Associated Press utilisera Chainlink pour enregistrer des données du monde réel sur diverses chaînes de blocs

L’Associated Press (AP) exploite le réseau Oracle décentralisé Chainlink (LINK) pour rendre ses données accessibles sur les principales chaînes de blocs.

Chainlink sert de pont qui peut apporter des informations hors chaîne aux blockchains et aux contrats intelligents.

L’agence de presse annonce le lancement d’un nœud Chainlink qui lui permettra de fournir et de vendre directement des ensembles de données sur les élections politiques américaines, les données économiques, les résultats sportifs et les finances des entreprises qui peuvent être utilisés par des applications fonctionnant sur des blockchains.

L’annonce de l’AP intervient au milieu de la popularité croissante des contrats intelligents, qui sont conçus pour être des programmes infalsifiables qui exécutent automatiquement les résultats lorsque certaines conditions sont remplies.

Selon l’AP, Chainlink peut jouer un rôle dans l’automatisation des processus de blockchain tels que l’alerte des marchés sur les appels à des courses politiques, le lancement de transactions en chaîne lorsque les entreprises publient leurs dossiers financiers et la mise à jour de l’apparence des jetons non fongibles (NFT) basés sur événements du monde réel.

En 2020, l’AP s’est également associée à la plate-forme de connaissances décentralisée Everipedia pour publier les appels aux élections américaines sur la blockchain Ethereum.

Le directeur de la blockchain et des licences de données d’AP, Dwayne Desaulniers, a déclaré :

« La technologie Chainlink est le moyen idéal pour fournir aux développeurs de contrats intelligents partout dans le monde un accès direct et à la demande aux données d’appels économiques, sportives et de course d’AP.

Travailler avec Chainlink permet à ces informations d’être compatibles avec n’importe quelle blockchain. Le logiciel open source est fiable, sécurisé et largement utilisé sur les principaux réseaux de blockchain.

Le jeton natif de Chainlink est actuellement le 16e plus grand actif cryptographique par capitalisation boursière. Au moment de la rédaction, LINK se négocie à 29,28 $, selon CoinGecko.

Image en vedette : Shutterstock/Mia Stendal/Andy Chipus