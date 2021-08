Assurance drones : ICICI Lombard lance une police globale ; vérifier les avantages

Image représentative

ICICI Lombard General Insurance a lancé un plan d’assurance complet pour les avions télépilotés, spécialement pour les opérateurs de drones. Ce produit complet couvre tout vol ou perte ou dommage causé au drone, y compris la charge utile (caméra/équipement) qui y est attachée ainsi que les responsabilités des tiers.

Conformément aux directives de la DGCA, actuellement, les drones ne peuvent être utilisés que dans la ligne de visée visuelle (VLOS) et pendant la journée. Mais à la lumière de la pandémie de COVID-19 en cours, l’utilisation de drones peut englober la surveillance des zones touchées par le coronavirus afin de mettre en œuvre des mesures de désinfection et des activités de surveillance afin de garantir des mesures de distanciation sociale appropriées entre les communautés. Ces circonstances peuvent également ouvrir la voie à des opérations au-delà de la ligne de visée visuelle (BVLOS).

Dans un communiqué, ICICI Lombard a déclaré que ce produit d’assurance drone offre une couverture complète dans laquelle un opérateur peut opter à la fois pour la coque et la responsabilité civile, pour tout usage commercial autorisé par la Direction générale de l’aviation civile (DGCA) et le ministère de l’Aviation civile (MoCA ).

Six types de risques couverts

La police globale couvre six types de risques.

La couverture de coque couvre toute perte/dommage accidentel du drone, y compris le vol et la disparition dans le cadre de la police. Toute perte due à l’usure ou à la détérioration progressive dans le temps, ainsi que le non-respect des directives de la DGCA, ne sont pas couverts par le présent règlement. est attaché au drone, et aux biens étant respectivement les pièces de rechange, les moteurs et l’équipement associé. L’assurance fournit également une couverture individuelle contre les accidents applicable à l’opérateur assuré/autorisé pour les blessures corporelles subies en Inde lors de l’utilisation de drones et résultant d’un accident La police offre également la possibilité d’une couverture d’assurance médicale pour l’opérateur assuré/autorisé qui a été hospitalisé en raison d’une blessure corporelle résultant du vol du drone couvert. La responsabilité civile incluse dans le produit couvre les dommages corporels accidentels. blessures et dommages accidentels aux biens causés par le drone. ICICI Lombard offre la responsabilité civile, qui peut couvrir les pertes indirectes résultant de l’exploitation des drones. Les avantages de la police des drones comprennent également neuf couvertures complémentaires et un modèle de paiement à l’utilisation pour offrir aux consommateurs une expérience holistique sur mesure. fait pour répondre à leurs besoins express.

Alors que les couvertures complémentaires incluent des frais de location alternatifs, des responsabilités de guerre de drones, une couverture de cyber-responsabilité, une couverture d’invasion de la vie privée et l’approbation BVLOS, entre autres; le modèle Pay Per Use permet aux clients de choisir la politique en fonction de leurs besoins.

Les clients peuvent choisir une politique d’un jour, une politique d’une semaine, une politique d’un mois ou même une politique annuelle.

Commentant la politique des drones, Sanjay Datta, ICICI Lombard General Insurance Company, a déclaré : « L’industrie des drones a démontré un énorme potentiel de croissance dans un passé récent. Avec l’augmentation des utilisations commerciales et civiles des drones, il existe également un besoin croissant de fournir aux propriétaires une couverture d’assurance qui offre la meilleure protection contre les dommages et les aide à réduire leur exposition à la responsabilité civile. Chez ICICI Lombard, nous nous engageons à introduire des produits innovants qui répondent aux risques du nouvel âge. Avec notre nouvelle couverture complète d’assurance drone, nous voulons offrir aux propriétaires la meilleure solution pour assurer la tranquillité d’esprit.

La politique peut être utilisée sur la plate-forme en ligne de l’entreprise, ce qui garantit également la facilité de générer des devis en quelques minutes et l’émission instantanée de la politique.

