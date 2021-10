Associated Press utilise le nœud Chainlink pour publier des données | Invezz

L’Associated Press a annoncé qu’il lancera un nœud Chainlink (LINK / USD) pour s’assurer que ses ensembles de données sont disponibles pour les principales blockchains. Chainlink est le plus grand réseau Oracle décentralisé au monde, qui permettra désormais aux contrats intelligents sur n’importe quelle blockchain d’interagir avec les données réelles de l’entreprise.

En s’associant à un nœud Chainlink, les données de l’entreprise seront distribuées et vendues directement aux applications qui se trouvent sur différentes blockchains. Les données comprendront une signalisation cryptographique pour authentifier qu’elles proviennent de l’Associated Press.

Des données pour automatiser les processus clés

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

La société a annoncé que les données qui seront disponibles sur le nœud Chainlink incluent les appels de course aux États-Unis, les données économiques, les résultats des jeux de sport et le financement du commerce.

Les données peuvent également être utilisées pour automatiser des processus clés sur la plate-forme s’exécutant en chaîne, tels que la publication d’informations sur les résultats des élections, le lancement d’opérations en chaîne lors de la publication des données financières trimestrielles ou l’explication de la nature des jetons non fongibles basés sur des données réelles. . évenements mondiaux.

Parlant de ce partenariat, le directeur général de Chainlink Labs, William Herkelrath, a déclaré que,

AP s’est imposé comme l’une des organisations de presse indépendantes les plus fiables au monde pour les informations en temps réel dans tous les formats. Compte tenu de son vaste référentiel de faits et de données en croissance continue, combiné à l’infrastructure Oracle éprouvée de Chainlink pour fournir des sources de données fiables sur les principaux réseaux de blockchain, il est logique que l’AP lance un nœud Oracle Chainlink et soutienne l’innovation au sein des industries émergentes de contrats intelligents.

L’Associated Press affirme en outre que ses ensembles de données, qui seront désormais disponibles via Chainlink, se présenteront sous la forme de contrats intelligents pour déclencher des résultats lorsque diverses conditions sont remplies. Les contrats intelligents gagnent en popularité, par conséquent, cette nouvelle initiative permettra à l’Associated Press de suivre des secteurs tels que la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT).

Chainlink est une technologie qui offre aux utilisateurs le moyen idéal d’offrir aux développeurs de contrats intelligents du monde entier un accès direct à des données fiables sur les courses, les sports et l’économie à la demande.

Dwayne Desaulniers, directeur de la blockchain et des licences de données d’Associated Press, a déclaré que,

Travailler avec Chainlink permet à ces informations d’être compatibles avec n’importe quelle blockchain. Les logiciels open source sont fiables, sécurisés et largement utilisés sur les principaux réseaux blockchain.

Presse associée et Blockchain

Ce n’est pas la première fois que l’Associated Press s’aventure sur la blockchain. En 2020, la société s’est associée à Everipedia pour publier des appels de carrière américains sur la blockchain Ethereum (ETH / USD). Plus tôt cette année, l’agence de presse a également vendu son premier média NFT. Il y est toujours activement impliqué pour s’assurer que les collectionneurs aient accès à des informations tokenisées.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent