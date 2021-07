Assurance dépôts bancaires : deux manières d’optimiser la couverture sous DICGC

Il s’agit d’un pourcentage des dépôts assurables de Rs 76 lakh crore et non du dépôt total de Rs 150 lakh crore.

Par Joydeep Sen

Nous savons tous que les dépôts bancaires jusqu’à Rs 5 lakh par déposant sont protégés par la loi de 1961 sur la Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation (DICGC). Pour une meilleure compréhension, grattons la surface et regardons l’image.

À la fin du mois de mars 2021, le total des dépôts bancaires était d’environ Rs 150 lakh crore. Sur ce total, environ Rs 76 lakh crore étaient assurés en vertu de la DICGC, ce qui représente un peu plus de 50%. S’il peut sembler en dessous que seulement la moitié des dépôts sont assurés, si l’on regarde le nombre de comptes bancaires, un peu plus de 98% sont entièrement protégés.

La raison en est que la plupart des comptes de dépôt, pan-indiens, sont d’un montant inférieur à Rs 5 lakh. Le nombre de comptes de dépôt qui ont plus de Rs 5 lakh n’est que de 2% en nombre, mais en montant des dépôts, ceux-ci représentent la moitié du total des dépôts. Les comptes de dépôt les plus importants comprennent les entreprises, les HNI, les sociétés de partenariat, les fiducies, etc. Tant que votre dépôt, combinant épargne et dépôts à terme et dépôts récurrents, est inférieur à Rs 5 lakh auprès d’une banque particulière, vous êtes protégé.

Le fonds d’assurance-dépôts, maintenu par la DICGC, s’élevait à environ Rs 1,3 lakh crore à la fin de mars 2021, ce qui implique un ratio de réserve (fonds d’assurance-dépôts/dépôts assurés) de 1,7%. Il s’agit d’un pourcentage des dépôts assurables de Rs 76 lakh crore et non du dépôt total de Rs 150 lakh crore.

Le gouvernement avait annoncé, dans le dernier budget de l’Union, une démarche visant à rationaliser les dispositions du DICGC, de sorte que si une banque est temporairement incapable de remplir ses obligations, les déposants puissent accéder facilement et dans le temps à leurs dépôts dans la mesure de la couverture d’assurance-dépôts.

Comment optimiser ?

Il existe deux façons d’optimiser votre couverture en vertu de la DICGC. La première consiste à répartir vos dépôts entre les banques, car la couverture est par banque et non à travers le système bancaire. Par conséquent, à titre d’exemple, Rs 50 lakh répartis sur 10 banques, car Rs 5 lakh avec chaque banque, est protégé. Cependant, différentes succursales de la même banque sont considérées ensemble à cette fin, par conséquent, la répartition entre les succursales n’aidera pas. En outre, Rs 5 lakh à cet effet comprend tout votre argent à la banque – épargne, dépôt à terme, dépôt récurrent, intérêts sur vos dépôts, etc.

L’autre façon d’optimiser sous DICGC est d’ouvrir plusieurs comptes sous différentes capacités. A titre d’exemple, vous pouvez ouvrir des comptes en tant que vous-même, conjointement avec un membre de la famille, en tant qu’associé dans une entreprise, en tant que tuteur d’un enfant mineur, etc. Une personne ne peut avoir qu’un seul numéro PAN, mais les comptes sont séparés et même en la même banque, ceux-ci seront traités comme des comptes séparés. Si vous êtes à l’aise avec les services de quelques banques seulement, vous pouvez ouvrir plus d’un compte à des titres différents auprès de ces quelques banques.

Conclusion

Comme nous l’avons vu précédemment, la base de votre sécurité ou de votre confort avec une banque ne doit pas être la couverture DICGC mais la qualité fondamentale globale de la banque. De préférence, vous devriez effectuer des opérations bancaires auprès d’institutions où vous n’auriez pas besoin de cette couverture. Si vous placez votre argent dans une banque pour des raisons telles qu’un taux d’intérêt élevé offert ou la proximité (bien qu’avec la disponibilité d’Internet, cela ne soit pas pertinent) ou pour une autre raison, et s’il y a un iota de doute sur la sécurité de votre argent, vous peut considérer ce qui a été mentionné précédemment et optimiser.

L’écrivain est formateur en entreprise et auteur

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.