Assurance maladie: comment faire une demande de règlement en cas de décès d’une personne assurée à l’hôpital

La hausse des coûts de traitement a fait de la souscription à une assurance maladie une nécessité absolue. Depuis l’éclosion de la pandémie de Covid-19, la demande d’assurance maladie a été multipliée par plusieurs.

Avec la flambée du nombre de cas positifs pour Covid, les hospitalisations et les décès au cours de la deuxième vague de la pandémie, la question évidente vient à l’esprit si une réclamation d’assurance maladie est recevable si un assuré décède à l’hôpital.

L’une des conditions d’éligibilité de base liées aux demandes d’assurance maladie est d’au moins 24 heures d’hospitalisation. Ainsi, une réclamation d’assurance devient recevable si une personne assurée reste hospitalisée plus de 24 heures après son admission ou décède à l’hôpital après 24 heures d’admission.

Mais comment faire une demande de sinistre une fois qu’un assuré décède à l’hôpital?

«En cas de décès d’un assuré, les frais médicaux payables conformément aux conditions générales de la police de l’assuré seront réglés par l’assureur», déclare TA Ramaligam, directeur technique de Bajaj Allianz General Insurance.

«Il y a deux possibilités pour lesquelles on peut opter pour le dépôt des demandes de règlement d’assurance maladie, à savoir les demandes de règlement sans numéraire et les demandes de remboursement», explique-t-il.

Réclamations sans numéraire

Si le client choisit un hôpital du réseau de l’assureur pour un traitement médical, alors les réclamations sans numéraire peuvent être optées par l’assuré. Le client doit flasher sa carte d’identité de santé au bureau d’assurance / TPA pour profiter de l’installation sans numéraire de l’hôpital empaneled. Le processus est alors initié entre l’hôpital et l’assureur où le client est tenu informé de l’avancement à chaque étape et de la décision sur la demande reçue. La priorité la plus élevée est accordée au COVID – 19 cas.

Processus de réclamation sans numéraire

1. Dans le cas où l’admission à l’hôpital est prévue, les clients doivent s’adresser au bureau d’assurance de l’hôpital qui les guide dans un établissement sans numéraire. Le bureau des assurances transmet le dossier complet avec le formulaire de demande de pré-autorisation (contresigné par le médecin traitant) à l’assureur. Sur la base des détails du cas et de la politique T&C, l’assureur approuve la facilité sans numéraire. En règle générale, cette approbation doit être prise 4 à 7 jours avant le traitement.

2. Si vous vous connectez avec votre compagnie d’assurance, celle-ci vous informera des documents éventuellement requis. Après avoir partagé ces documents et détails médicaux avec l’assureur via le bureau d’assurance, il évalue les détails du traitement selon les termes et conditions de la police et informe l’hôpital concerné et l’assuré.

3. Le client doit produire les documents suivants à l’hôpital du réseau en plus des documents spécifiés par l’assureur: –

ai Lettre de pré-autorisation (remplie par le bureau d’assurance)

a.ii. Carte d’identité délivrée par la compagnie d’assurance ou la police d’assurance maladie

a.iii. Carte Aadhar, carte Pan / Form 60 (à des fins KYC)

4. Une fois que le traitement est terminé et que le client a profité de l’installation sans numéraire, les factures originales et les preuves de traitement doivent être laissées à l’hôpital. L’hôpital partage ces factures avec votre compagnie d’assurance et, en conséquence, le paiement est traité par l’assureur à l’hôpital.

5. En cas de traitement médical non planifié ou d’urgence, le preneur d’assurance peut simplement contacter l’assureur via son centre de service à la clientèle ou ses installations de chatbot pour connaître les hôpitaux constitués. Une fois à l’hôpital, le client peut demander une hospitalisation sans numéraire en présentant la carte d’assurance fournie par les assureurs avec la copie de la police au bureau des assurances.

6. Une fois que le client fait cette demande, l’hôpital se connecte à la compagnie d’assurance en remplissant le formulaire de demande de pré-autorisation et par conséquent l’assureur délivre une lettre d’autorisation à l’hôpital. L’assureur partage également les détails relatifs à la couverture de la police du client.

7. Une fois le traitement terminé, l’assureur réglera alors le règlement des sinistres recevables.

Covid Carnage: l’IRDAI a exhorté à augmenter le délai de soumission des documents de réclamation d’assurance

Demandes de remboursement

Si le client choisit un hôpital qui ne fait pas partie de l’assureur, la réclamation est réglée sur la base d’un remboursement. A réception de l’ensemble complet des documents demandés par l’assureur, les demandes de remboursement sont généralement réglées dans les 5 jours. Par exemple, Bajaj Allianz General Insurance a lancé une installation unique dans laquelle les clients peuvent désormais soumettre instantanément des documents numériques via l’application mobile en libre-service de la société – «Avec soin» pour évaluation et règlement. Grâce à cette nouvelle structure, un client de l’assurance maladie peut désormais recevoir ses réclamations dans un délai de 5 jours ouvrés.

Processus de demande de remboursement

1. L’assuré peut télécharger les formulaires de réclamation requis sur le site Web de la compagnie d’assurance ou peuvent être retirés de l’un des bureaux / intermédiaires de l’assureur.

2. Le client est tenu de fournir les documents nécessaires ainsi que les factures médicales originales à l’assureur au moment du dépôt de la réclamation. Ces documents comprennent généralement un formulaire de réclamation, des coordonnées bancaires, des cartes d’identité, un résumé de sortie de l’hôpital, des rapports d’enquête et de diagnostic et des factures, les factures originales d’hôpital et de pharmacie ainsi que les reçus et ordonnances payés. De plus, en cas d’hospitalisation accidentelle, une copie du FIR peut également devoir être partagée avec l’assureur.

3. La compagnie d’assurance évalue la base de réclamation des documents après avoir confirmé les conditions générales de la police.

4. Après l’évaluation, la compagnie d’assurance effectue le paiement au bénéficiaire conformément aux conditions de la police.

5. A défaut de réception de certains documents obligatoires, l’assureur peut demander ces documents complémentaires pour statuer sur le sinistre.

6. En cas de répudiation de sinistre, l’assureur fournit les motifs pour lesquels la créance n’est pas exigible.

«Nous avons activé le mode numérique pour la soumission des réclamations dans notre application, site Web et portails Caringly Yours pour la facilité de nos clients, qui peuvent être consultés dans le confort de leur domicile. Tout ce qui doit être fait est de cliquer sur les images des documents de réclamation et de suivre les directives prescrites pour la soumission. Cela fournit également une assistance en temps réel aux clients via divers canaux de communication tels que le centre de contact, WhatsApp, les vidéos éducatives, etc. », explique Ramaligam.

