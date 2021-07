Assurance générale : les entreprises d’assurances technologiques peuvent aider à créer des produits de micro-assurance pour tous

La micro-assurance peut intervenir lorsque les polices conventionnelles refusent d’accorder quoi que ce soit d’utile aux clients.

Par Tushar Chatterjee

Beaucoup pensent à tort que la micro-assurance est réservée aux pauvres. Toute couverture d’assurance de petite taille par rapport à une assurance à long terme peut être qualifiée de micro-assurance. Ceci est également connu sous le nom d’assurance bouchées de nos jours. La micro-assurance peut couvrir certains risques particuliers qui n’existent que pendant quelques mois puis disparaissent. Cela peut aussi être pour des durées plus longues.

Alors que le besoin d’une couverture d’assurance permanente (par exemple, une assurance vie entière et une assurance maladie) restera toujours, les gens continueront d’avoir besoin d’une assurance à usage spécial dans la vie. Les polices d’assurance vie et maladie ordinaires ne couvrent pas tous ces risques. Si une personne est gravement blessée dans un sport d’aventure, son assurance-vie ou sa police d’assurance-maladie peuvent ne pas lui rapporter grand-chose. Il y a beaucoup d’exclusions. Une personne ne reçoit des prestations d’invalidité permanente que si elle est « tellement blessée qu’elle perd toute capacité de gagner un revenu raisonnable au cours de sa vie ». Les polices d’assurance maladie n’aident que lorsqu’il existe une maladie grave nécessitant une intervention chirurgicale et un traitement d’hospitalisation de longue durée. La micro-assurance peut intervenir lorsque les polices conventionnelles refusent d’accorder quoi que ce soit d’utile aux clients.

L’assurance dans ce pays est principalement vendue par l’intermédiaire d’agents et d’agrégateurs Web. En fait, la commission est ce qui amène la plupart des intermédiaires à vendre de l’assurance. Les produits qui offrent des commissions plus élevées sont mieux vendus. Dans de telles circonstances, il est évident que les intermédiaires classiques ne s’intéresseront pas à la vente de produits d’assurance de petite taille. Ainsi, ces produits doivent être vendus en ligne. Les entreprises d’assurances technologiques sont mieux placées pour identifier les risques pouvant être gérés par le biais de produits de micro-assurance. Ils peuvent développer des produits plus rapidement et interagir avec les clients bien mieux que les agents liés, les courtiers et les agrégateurs Web.

La micro-assurance pour les milléniaux

Pour la génération Y, les risques sont intégrés à leur mode de vie. Ils partent en randonnée sur des terrains inhospitaliers et font même de l’alpinisme, au péril de leur vie ou de leurs membres. Les expositions à de tels risques sont de quelques jours ou au mieux d’un mois. Tous ces risques peuvent et doivent être assurés. Les assureurs n’ont besoin que d’analyser les données historiques, puis de fixer avec soin le prix de ces produits et de continuer à modifier les primes en fonction de l’évolution des réalités du terrain. La génération Y est en train de devenir un segment potentiellement très rentable pour les assureurs. Cependant, tous les assureurs vendent des polices de type « taille unique » qui ne plaisent pas vraiment à la génération Y. Les millennials achètent ces produits à un stade ultérieur de leur vie (quand ils ne sont plus des millennials typiques).

Les joueurs de cricket, les pugilistes et les grapplers de haut niveau apportent des lauriers au pays. Ils courent le risque de se blesser pendant quelques mois après des tournois acharnés. Beaucoup de ces blessures peuvent également menacer la carrière. Il s’agit de risques réels et des couvertures d’assurance peuvent être proposées à un prix modéré.

Produits assurables

De nos jours, les millennials vont dans des villes lointaines pour bien gagner leur vie. Parfois, ils doivent travailler pendant des heures tardives. Ces personnes peuvent être des cibles faciles pour les hooligans et les femmes courent des risques plus importants pour des raisons évidentes. Tous ces risques sont assurables et les produits doivent être développés par les assureurs, avec l’aide des InsurTechs qui peuvent analyser les données à des niveaux granulaires.

Nous avons besoin que les millennials prennent des risques commerciaux pour que le pays prospère. Cependant, une entreprise peut échouer pour des raisons non contrôlables par la génération Y. Certaines complications juridiques imprévues peuvent survenir et ils peuvent avoir à dépenser beaucoup d’honoraires de litige. Dans la plupart des polices d’assurance, le risque de terrorisme n’est pas couvert. Les assureurs doivent comprendre les risques actuels et émergents de la génération Y, puis développer des solutions de micro-assurance adaptées.

L’auteur est un analyste de l’industrie de l’assurance

