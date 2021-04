Assurance: les volumes vie ont été solides en mars

Nous continuons à surveiller l’impact d’une deuxième vague de COVID-19 sur la croissance.

L’industrie indienne de l’assurance-vie a enregistré de solides volumes en mars 21, largement soutenue par une base favorable (-40% en glissement annuel en mars 20) avec une croissance de 56 à 120% en glissement annuel pour les principaux assureurs privés (assureurs privés + 89% en glissement annuel). Les flux ont été importants en mars parmi les assureurs et les AMC ont également enregistré des flux nets positifs. Sur une base de TCAC sur 2 ans, la croissance du 21 mars / T4FY21 était de 7% / 9% pour les assureurs privés avec: (i) une accélération de la dynamique pour SBI Life après un faible S1FY21, (+ 12,6% / 13%) et (ii ) HDFC Life a continué de bien livrer avec une croissance de 13% / 16% tandis que Max Life a enregistré une croissance de 0/8% avec une certaine modération observée en mars 21. L’IPRU a également connu une reprise de la croissance sur une base faible, mais est restée inférieure aux niveaux de l’exercice 19, un TCAC de -3% par rapport au quatrième trimestre de l’exercice 19.

Pour FY21, le secteur a enregistré un TCAC de 5%, les acteurs privés fournissant un TCAC de 6% (10% hors IPRU). Sur une base de TCAC de 2 ans, HDFC Life a enregistré une forte croissance de 18%; Max Life a également bien performé, avec une croissance de 12%; SBI Life a livré un TCAC de 7% relativement modéré, tandis que l’IPRU a enregistré une baisse de 12% du TCAC sur deux ans. Avec cela, HDFC Life et Max Life ont gagné 130 à 110 pb de part de marché au cours de l’exercice 21, tandis que SBI Life et IPRU ont perdu 60 pb / 370 pb de part de marché.

Notre point de vue: avec un effet de base plus faible qui se joue maintenant (à partir de mars) au cours du premier semestre de l’exercice 22, la croissance sera optiquement meilleure; ainsi, nous trouvons que les TCAC sur 2 ans sont une mesure plus appropriée pour évaluer la performance de l’industrie. Les assureurs-vie ont enregistré une croissance relativement robuste en année pandémique (10% TCAC sur 2 ans hors IPRU pour les acteurs privés). Les tendances des marges ont également été fortes pour les entreprises sous notre couverture. Nous continuons à surveiller l’impact d’une deuxième vague de COVID-19 sur la croissance.

Performance du joueur

SBI Life (SBILIFE IN, Buy) – forte dynamique: SBI Life a livré un APE individuel de + 119% en glissement annuel le 21 mars. Sur une base de 2 ans CAGR, Q4FY21 APE était de 13,1%. Nous restons positifs compte tenu de la valorisation raisonnable de l’action pour une distribution solide, une solide reprise de la croissance, une amélioration des marges et une franchise à bas prix.

HDFC Life (HDFCLIFE IN, Neutral) – bonnes performances: HDFC Life a vu + 75% en glissement annuel en APE individuel en mars 21. Cela implique un TCAC de 13% / 16% sur 2 ans pour Mar’21 / Q4FY21 (le plus élevé parmi les pairs).

Max Life (MAXF IN, Buy) – relativement doux: l’APE des nouvelles affaires individuelles de Max Life était de + 56% en glissement annuel. Cela implique un TCAC plat de 2 ans pour le 21 mars et un TCAC de 7,5% sur 2 ans pour Q4FY21. Nous restons positifs sur Max, compte tenu de sa croissance régulière, de ses marges structurelles saines et de ses RoEV constants.

IPRU Life (IPRU IN, Buy) se remet sur pied: l’IPRU a réalisé une croissance de 98% en glissement annuel sur une base de baisse faible de 50% en glissement annuel. Sur une base de TCAC de 2 ans – les volumes de mars 21 / T4FY21 étaient stables / en baisse de 3%. Les performances en volume de mars 21 nous donnent la certitude que la croissance a atteint son point bas. Nous devenons progressivement positifs sur les actions étant donné les valorisations bon marché et la croissance montrant les premiers signes de reprise.

Savez-vous ce que c’est? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.