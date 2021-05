Assurance maladie: avez-vous une couverture maladie pour le traitement Covid?

Une police d’assurance maladie, comprenant des couvertures spécifiques à court terme Covid – Corona Kavach et Corona Rakshak – garantira non seulement une protection financière en cas d’urgence médicale due à Covid, mais donnera également la tranquillité d’esprit au preneur d’assurance et à ses personnes à charge.

Compte tenu de la gravité de la pandémie de Covid-19, il est de la plus haute priorité d’acheter une couverture d’assurance maladie, de renouveler et de revoir la police existante, de prendre une couverture complémentaire et de garder à l’esprit les petits caractères de la police concernant la période d’attente, les exclusions. et le rejet des réclamations. Une police d’assurance maladie, comprenant des couvertures spécifiques à court terme Covid – Corona Kavach et Corona Rakshak – garantira non seulement une protection financière en cas d’urgence médicale due à Covid, mais apportera également la tranquillité d’esprit au preneur d’assurance et à ses personnes à charge.

Couvertures de santé: diverses options

S’il est idéal d’avoir une couverture d’assurance maladie complète, on peut opter pour une police d’assurance maladie standard ou une couverture spécifique Covid à court terme. L’assurance maladie standard Arogya Sanjeevani est proposée par toutes les assurances maladie générales et autonomes. L’âge minimum d’entrée est de 18 ans et le maximum est de 65 ans et la politique peut être renouvelée à vie. Dans cette politique, la couverture maximale est jusqu’à Rs 5 lakh et il y a une sous-limite sur le loyer de la chambre. Il couvre les frais d’hospitalisation pour le traitement Covid.

La politique Corona Kavach, un plan basé sur l’indemnisation, couvre l’hospitalisation, l’hospitalisation pré-post, les frais de traitement à domicile et le traitement Ayush pour les patients Covid. Tous les frais d’hospitalisation tels que les kits d’équipement de protection individuelle (EPI), l’oxygène, les ventilateurs et les frais de consultation seront couverts. Il couvre également les frais de soins à domicile. Les frais avant et après l’hospitalisation – 15 jours avant l’hospitalisation et jusqu’à 30 jours après le congé – sont également couverts. On peut l’acheter pour une période de 3,5 mois, 6,5 mois ou 9,5 mois et le renouveler. La somme assurée est de Rs 50 000-Rs 5 lakh. Un preneur d’assurance peut opter pour une réclamation sans numéraire dans un hôpital du réseau ou une réclamation pour remboursement dans un hôpital hors réseau.

Le plan d’assurance maladie Corona Rakshak, un plan basé sur les prestations, offre un paiement forfaitaire si vous devez être hospitalisé pour Covid. Le paiement forfaitaire peut être utilisé pour répondre aux besoins médicaux. La somme assurée est de Rs 50 000-Rs 2,5 lakh. La période de couverture sera de 3,5 mois, 6,6 mois et 9,5 mois.

Les experts affirment que la somme forfaitaire reçue dans le cadre de Corona Rakshak peut être utilisée pour payer des consommables tels que des kits EPI qui ne sont généralement pas couverts par un régime d’assurance maladie standard. Alors que la police Corona Rakshak offre une couverture individuelle, la police Corona Kavach a un plan familial flottant. Compte tenu de l’augmentation des frais médicaux, optez pour une couverture d’assurance maladie complète, révisez la somme assurée en fonction des besoins médicaux de la famille et achetez une couverture complémentaire.

Dans toute police d’assurance maladie régulière, recherchez toute clause de sous-plafonds ou de quote-part car de nombreux assureurs imposent certaines restrictions pour maintenir la prime à un niveau bas. Par exemple, s’il y a une sous-limite de 1% de la somme assurée sur le loyer de la chambre en cas d’hospitalisation, alors pour une somme assurée de Rs 10 lakh, vous pouvez réclamer un maximum de Rs 10.000 pour le loyer de la chambre. Regardez également les plans sans de telles sous-limites.

Délais d’attente et refus de réclamation

Dans une police d’assurance maladie ordinaire, l’hospitalisation Covid est couverte après 30 jours de la période d’attente initiale. Pour les couvertures spécifiques Covid à court terme, le délai d’attente est de 15 jours. Ainsi, aucune réclamation Covid faite pendant la période d’attente ne sera effacée.

Bien que Covid ne soit pas couvert par les soins de jour, vous pouvez réclamer de l’argent en cas d’hospitalisation. On peut même demander des réclamations si elles sont mises en quarantaine et traitées à domicile, à condition qu’elles soient payables selon les termes et conditions de la police. L’hospitalisation n’étant pas requise pour un Covid léger, les assureurs peuvent rejeter la réclamation si l’hospitalisation n’a pas été effectuée conformément aux normes cliniques ICMR / AIIMS. Obtenir l’accord de la compagnie d’assurance par l’intermédiaire de l’administrateur tiers pour l’hospitalisation liée à Covid en cas de maladie modérée à sévère.

Alors que les assureurs doivent communiquer les approbations sans numéraire dans les 60 minutes suivant la réception de la demande d’autorisation ainsi que d’autres détails de l’hôpital, pour les demandes de remboursement, il faut s’assurer que le formulaire de réclamation comprend des résumés de sortie, des rapports de test, des factures, des ordonnances, etc., pour des réclamations plus rapides. Paiement.

