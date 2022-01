Assurance : la nouvelle tendance d’investissement de 2022

Lorsque vous optez pour un régime d’assurance, recherchez une moyenne de votre rendement, en l’équilibrant en faveur d’un retour sur investissement et d’une sécurité avec laquelle vous vous sentez à l’aise.

L’année écoulée a une nouvelle fois été témoin de la résilience humaine et de sa capacité à rebondir face à l’adversité. Partout dans le monde, les gouvernements aident leurs économies respectives à se remettre sur les rails. Parallèlement, nous devrions nous aussi revoir la reconstruction et la protection de nos finances contre d’éventuels chocs futurs. Après tout, c’est notre capacité à résister à des moments difficiles qui nous a individuellement bien servi. Et quoi de mieux qu’une assurance-vie pour sécuriser des vies et créer de la valeur.

Pour un jour de pluie : La vie minimaliste est devenue une tendance sous diverses formes au fil des ans. La récente pandémie a ramené les projecteurs sur elle et surtout sur l’épargne pour les besoins. Les Indiens sont connus pour leurs habitudes d’épargne. Cependant, pour que votre épargne travaille pour vous et grandisse par elle-même, il faut faire des choix conscients. Selon le montant de votre épargne et l’étape de votre vie, choisissez judicieusement le régime d’assurance qui vous aidera à vous assurer des certitudes dans la vie.

Satisfaire votre appétit pour le risque : Lorsqu’il s’agit d’investissements, on a le choix entre un large éventail d’avenues. Bien que certains puissent offrir des retours intéressants, ils sont également livrés avec leurs propres petits caractères « Les conditions s’appliquent ». Il serait prudent d’avoir un bon aperçu de votre propre appétit pour le risque et de votre approche des risques. Pour les participants informés et avertis du marché, opter pour les bons plans d’investissement en unités de compte (ULIP) leur permet de prendre des risques calculés, de manœuvrer sur le marché, de profiter de changements de fonds illimités sans frais supplémentaires et d’obtenir des rendements non imposables.

Assurance spécialisée : Les assurances spécialisées, qui couvrent des risques particuliers ou des circonstances inhabituelles, continuent de susciter l’intérêt des assureurs et des clients. Cela fait passer l’hyper-personnalisation des produits d’assurance à un niveau supérieur. Les plans de protection gagnent en popularité ces derniers temps et bientôt ils commanderont également votre part de portefeuille. Des variantes innovantes des plans d’assurance-vie, telles que l’assurance Activer – Désactiver, l’assurance Sachet ou bouchée et l’assurance sur mesure, pourraient potentiellement ouvrir la porte à de nombreuses opportunités.

Recherche de ROI : Il existe une bonne quantité de conseils disponibles dans le monde virtuel. La difficulté est qu’il n’y a pas de solution « taille unique » en matière de finances personnelles et certainement pas en matière d’assurance. Les solutions vont des plus sûres de toutes aux investissements à « risque élevé et rendements élevés ». Cependant, investir dans des produits d’assurance fondés sur les besoins pour atteindre vos objectifs de vie offre un retour sur investissement opportun et adéquat sur vos investissements.

Rester investi : Les investissements à long terme associés à la puissance de la capitalisation offrent des rendements étonnants. Cependant, les priorités à court terme prennent souvent le pas sur les objectifs à long terme. Il est donc important de s’engager dans l’investissement à long terme une fois que vous avez prévu vos objectifs à court terme et que vous avez constitué votre fonds de prévoyance. Les régimes d’assurance avec participation ou « avec bénéfices » peuvent être parfaitement adaptés ici. Dans ces plans, les assureurs-vie partagent une part substantielle de l’excédent généré avec les assurés, transmettant ainsi une bonne partie de la hausse si vous restez investi pendant la durée de la police.

Quelque chose pour les années Sunset : Lorsque vous planifiez vos années de crépuscule, vous disposez d’un éventail d’options, telles que des titres d’État, des dépôts postaux et d’autres offres de la poste indienne. Il existe également un fonds national de retraite (NPS), un fonds public de prévoyance (PPF), des dépôts bancaires fixes (FD) et un régime d’épargne pour les seniors (SCSS). Bien que ceux-ci continuent à offrir des rendements attrayants avec des allégements fiscaux disponibles sur certains, le rendement avant impôt s’avère encore meilleur.

Les produits de retraite sont l’une des rares options qui répondent à vos besoins financiers tout au long de votre vie et de celle de votre conjoint tout en laissant une somme forfaitaire à vos enfants. Par conséquent, investir dans la bonne assurance retraite et/ou régimes de retraite est l’un des moyens les plus efficaces de planifier vos finances pour les années de déclin.

Lorsque vous optez pour un régime d’assurance, recherchez une moyenne de votre rendement, en l’équilibrant en faveur d’un retour sur investissement et d’une sécurité avec laquelle vous vous sentez à l’aise. L’assurance-vie consiste à garantir les certitudes de la vie, plutôt que de se préparer aux incertitudes. Qu’il s’agisse de mariage, de fonder une famille, d’étudier pour soi, d’éduquer les enfants, d’acheter une maison ou de planifier sa retraite ou tout autre objectif financier, l’assurance-vie peut être activement combinée à d’autres options de placement pour compléter le tableau.

Quel que soit votre objectif de vie, vous devez planifier et être préparé. Grâce aux différentes options disponibles, vous pouvez choisir parmi différentes formes de placements pour vous aider à atteindre vos objectifs de vie. Vous seul pouvez vous assurer que vous êtes financièrement bien préparé pour accueillir les certitudes de la vie à bras ouverts.

par, Kedar Patki, directeur financier, IndiaFirst Life Insurance

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.