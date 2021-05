Associated Press licencie un associé de presse après que les publications pro-palestiniennes sur les réseaux sociaux deviennent virales .

L’Associated Press a licencié une associée de presse après que les publications pro-palestiniennes sur les réseaux sociaux qu’elle avait publiées à l’université soient devenues virales.

Emily Wilder, qui est juive et diplômée l’année dernière de l’université de Stanford, a été licenciée jeudi après qu’un groupe d’étudiants républicains de l’école ait publié un article sur Twitter à propos de ses commentaires en ligne et l’ait qualifiée d ’« agitatrice anti-Israël ».

Un article de Wilder a critiqué Birthright, un programme de voyage encourageant les étudiants juifs à visiter Israël. Elle a qualifié le programme de «rien de plus que de la propagande nationaliste ethnique» et a accusé Israël de s’engager dans «le nettoyage ethnique et le déplacement des Palestiniens en Palestine», selon Fox News.

Dans un autre article, elle a qualifié le défunt donateur juif Sheldon Adelson de «milliardaire à l’air de rat-taupe nu».

Le service de fil a confirmé à Fox News que Wilder avait été renvoyé, affirmant que ses publications avaient enfreint sa politique sur les réseaux sociaux.

“Il ne fait aucun doute que j’ai été simplement annulé”, a déclaré Wilder à SFGATE jeudi.

