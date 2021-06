Assurance habitation : Tout sur la police Bharat Griha Rakshak

Les experts disent qu’une telle politique peut aider à augmenter la pénétration de l’assurance habitation qui est très faible dans le pays.

Les cyclones et inondations fréquents dans différentes régions du pays, laissant derrière eux des bâtiments endommagés, ont souligné l’importance d’une police d’assurance habitation. Après les directives du régulateur des assurances, les compagnies d’assurances générales ont lancé l’assurance habitation standard – la police Bharat Griha Rakshak.

La police standard couvre les catastrophes naturelles, les incendies, tout type de dommages causés par un impact, les grèves, les émeutes, etc. Outre la structure de la maison, elle couvre le contenu de la maison comme les meubles et les appareils électroménagers. Le propriétaire ou le locataire d’un immeuble à usage d’habitation peut l’acheter. La durée de la police est de un à 10 ans et l’âge du bâtiment doit être inférieur à 40 ans. Le montant maximum payé en vertu de la police est la somme assurée en fonction du coût de construction du bâtiment en vigueur à la date de début de la police et la prime est calculée en fonction de la somme assurée.

Couverture de la police

La police Bharat Griha Rakshak a une couverture intégrée pour le contenu de la maison qui est de 20% de la somme assurée de la construction de la maison, sous réserve du plafond de 10 lakh. En cas de couverture uniquement du contenu du logement, la somme assurée pour le contenu général devra être déclarée et devra couvrir les frais de remplacement du contenu. La police couvre tous les aménagements et installations, les structures supplémentaires telles que les garages, les dépendances domestiques pour la résidence, les murs composés, les clôtures, les portails, les murs de soutènement et les routes intérieures, les parkings, les réservoirs d’eau pour les résidents et les parkings.

La police propose également deux couvertures facultatives : une couverture pour les contenus de valeur tels que les bijoux, l’argenterie, les artefacts ; et une couverture individuelle contre les accidents pour le preneur d’assurance et son conjoint lorsque le risque assuré cause des dommages à la construction de la maison et/ou au contenu de la maison et entraîne également la mort de l’un d’eux ou des deux. Le montant de l’indemnisation sera de Rs 5 lakh par personne.

Couvertures intégrées

La police standard offre des couvertures intégrées telles que la perte de loyer et le loyer d’un autre logement si le bâtiment de la maison n’est pas habitable en raison d’une perte physique résultant d’un événement assuré. Elle couvre également l’enlèvement des débris (jusqu’à 2 % du montant de la réclamation) et le paiement des honoraires d’architecte, de géomètre et d’ingénieur-conseil (jusqu’à 5 % du montant de la réclamation). Les experts disent qu’une telle politique peut aider à augmenter la pénétration de l’assurance habitation qui est très faible dans le pays.

Pour un contrat longue durée, le capital assuré habitation augmentera de 10 % chaque année pour un maximum de 100 % du capital assuré à la date de début du contrat sans surprime. L’un des plus grands avantages de Bharat Griha Raksha est que la sous-assurance ne s’applique pas à la police. Cela signifie que si la somme assurée calculée sur la base des informations fournies par le propriétaire est inférieure à la valeur réelle à risque, la différence n’affectera pas le montant que la compagnie d’assurance versera au propriétaire en cas de sinistre. La prime pour la couverture de la construction du logement et la couverture du contenu du logement dépendra du montant de la somme assurée et des facteurs qui définissent le profil de risque de l’immeuble.

Comment déposer une réclamation

Dans le cas où l’assuré doit déposer une réclamation, il doit d’abord en informer la compagnie d’assurance en précisant le numéro de la police. Le formulaire de réclamation doit être soumis dans les 30 jours suivant la date de la perte ou du dommage. Il doit donner une brève déclaration de la perte, les détails du rapport à la police ou à toute autorité, les détails de toute autre assurance de construction ou de contenu de la maison. Ensuite, il doit soumettre des photographies de la perte ou des dommages physiques et aider les représentants de la compagnie d’assurance à recueillir des preuves et des détails.

Savez-vous qu’est-ce que c’est ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.