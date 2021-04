Assouplissement des conditions: des entreprises mondiales et locales soumissionneront pour l’appel d’offres 4G de BSNL

BSNL a été préoccupé par le retard dans la finalisation de l’appel d’offres 4G qui est plus d’un an en retard sur le calendrier.

Les fabricants mondiaux d’équipements de télécommunications, y compris Nokia, Ericsson et Samsung, peuvent désormais soumissionner pour une partie du prochain appel d’offres 4G de BSNL sans aucune entrave, le gouvernement ayant abandonné une clause clé. Des sources ont déclaré que les entreprises intéressées par le projet n’avaient pas besoin de déposer leur code source pour le cœur et le réseau radio dans un compte séquestre comme cela était précédemment requis.

Bien que la plupart des acteurs indiens qui ont confirmé leur intention de soumissionner pour l’appel d’offres de BSNL dans le cadre d’un modèle d’intégrateur de systèmes, souhaitaient également que la clause soit supprimée, cela ouvre également le champ aux acteurs mondiaux. En règle générale, les acteurs mondiaux ne souhaitent pas déposer leur code source dans un compte séquestre, car il s’agit d’une technologie propriétaire et, par conséquent, présente un risque commercial. Les entreprises indiennes avaient également demandé la suppression de cette clause car, dans le cadre du modèle d’intégrateur de système, elles auraient également besoin de se procurer le code auprès d’un fournisseur mondial. Étant donné que les fournisseurs mondiaux travaillent avec plusieurs acteurs, ils n’acceptent généralement pas de déposer leur code source auprès d’un tiers.

Comme indiqué précédemment par FE, le département des télécommunications (DoT) a donné son clin d’œil à BSNL, qui a également été approuvé par le groupe technologique habilité (ETG), pour scinder son appel d’offres pour le déploiement des services 4G en deux parties. La société avait suggéré que, dans le cadre de la scission, la partie A comprenant 50 000 sites devrait être strictement réservée aux fournisseurs nationaux. En parallèle, il devrait être autorisé à lancer un autre appel d’offres – la partie B – pour les 50 000 sites restants, ce qui devrait ressembler à l’appel d’offres habituel auquel des entreprises mondiales comme Nokia, Ericsson et d’autres pourraient participer.

Le dépôt du code source sur un compte séquestre n’étant plus obligatoire, même les entreprises mondiales comme Nokia, Ericcson ou Samsung peuvent désormais participer à la partie A de l’appel d’offres pour le réseau radio. Auparavant, ils auraient dû déposer le code source pour devenir éligibles, ce qui ne les intéressait pas. BSNL a été préoccupé par le retard dans la finalisation de l’appel d’offres 4G qui est plus d’un an en retard sur le calendrier.

La société avait fait part de son incapacité à remplir certaines des conditions rigoureuses recommandées par un comité nommé par le gouvernement en ce qui concerne l’octroi de la préférence aux fournisseurs nationaux dans la construction du réseau.

