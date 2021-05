Assouplir le verrouillage est une “ chose sûre à faire ” malgré la variante indienne, insiste le ministre ⋆ .

Les scientifiques du gouvernement ont averti qu’il existe une “ possibilité réaliste que la variante indienne soit 50% plus infectieuse que la souche Kent dominante (Photo: . / Sky News)

Le gouvernement a insisté sur le fait que l’assouplissement des restrictions dans toute l’Angleterre lundi était “ la chose sûre à faire ” – bien que le groupe consultatif scientifique pour les urgences ait averti que la nouvelle variante indienne pourrait être 50% plus transmissible et que les médecins la qualifient de “ véritable inquiétude ”.

Le ministre de la Santé, Edward Argar, a déclaré qu’il n’y avait “ aucune preuve que les vaccins sont inefficaces contre la nouvelle souche ou qu’elle entraînera une maladie plus grave ou plus de décès ”.

Cependant, les craintes concernant la variante se sont intensifiées ce week-end, les scientifiques affirmant que le Royaume-Uni pourrait voir 10000 admissions quotidiennes à l’hôpital d’ici l’été si la variante se révélait 50% plus infectieuse que la souche Kent dominante.

Les Britanniques pourront embrasser famille et amis, voyager à l’étranger et déguster un repas ou une pinte dans un pub à partir du 17 mai.

La British Medical Association (BMA) a déclaré que l’assouplissement était un “ réel souci ”, car seuls 36 millions des 66 millions d’habitants du Royaume-Uni ont reçu une première dose de vaccin.

Le coprésident du comité de médecine de santé publique de la BMA, le Dr Richard Jarvis, a déclaré: “ Avec des segments clés de la population toujours pas vaccinés et des groupes de variantes, y compris la variante indienne en augmentation rapide, devenant une préoccupation croissante, nous devons aborder cette prochaine étape de l’assouplissement du verrouillage. avec la plus grande prudence.

“ C’est une réelle inquiétude que lorsque les nouvelles mesures seront levées le 17 mai, la majorité des jeunes, qui sont souvent très mobiles socialement et pourraient donc être les plus à risque d’une souche plus infectieuse, ne soient pas encore vaccinés. ”

S’exprimant ce matin, M. Argar a déclaré à BBC Breakfast: “ Toutes les preuves à ce jour suggèrent qu’il n’y a aucune preuve d’une gravité accrue de la maladie ou qu’elle échappe au vaccin.

Un tableau numérique de santé publique avertit le public que la variante indienne Covid-19 préoccupante est présente à Bolton (Photo: . via .)

“ Donc, pour le moment, sur la base des preuves, nous faisons la bonne chose, calmement, continuant calmement avec lundi, mais en gardant tout sous examen. ”

Le ministre de la Santé a ajouté que les gens devraient assumer personnellement leurs responsabilités lorsqu’ils décident de faire un câlin ou non à leurs proches.

Il a déclaré: “ Vous devez prendre tous les faits en considération. C’est une question de responsabilité personnelle, il s’agit de faire le bon jugement. ”

Le procès-verbal d’une réunion entre les conseillers scientifiques du gouvernement, vue hier soir, a affirmé qu’il s’agissait d’une “ possibilité réaliste [the Indian variant] est jusqu’à 50% plus transmissible ” que la souche Kent qui a provoqué une deuxième vague mortelle au début de 2021.

Si tel était le cas, il est probable que l’assouplissement des restrictions lundi pourrait conduire à “ une résurgence substantielle des hospitalisations similaires ou supérieures aux pics précédents ”, ont-ils ajouté.

Le vice-président du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI), le professeur Anthony Harnden, a déclaré que les piqûres sont «presque certainement moins efficaces» pour réduire la transmission de la variante indienne.

Le médecin en chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, a déclaré que, bien que la variante indienne devienne la plus dominante à travers le pays, il n’y a “ aucune preuve ” que les coups ne seront pas efficaces contre elle.

Pendant ce temps, Boris Johnson a admis qu’il était possible que la “ journée de la liberté ” du 21 juin en Angleterre soit retardée en raison de la nouvelle variante.

Le Premier ministre a déclaré: “ Je ne pense pas que nous ayons besoin, sur la base des preuves actuelles, de retarder notre feuille de route et nous poursuivrons notre plan pour passer à la troisième étape en Angleterre à partir de lundi.

“ Mais je dois dire avec vous que cette nouvelle variante pourrait perturber gravement nos progrès et rendre plus difficile le passage à la quatrième étape en juin. ”

