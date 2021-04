Assurance générale: Croissance des primes de 7% en FY21 en raison de la santé au détail, des incendies

La croissance sur neuf mois de l’exercice 21 à 33% en glissement annuel s’explique par les hausses de prix survenues après janvier 2020 en raison de la hausse des taux de réassurance.

Les assureurs généraux ont enregistré une croissance des primes de 7% (hors récolte) au cours de l’exercice 2021, malgré une baisse de 2% en glissement annuel (en glissement annuel) des primes automobiles. Les incendies (en hausse de 27%) et la santé au détail (en hausse de 28%) ont été les principaux moteurs de croissance. Une reprise graduelle des primes automobiles devrait soutenir la croissance au cours de l’exercice 22, bien que la santé au détail et les incendies se modèrent probablement sur une base élevée.

Moteur en baisse de 2% en FY2021

Les primes automobiles ont augmenté de 22% en GA en mars 2021 (base basse de 7% en GA en mars 2021). Les primes automobiles ont progressivement augmenté au cours des derniers mois. L’augmentation des ventes de véhicules neufs, l’augmentation progressive des volumes de fret et des taux d’utilisation ont soutenu les primes.

Les primes automobiles ont diminué de 2% en glissement annuel pour l’exercice 21 en raison de la faiblesse des ventes de véhicules neufs au cours du premier semestre 21 et de la baisse des volumes de fret en raison de perturbations liées au verrouillage retardant les renouvellements. Nous nous attendons à ce que les primes automobiles affichent une croissance modeste en FY22 sur la base basse de FY21 bien que la croissance des primes reste dépendante de l’augmentation des ventes d’automobiles (sur une base faible), de toute perturbation probable de la mobilité due à la deuxième vague et de la hausse du tiers automobile (TP) primes (inchangées depuis FY20).

La santé du commerce de détail soutient la croissance

La prime santé du commerce de détail a augmenté de 29% en GA en mars 2021 (base basse de 4% de croissance en GA en mars 2020). Sur une base trimestrielle (qoq), les primes ont augmenté de 37%; Le quatrième trimestre a tendance à être un bon trimestre (croissance des primes de 27 à 41% au cours des trois dernières années en mars). La prime santé du commerce de détail a augmenté de 28% en GA en FY2021 (12% en GA en FY2020). La forte dynamique des ventes de polices Covid-19 et l’aversion au risque élevée due à la pandémie en cours sont des moteurs clés. Cependant, la probabilité moindre de contrôles médicaux et la substitution de polices complètes par des polices Covid-19 (ces dernières ont tendance à avoir un ticket inférieur) exercent une pression sur la croissance des primes.

La part des primes de santé de détail dans les primes globales d’assurance générale (ex-récolte) est passée de 13% à 16% au cours de l’exercice 2021 par rapport à l’exercice 2018-20. Nous pensons que l’assurance maladie de détail restera un moteur de croissance clé à moyen terme en raison de la sensibilisation accrue des clients, de l’intention d’acheter davantage après la pandémie, de l’augmentation de la pression à travers des canaux de distribution diversifiés et de l’innovation continue des produits par les assureurs ciblant différentes cohortes de clients.

Feu éteint sur une base normalisée

La croissance du segment des incendies a été forte à 27% en GA en FY21 (+ 35% en GA en FY20), mais tiède à 8% en GA en mars 2021 (stable en GA en février 2021). La croissance sur neuf mois de l’exercice 21 à 33% en glissement annuel s’explique par les hausses de prix survenues après janvier 2020 en raison de la hausse des taux de réassurance.

