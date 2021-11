Assurance générale : les assureurs-maladie affichent une forte croissance en YTD FY22

Globalement, le PIBI a augmenté de 12% en glissement annuel pour l’exercice YTD 22, mais a diminué de 2,8% en glissement annuel le 21 septembre.

Le conseil général des assurances (GI Council) a publié des données sectorielles sur le revenu brut des primes directes (GDPI) du secteur indien de l’assurance générale (GI) pour le mois de septembre 2021 et l’exercice YTD 22. Le segment de la santé a continué d’afficher une forte croissance (29 % en glissement annuel pour l’exercice YTD 22 ; 17 % en glissement annuel au 21 septembre) sur une base relativement plus solide, compensant la croissance atone du segment automobile (4 % en glissement annuel) pour l’exercice YTD 22 ; 1% ga au 21 septembre). Globalement, le PIBI a augmenté de 12% en glissement annuel pour l’exercice YTD 22, mais a diminué de 2,8% en glissement annuel le 21 septembre.

Le PIBI global de l’industrie s’élevait à 1 087 milliards de roupies pour l’exercice 22, contre 968 milliards de roupies l’année précédente.

Santé et accident personnel

Pour l’exercice YTD FY22, l’industrie indienne de l’IG a affiché une croissance impressionnante de 12,3% en glissement annuel du PIBI, aidée par une croissance de 28,8% dans le segment de la santé et une forte croissance de 84,7% dans un segment relativement plus petit, les accidents personnels. Le segment automobile est resté un frein à la croissance globale du PIBI, enregistrant une croissance lente de 4,4% en glissement annuel pour l’exercice YTD FY22, malgré un faible avantage de base favorable. Cette croissance divergente dans les segments automobile et santé a conduit à une forte croissance de 37,6 % en glissement annuel pour les assureurs-maladie autonomes (SAHI), tandis qu’elle a atténué la croissance de 12,3 % pour les assureurs multilignes privés et de 8,1 % pour les assureurs multilignes PSU dans le PIBI global pour l’exercice YTD 22.

La forte croissance du segment de la santé et la croissance modérée de l’automobile signifient que les assureurs-maladie autonomes axés sur la santé (SAHI) enregistrent une forte croissance et augmentent leur part de marché, tandis que les assureurs multilignes (privés et PSU) continuent de faire face à des défis.

Tarification du segment de la santé

Bien que Covid-19, en particulier la deuxième vague, ait été très dommageable pour le segment de l’assurance maladie en termes de forte augmentation des réclamations, il a accéléré la croissance du segment. En Inde, la croissance structurelle a longtemps été le principal moteur du secteur de l’assurance maladie, avec une part exceptionnellement élevée des dépenses directes, un mauvais état des installations de santé gouvernementales et une richesse croissante parmi les masses. La pandémie a accéléré la croissance du chiffre d’affaires de l’assurance maladie, tirée par une combinaison de facteurs et elle est désormais considérée comme un outil financier important.

Une augmentation du nombre de personnes (détails et groupe) optant pour une assurance santé, la demande d’une meilleure couverture parmi les assurés existants, la demande de couverture maladie Covid-19 à court terme et l’augmentation des coûts des sinistres entraînant des hausses de prix ont entraîné une très forte croissance des primes . Pour YTD FY22, le segment de la santé de groupe a enregistré une croissance de 36,7% en glissement annuel, tandis que la santé de détail a enregistré une croissance de 17,9% en glissement annuel. Pour le 21 septembre, les primes d’assurance-maladie de détail ont augmenté de 2 % en glissement annuel.

Extraits édités du rapport Emkay sur le secteur des assurances

