Assurance: Irdai réprime les publicités trompeuses

Afin de garantir que les assureurs et les intermédiaires adoptent des pratiques équitables, honnêtes et transparentes lors de l’émission de publicités et évitent les pratiques qui tendent à nuire à la confiance du public, le régulateur des assurances a publié l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (Insurance Advertisements and Disclosure) Règlements, 2021. Les assureurs et leurs intermédiaires devront veiller à ce que les publicités soient pertinentes, justes et rédigées dans un langage simple permettant aux gens de prendre des décisions éclairées.

L’année dernière, le régulateur a déclaré que les tendances évolutives associées aux développements technologiques avaient changé le support de la publicité, ce qui nécessitait la révision des réglementations existantes en matière de publicité. Le règlement IRDAI (Insurance Advertisements and Disclosure), 2000 a été notifié en 2000. Deux modifications mineures ont été apportées en 2010 et 2015.

Pratiques transparentes

Une publicité sera traitée comme injuste ou trompeuse si elle fait des réclamations au-delà de la capacité de la police à fournir, décrit des avantages qui ne correspondent pas aux dispositions de la police et utilise des mots ou des expressions d’une manière qui cache ou sous-estime les risques inhérents à la police. Une publicité sera étiquetée comme trompeuse si elle omet de divulguer ou ne divulgue pas suffisamment les exclusions, limitations et conditions importantes de la police; illustre les avantages futurs sur des hypothèses qui ne sont ni réalistes ni réalisables à la lumière de la performance actuelle de l’assureur; ou s’écarte de la stipulation de l’autorité par des dispositions réglementaires.

Chaque assureur, intermédiaire ou intermédiaire d’assurance aura un responsable de la conformité, dont le nom et la position officielle dans l’organisation devront être communiqués au régulateur. Toute annonce d’un agent d’assurance devra être approuvée par écrit par l’assureur avant sa publication. L’assureur devra s’assurer que toutes les publicités qui concernent l’entreprise, ses produits ou ses performances sont conformes à ces réglementations et ne sont ni trompeuses ni trompeuses. Cependant, un agent d’assurance n’aura pas à prendre l’approbation écrite de la société si les publicités sont développées par l’assureur et leur sont fournies.

Déclarations de divulgation

Le site Web de chaque assureur, intermédiaire ou intermédiaire d’assurance devra contenir des déclarations de divulgation qui décrivent les politiques spécifiques du site Web concernant la confidentialité des informations personnelles pour la protection de leurs propres entreprises et des consommateurs qu’ils servent. Les assureurs devront veiller à ce que les destinataires puissent voir le texte intégral des principales caractéristiques, couvertures et exclusions pertinentes; les termes et conditions pertinents; toute autre information sur les risques applicable et elles ne doivent pas être cachées dans le corps du texte. En cas de communications par e-mail, il devrait y avoir une disposition pour se désinscrire de la liste de diffusion.

La réglementation précise que les assureurs ne peuvent autoriser un tiers à diffuser des informations sur une police d’assurance sur son papier à en-tête ou son enveloppe ou par tout mode ou support, y compris le système de courrier, à moins que le tiers ne fournisse uniquement un service de distribution pour l’annonce et ne soit pas lui-même. solliciter l’assurance. Le tiers ne peut pas recommander l’achat de produits d’assurance spécifiques par le biais de publicités.

Les assureurs et les intermédiaires devront publier les ratios de sinistres payés ou tout autre paramètre spécifié par le régulateur. Toute réclamation de notation ou d’attribution se basera uniquement sur celles déclarées par des entités indépendantes de l’assureur, de l’intermédiaire ou de l’intermédiaire d’assurance et de ses affiliés.

Les assureurs ne peuvent ni payer ni se procurer des services auprès d’entités indépendantes pour obtenir une note ou une récompense et la source de la note ou de la récompense reçue devra être divulguée de manière lisible dans les publicités. Plus important encore, dans le domaine de la publicité, les assureurs ne peuvent prétendre à un classement en ce qui concerne sa position sur le marché sur la base de critères tels que le revenu des primes, le nombre de polices, les succursales, le règlement des sinistres, etc.

