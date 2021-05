Assurance: les assureurs peuvent désormais investir dans des fonds de fonds

Récemment, les fonds de retraite privés nationaux ont été autorisés à investir jusqu’à 5% de leurs fonds investissables dans des FIA.

Par Nirjhar Majumdar

L’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (Irdai) a autorisé les assureurs à investir une partie de leurs fonds investissables dans des «fonds de fonds» (FoF). FoF est un fonds commun qui investit dans d’autres fonds relevant de fonds d’investissement alternatifs (FIA) dans lesquels les assureurs sont déjà autorisés à investir une partie déterminée de leur fonds investissable. En investissant dans FoF, les assureurs peuvent diversifier leurs investissements dans la mesure où ils sont sûrs et rentables.

Les investissements réalisés par les assureurs-vie et les fonds de pension peuvent contribuer à la croissance de notre économie réelle. Les assureurs sont considérés comme étant mieux placés pour investir dans des FIA comme les FoF. Il est également avantageux pour les assureurs et les fonds de pension de parvenir à une adéquation actif-passif souhaitable en investissant des fonds dans des domaines qui nécessitent un financement à long terme.

Investissements dans les FIA

Les marchés matures du monde ont prouvé que les investissements directs à long terme dans les FIA ont permis de diversifier les risques et d’augmenter les rendements totaux. Pour cette raison, les produits d’assurance-vie et les rentes à long terme axés sur l’épargne sont les produits les plus prisés dans ces pays. À Taïwan, le pays où la pénétration de l’assurance est la plus élevée, environ 80% des produits d’assurance vendus sont des produits d’assurance vie entière, car les gens obtiennent de beaux rendements avec ces produits. Partout, l’accent passe de la réduction des risques des investissements à la re-risquer, car les investissements sans risque obtiennent des rendements de plus en plus bas alors que les taux d’intérêt continuent de chuter.

Récemment, les fonds de retraite privés nationaux ont été autorisés à investir jusqu’à 5% de leurs fonds investissables dans des FIA. Les fonds de prévoyance reconnus ont également été autorisés à investir dans du capital-risque national, des fonds de PME et des FIA axés sur les infrastructures. Le revenu annuel des primes des assureurs mis en commun dépasse le capital total disponible dans tout l’espace FIA ​​du pays. Ainsi, même une petite partie de ce fonds peut transformer les FIA.

Construction de portefeuille

Les réclamations au titre des polices d’assurance-vie peuvent être estimées avec un niveau de précision significatif. Cela permet aux assureurs d’investir dans des actifs moins liquides (comme FoF) en toute confiance, en obtenant de meilleurs rendements et en obtenant des entrées de trésorerie qui peuvent assez bien correspondre aux sorties de fonds. Cette politique peut immuniser la valeur d’un assureur contre d’éventuelles modifications des taux d’intérêt. Partout dans le monde, les assureurs apportent des changements fondamentaux à la construction de leur portefeuille afin d’obtenir un meilleur rendement ajusté au risque. La politique récente d’Irdai peut permettre aux assureurs d’être plus compétitifs sur le marché financier et de contribuer davantage à la poursuite de la croissance économique.

Les assureurs et les gestionnaires de fonds de rente doivent investir dans des domaines moins corrélés aux investissements traditionnels approuvés. Étant donné que FoF investit de l’argent dans un large éventail d’industries, ils sont susceptibles de générer des rendements supérieurs à la moyenne. Les grandes compagnies d’assurance et les fonds de pension peuvent investir dans FoF pour dynamiser l’écosystème des startups. Ce ne sera pas un mauvais investissement car les startups avaient augmenté de 12 à 15% par an, même jusqu’en 2019. La pandémie de Covid a atténué dans une certaine mesure l’esprit des startups, mais elles peuvent se remettre sur pied si les finances à long terme le support est disponible.

Les assureurs qui investissent dans des instruments plus risqués devraient suivre de solides principes de souscription afin de réduire l’ensemble des risques. La persistance des assureurs doit s’améliorer considérablement afin que davantage d’argent puisse rester investi à plus long terme. Les assureurs doivent avoir une bonne connaissance des projets dans lesquels leur argent est investi. Ils ont besoin de données de haute qualité pour s’assurer de la viabilité à long terme de ces projets.

Des innovations de produits peuvent être nécessaires pour garantir que le rachat de certains types de polices à court ou à court terme n’est pas autorisé ou autorisé avec des pénalités plus lourdes. De plus, des allégements fiscaux peuvent être accordés à ceux qui investissent de l’argent dans des polices à très long terme (25 ans et plus). Si de telles mesures sont prises, il n’y a aucune raison pour que les dernières initiatives du gouvernement et de l’Irdai pour permettre aux assureurs et aux gestionnaires de fonds de rente d’investir de l’argent dans FoF ne puissent pas changer la donne pour l’industrie.

L’auteur est secrétaire adjoint, Kolkata Audit Center, LIC de l’Inde. Les opinions exprimées sont personnelles

