Assurance : conseils pour souscrire une assurance habitation

Par Vikrant Vikram Singh

La décision d’acheter votre première maison est excitante. Beaucoup de gens trouvent que dépenser de l’argent dans l’immobilier est plus avantageux à long terme que de le louer. Que vous achetiez un appartement ou que vous construisiez une maison, l’assurance habitation est un must pour protéger la maison et les effets personnels. Il existe de nombreuses façons d’économiser de l’argent avec une assurance lors de l’achat de votre première maison.

Achetez votre police en ligne

Si vous souscrivez une assurance contenu habitation en ligne, votre prime sera moins élevée car il n’y a pas d’intermédiaire en mode en ligne et très peu de documents sont requis. L’achat en ligne peut également vous faire économiser beaucoup de temps et d’efforts.

Si vous acceptez de payer une partie des dommages en cas de réclamation, cela réduira considérablement vos primes mensuelles. De cette façon, vous pouvez économiser sur les primes mensuelles tout en étant correctement couvert.

Couverture complète

C’est une erreur d’estimer le montant d’assurance pour le prix passé des propriétés achetées. En effet, les meubles, agencements et agencements doivent être assurés régulièrement après prise en compte de la dépréciation. Les experts suggèrent de garantir la structure du bâtiment de la propriété sur la base de la superficie totale du bâtiment.

Il existe des polices d’assurance distinctes pour la structure, les articles ménagers et les personnes dans la maison, mais il est préférable d’avoir une assurance tous risques qui les inclut tous. Le contenu est assuré contre l’incendie, le vol, les activités terroristes ou les pannes électriques ou mécaniques et comprend les bijoux et autres objets de valeur. L’indemnisation interne couvre les urgences, les accidents, l’indemnisation des accidents du travail et le coût d’un logement alternatif après une hospitalisation familiale accidentelle. Une assurance tous risques signifie généralement que les primes sont inférieures à celles d’une assurance individuelle pour chacune de ces assurances.

Si vous souhaitez économiser sur vos primes d’assurance habitation, la remise à neuf de votre propriété est indispensable. Pensez à terminer le câblage pour réparer les dégâts et éviter les risques de panne ou d’incendie et rendre le toit de la maison plus résistant aux chocs.

Soyez intelligent sur le dépôt d’une réclamation

La réclamation est une étape importante dans la récupération des dommages. En outre, il existe de nombreuses façons de rendre le processus de facturation facile et exempt de défauts. La première étape dans cette direction consiste à conserver des enregistrements appropriés de tous les documents et données de propriété et de conserver en toute sécurité tous les reçus et documents importants. Tenez également un inventaire de tous les articles de votre maison. Vous pouvez également utiliser l’application ou le site Web pour suivre les éléments numériquement.

Lorsque vous déposez une réclamation, assurez-vous d’avoir ces informations et tous les autres détails concernant votre maison à portée de main et prêts à être partagés. Les compagnies d’assurance ont des délais différents pour déclarer les sinistres. Assurez-vous de soumettre dans ces délais pour vous assurer que vos pertes sont couvertes.

Vérifiez régulièrement les règles liées à votre politique et les mises à jour importantes. Des changements dans votre maison, et même dans votre quartier, peuvent augmenter ou diminuer vos primes d’assurance. Si vous agrandissez votre maison, par exemple si vous réaménagez un sous-sol ou une piscine, vous souhaitez reconstituer votre police d’assurance afin de ne pas vous retrouver sans assurance en cas de dommages graves à vos biens ou à votre responsabilité civile. En revanche, si le risque est atténué, les primes d’assurance peuvent baisser. L’ajout de nouveaux toits, alarmes de sécurité, clôtures, couvertures de piscine, etc., à votre maison peut réduire vos risques et réduire vos primes d’assurance.

Faites-vous aider par des experts

La meilleure façon de déterminer vos besoins en matière de couverture est de consulter un agent indépendant. Votre agent examinera votre situation, votre domicile et votre emplacement et proposera les meilleures recommandations de politique pour vous. L’agent peut également élaborer sur les politiques et les couvertures facultatives qu’il peut ajouter.

L’écrivain est professeur adjoint, Amity Business School, Amity University, Madhya Pradesh

