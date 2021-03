Assurance maladie: arrêter les hausses arbitraires des primes

Le régulateur avait précisé que l’augmentation de la prime due à la modification des normes ne dépasserait pas 5% des taux de prime initialement approuvés.

Les compagnies d’assurance maladie générales et autonomes ne seront pas autorisées à augmenter la prime d’une police en modifiant les prestations existantes et en ajoutant de nouvelles prestations aux produits existants. Cependant, les assureurs peuvent proposer l’ajout de nouvelles garanties ou la mise à niveau des garanties existantes sous forme de couvertures complémentaires ou de couvertures optionnelles avec un taux de prime autonome pour garantir un choix éclairé aux assurés.

Tarification des produits

Dans une circulaire, l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (Irdai) a demandé aux assureurs de s’assurer que l’actuaire désigné examine la viabilité financière de chaque produit d’assurance maladie à la fin de chaque exercice. Le rapport de cet examen doit être soumis à leur conseil d’administration avec l’analyse de l’expérience favorable ou défavorable de chaque produit ainsi que les mesures correctives recommandées, afin d’assurer la durabilité du produit et de protéger les intérêts des assurés du produit sous-jacent.

La circulaire du régulateur intervient à un moment où plusieurs assureurs ont augmenté la prime des polices d’assurance maladie en invoquant des réglementations pour une couverture plus large et une standardisation des exclusions. L’année dernière, le régulateur avait standardisé la nomenclature et la procédure pour 22 maladies graves qui font partie d’une police d’assurance maladie. Tous les assureurs maladie devront utiliser les définitions sans exception partout où les produits sont proposés à la couverture. Les assureurs ont également augmenté la prime en raison de l’augmentation des réclamations liées à Covid et de l’inflation médicale croissante. Le régulateur avait précisé que l’augmentation de la prime due à la modification des normes ne dépasserait pas 5% des taux de prime initialement approuvés.

De plus, afin de permettre à toutes les sections des assurés de comprendre facilement le contenu des contrats de police, les contrats de police de tous les produits d’assurance maladie doivent avoir un en-tête clair tel que des définitions standard, des définitions spécifiques, des prestations couvertes par la police, des exclusions, etc. , pour attirer l’attention des assurés. Les libellés de toutes les exclusions standard, clauses et clauses standard et définitions standard utilisées dans le contrat de police devront être conformes aux libellés spécifiés par le régulateur. Ce nouveau format devra être fait pour toutes les polices d’assurance maladie émises à partir du 1er octobre 2021.

Règlement des réclamations

Dans une autre circulaire, le régulateur a souligné que les assurés doivent obtenir une communication claire et transparente à différentes étapes du traitement des réclamations. Les assureurs doivent mettre en place des systèmes permettant aux assurés de suivre l’état des demandes / réclamations sans numéraire déposées auprès de l’assureur / des administrateurs tiers (TPA) via le site Web / portail / application ou tout autre moyen électronique autorisé. Le statut couvrira du moment de la réception de la demande au moment de la disposition de la réclamation avec la décision prise.

Dans les cas où les réclamations sont traitées via des TPA, les assureurs peuvent laisser leurs TPA opérationnaliser le mécanisme de suivi des réclamations et les assurés seront informés dans toutes les communications. Les assureurs devront veiller à ce que la répudiation de la demande ne soit pas fondée sur des «présomptions et conjectures». Si la demande est refusée ou rejetée, la communication concernant le refus ou la répudiation doit être faite uniquement par l’assureur en indiquant spécifiquement les raisons du refus ou de la répudiation. L’assureur fournira également les procédures de recours des réclamations disponibles auprès de la compagnie d’assurance et de l’ombudsman des assurances ainsi que les adresses détaillées des bureaux respectifs.

