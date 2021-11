Assurance : comment s’assurer que votre demande ne soit pas rejetée

Le preneur d’assurance doit prendre les précautions suivantes pour éviter le rejet des demandes d’assurance-maladie.

Par BR Singh

Nous achetons une assurance en espérant que les réclamations soient payées lorsqu’un incident malheureux et inattendu se produit. Cependant, lorsqu’une réclamation est rejetée, c’est frustrant, coûteux et décevant. Examinons pourquoi certaines demandes sont rejetées.

Assurance-vie

L’assurance-vie vise à fournir une protection financière à la famille endeuillée en cas de décès malheureux d’un assuré pendant la durée de la police. Voici quelques-uns des aspects clés à garder à l’esprit afin de s’assurer que votre demande ne soit pas rejetée.

Remplissez vous-même le formulaire de demande : Au moment de souscrire une assurance, remplissez toujours vous-même la proposition ou le formulaire de demande. Vous devez vous assurer que votre assureur connaît tous les faits importants vous concernant. Divulguez tous les faits sans rien cacher.

Évitez les retards dans le dépôt des réclamations : ce n’est peut-être pas votre priorité en cas d’urgence médicale, mais il serait conseillé de donner à un ami de confiance ou à un parent vos informations d’assurance pour appeler et informer la compagnie d’assurance si vous n’êtes pas en mesure d’envoyer un avis toi-même. Conformément au contrat d’assurance, la compagnie d’assurance doit être tenue informée des événements pour lesquels un sinistre peut lui être signalé.

Examens médicaux : les compagnies d’assurance peuvent parrainer des tests médicaux pour mieux comprendre l’état de santé d’un acheteur potentiel. Ces tests peuvent également aider l’assuré à détecter précocement les maladies et à les traiter en conséquence.

Examinez attentivement le document de politique : Lisez toujours votre document de politique pour vérifier s’il correspond à vos besoins. Il est possible que la compagnie d’assurance ait incorporé un détail erroné par erreur et il serait donc prudent de vérifier soigneusement le document de police dès sa réception.

Éviter la divulgation erronée des faits : vous devez renseigner correctement les détails importants tels que l’âge, le revenu, la profession, le mode de vie (tabagisme/alcool), les détails des politiques antérieures/autres existantes, les réclamations prises le cas échéant et d’autres informations dans le formulaire de proposition correctement. Toute information incorrecte est considérée comme une « fausse déclaration importante ». Selon les contrats d’assurance, seules les fausses déclarations importantes (ces faits qui influencent la décision de souscription) peuvent entraîner une annulation de la police. Cependant, de nombreuses compagnies d’assurance ont tendance à refuser une réclamation valable même si une fausse déclaration/non-divulgation dans le formulaire de proposition n’est pas importante.

Payer la prime en temps opportun : les compagnies d’assurance utilisent souvent le non-paiement de la prime comme motif pour refuser une réclamation. L’assuré ou le bénéficiaire a le droit de savoir si la compagnie d’assurance a envoyé des « avis de primes dues » à la bonne adresse et si l’avis a clairement averti l’assuré de la déchéance imminente.

S’assurer que le bénéficiaire/nominee est mentionné : Au décès de l’assuré, les prestations sont versées au prête-nom ou au bénéficiaire. Il est donc dans l’intérêt de l’assuré de tenir l’assureur au courant des détails (adresse, numéro de contact, etc.). Lorsqu’un bénéficiaire n’est pas nommé, les réclamations peuvent entraîner des retards excessifs ou un rejet.

Assurance santé

Le preneur d’assurance doit prendre les précautions suivantes pour éviter le rejet des demandes d’assurance-maladie.

Fournissez des informations correctes dans le formulaire de proposition : toute information erronée comme l’âge, le revenu annuel, le mode de vie, les antécédents médicaux, etc., peut entraîner le rejet de la réclamation et également la résiliation de la police. La plupart des assureurs ne couvrent pas les maladies préexistantes et, par conséquent, demander une réclamation pour PED sera une perte de temps et d’efforts.

Assurer le renouvellement en temps opportun de la police : Il est important de renouveler la police chaque année avant la date limite. Même si un assuré n’est admis à l’hôpital qu’un jour plus tard (après la date d’expiration), il n’a pas le droit de réclamer.

Assureur intime dans les délais impartis : La plupart des polices d’assurance maladie mentionnent clairement que l’assureur doit être averti dans les 24 (ou dans certains cas 48) heures suivant l’hospitalisation, si un sinistre doit être enregistré. Il est toujours prudent de souscrire la police à un assureur qui est facilement accessible 24h/24 et 7j/7 aux assurés et afin que l’assuré puisse se conformer à cette condition.

Soyez conscient de la liste d’exclusion : La liste d’exclusion mentionne tous les cas et situations non couverts par la police. Avant de faire une réclamation au titre d’une police d’assurance maladie, il est conseillé de parcourir attentivement la liste.

L’écrivain est professeur adjoint, Amity School of Insurance, Banking and Actuarial Science

