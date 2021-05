Assurance et immobilier: Couverture des plaidoiries pour les attributaires et successeurs

Le panel a suggéré des efforts synchronisés pour vulgariser les nouveaux produits d’assurance afin qu’il y ait une demande pour le produit d’assurance titres de la part des acheteurs individuels, des banques et des établissements de crédit.

Afin de protéger les propriétaires de biens immobiliers contre les contestations de leurs titres de propriété, un groupe de travail de l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (Irdai) a recommandé une couverture d’assurance complète pour tous les promoteurs, concessionnaires et successeurs. Il a également recommandé une politique de frais juridiques pour les propriétaires de titres fonciers et les promoteurs / promoteurs et une politique de vente au détail pour les concessionnaires, les clients individuels et les financiers qui achètent des unités dans le cadre de projets relevant de la loi sur la réglementation et le développement (RERA).

La loi de 2016 sur l’immobilier (réglementation et développement) a reconnu légalement le concept d’assurance titres. L’assurance titre est une couverture d’indemnisation qui assure contre les pertes financières dues aux défauts de propriété d’un immeuble. L’assurance titre permet de se défendre contre une action en justice attachée au titre ou de rembourser l’assuré pour la perte monétaire réelle subie jusqu’à la limite prescrite dans la police. À l’heure actuelle, les produits d’assurance titres sont proposés par quelques compagnies d’assurances générales et couvrent le promoteur, la société et tous les actionnaires de la société pour une durée maximale de 12 ans. Cependant, aucun des assureurs à l’heure actuelle n’a déposé de produit de vente au détail.

Comment l’assurance titres aide

Une assurance titres couvre les pertes causées par les problèmes de titres qui ont leur origine dans des événements passés. Les assureurs souscrivent les couvertures en recherchant dans les archives publiques pour développer et documenter la chaîne du titre et pour détecter les réclamations connues ou les défauts du titre. De plus, les prêteurs institutionnels exigent une assurance titres pour protéger leur intérêt dans la garantie de prêts garantis par des biens immobiliers.

Couverture d’assurance titre proposée

Le comité dans son rapport a recommandé que les promoteurs puissent acheter la politique au début de l’évaluation financière et de la diligence raisonnable du projet / de la demande d’approbation RERA. Les gouvernements des États décideront de la couverture obligatoire minimale en fonction de leurs situations locales. Les particuliers peuvent acheter la couverture au moment de la possession. Il a suggéré que la somme assurée de la politique pour les promoteurs soit un certain pourcentage de la valeur du projet et pour les acheteurs au détail devrait être la valeur d’achat de la propriété.

Le panel a suggéré des efforts synchronisés pour vulgariser les nouveaux produits d’assurance afin qu’il y ait une demande pour le produit d’assurance titres de la part des acheteurs individuels, des banques et des établissements de crédit. Il a suggéré que les promoteurs peuvent opter pour le produit complet complet disponible auprès des compagnies d’assurance. Ils peuvent également opter pour une politique de responsabilité civile minimale pour les frais de défense pendant le processus d’enregistrement et d’approbation auprès des autorités RERA.

Politique de vente au détail des alloués / acheteurs individuels

La politique de vente au détail couvrira tout défaut ou privilège sur le titre à la date de la couverture causé par la falsification, la fraude, l’influence indue, la contrainte, l’incompétence, l’incapacité ou l’usurpation d’identité; le défaut de toute personne ou entité d’avoir autorisé un transfert ou un transfert; un document affectant le titre non correctement créé, signé, attesté, scellé, tamponné, reconnu, notarié ou livré, etc. De plus, l’assureur prendra en charge les frais, les frais juridiques et les frais engagés pour la défense de toute matière couverte par la police. Les exclusions de la couverture de la police seraient les lois restreignant, réglementant, interdisant ou se rapportant aux terres contaminées, à la pollution ou à toute autre protection de l’environnement; tout pouvoir gouvernemental, policier ou d’urgence; ou toute acquisition forcée par une autorité gouvernementale, nationalisation, etc.

L’assuré devra aviser l’assureur par écrit dans les 10 jours s’il est désigné comme partie ou est appelé à témoigner. En cas de sinistre, l’assureur paiera la limite de l’indemnité ou réglera avec l’assuré ou avec une partie autre que l’assuré.

