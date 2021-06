Assurance maladie : après avoir perdu des parents, les orphelins perdront-ils également la couverture médicale ?

Le maintien de la couverture santé est important pour les enfants orphelins car les tuteurs légaux ou les proches peuvent s’occuper d’eux, mais peuvent ne pas être en mesure de supporter la charge des frais d’hospitalisation.

La pandémie de Covid-19 a déjà fait des lakhs de vies humaines en Inde – le nombre enregistré est proche de 4 lakh et continue d’augmenter par milliers chaque jour. En plus de perdre leur gagne-pain, de nombreuses familles ont également perdu leurs membres salariés.

Malgré le faible nombre de décès chez les enfants, la pandémie a fait des ravages dans la vie de nombreux petits, des milliers d’enfants ayant perdu un ou leurs deux parents.

Selon un affidavit déposé par la Commission nationale pour la protection des droits de l’enfant (NCPCR) auprès de la Cour suprême le 1er juin 2021, jusqu’à 9 346 enfants ont perdu au moins un parent ou ont été abandonnés entre mars 2020 et mai 2021.

Selon le rapport, le nombre enregistré d’enfants devenus orphelins après avoir perdu leurs deux parents est de 1 742, tandis que certains craignent que le nombre réel ne soit beaucoup plus élevé.

Étant donné que les compagnies d’assurance ne fournissent une couverture de santé à un enfant à charge que si au moins un des parents en fait la demande avec l’enfant, la couverture d’assurance pour un enfant se poursuivra après la perte de l’un des parents.

Les enfants peuvent continuer à bénéficier de la couverture familiale jusqu’à ce qu’ils dépendent financièrement des parents ou qu’ils atteignent l’âge de 21 ans.

Cependant, la grande question est qu’adviendra-t-il de la couverture d’assurance maladie des enfants qui ont perdu leurs deux parents ?

Assurance maladie : qu’advient-il d’une police après le décès d’un membre assuré?

Le maintien de la couverture santé est important pour les enfants orphelins car les tuteurs légaux ou les proches peuvent s’occuper d’eux, mais peuvent ne pas être en mesure de supporter la charge des frais d’hospitalisation.

Interrogé sur le sort de la couverture d’assurance maladie des enfants orphelins en l’absence des deux parents, TA Ramalingam, directeur technique de Bajaj Allianz General Insurance, a déclaré : « La police continuera pour les enfants avec le tuteur légal comme proposant.

Comme les enfants à charge incluent les enfants célibataires, les beaux-enfants ou les enfants adoptés légalement, les orphelins ne peuvent pas perdre leur couverture d’assurance maladie après avoir perdu leurs deux parents, à condition que leurs tuteurs légaux continuent de payer la prime.

Cependant, pour faciliter les choses, des directives claires concernant l’éligibilité et la portée des tuteurs légaux sont nécessaires de la part de l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI) pour garantir le maintien de la couverture d’assurance maladie des enfants déjà assurés même après la perte des deux parents.

En effet, par affection, les grands-parents ou autres proches d’enfants orphelins peuvent s’occuper des enfants sans les adopter légalement, entraînant la disqualification au moment du renouvellement des polices d’assurance maladie de ces enfants.

