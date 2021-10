Assurance-maladie: Conseils pour acheter un plan de santé pour les personnes âgées

Achetez les plans pour lesquels les caractéristiques de renouvellement de longue durée sont offertes par votre assureur, car cela varie d’un assureur à l’autre.

Par AP Singh et Sunil Kadyan

Il existe deux types de polices d’assurance maladie pour les personnes âgées. Premièrement, des plans complets avec un âge d’entrée jusqu’à 65 ans, ce qui est plus cher mais offre une couverture plus large. Le deuxième, les régimes spécifiques aux personnes âgées, qui sont rentables mais offrent moins d’avantages.

Voici quelques facteurs importants que vous devriez considérer lors de l’achat d’une assurance médicale pour les personnes âgées.

Âge d’entrée et de renouvellement

La plupart des assureurs proposent des plans d’assurance maladie avec un âge d’entrée de 60 à 80 ans et quelques-uns n’ont pas d’âge d’entrée pour ces plans. Allez avec ces plans où il n’y a aucune restriction d’âge d’entrée. Achetez les plans pour lesquels les caractéristiques de renouvellement de longue durée sont offertes par votre assureur, car cela varie d’un assureur à l’autre.

Temps d’attente

Une période d’attente dans un plan de santé est applicable à des maladies spécifiques. Il dure généralement jusqu’à deux à quatre ans. Recherchez une assurance médicale avec la durée d’attente la plus courte et le moins de maladies pendant la période d’attente.

Co-paiement

Une clause de ticket modérateur signifie simplement qu’un pourcentage des frais d’hospitalisation est supporté par l’assuré chaque fois qu’un sinistre survient. Le co-paiement est pré-décidé au moment de l’achat de la politique, pourrait être de 20 à 50 % du montant de la réclamation approuvée. Optez pour l’achat de ces plans qui n’ont pas de ticket modérateur ou le moins de ticket modérateur.

Franchises

La franchise est le montant que vous payez vous-même avant que la police ne commence à verser des prestations. Pour réduire la prime, on peut opter pour des franchises au lieu de la quote-part. Les franchises sont meilleures que la quote-part puisque la première est un montant fixe tandis que la quote-part est un pourcentage de la réclamation totale.

Exclusions

De nombreuses polices d’assurance médicale pour personnes âgées excluent les conditions médicales ou les dépenses de santé qui ne sont pas couvertes par votre régime d’assurance-maladie. Lisez les petits caractères de la politique pour comprendre quelles maladies sont exclues de la politique. Optez pour la politique qui n’a pas ou le nombre minimum d’exclusions.

Limite/sous-limites

Une sous-limite est un plafond sur le montant qu’un assuré peut réclamer pour une dépense/une procédure particulière. Plusieurs polices mediclaim pour personnes âgées sont assorties de sous-limites. Par exemple, une sous-limite par jour pour le loyer de la chambre et les soins intensifs comme 1 % du SI par jour et d’autres limites comme la chirurgie de la cataracte, la chirurgie de la rotule, la dialyse rénale, etc. Vérifiez quelles sont les procédures/traitements qui ont des sous-limites. Comparez le montant de la prime par rapport aux avantages offerts.

Bénéfice restauration

Chez les personnes âgées, il y a des risques d’hospitalisations multiples en un an. La fonction de restauration rétablit la totalité de la somme assurée au cas où elle serait épuisée au cours d’une année d’assurance. Certains assureurs le proposent après épuisement complet de la somme assurée tandis que d’autres le proposent après épuisement partiel. Par exemple, si vous avez épuisé la somme assurée de base de `5 lakh dans la première réclamation, vous aurez toujours droit à `5 lakh dans la deuxième réclamation de la même année.

Visites médicales

Chez certains assureurs, les visites médicales sont obligatoires. Les assureurs demandent à l’assuré proposé de remplir un questionnaire avant que la proposition de police ne soit acceptée ou rejetée. Les assureurs décident si des tests médicaux sont nécessaires sur la base de ces déclarations. Le coût de ces examens médicaux peut ne pas être entièrement pris en charge par les assureurs.

Limitation des frais de pré et post hospitalisation

Il s’agit du remboursement de tous les frais engagés par l’assuré avant l’hospitalisation et après sa sortie de l’hôpital. En règle générale, l’éligibilité pré-hospitalisation est de 30 à 45 jours et pour la post-hospitalisation est de 60 à 90 jours. Cependant, pour de nombreuses mutuelles seniors, la période pré et post hospitalisation est moindre.

Nombre de demandes de garde

Certaines interventions peuvent être réalisées en moins de 24 heures à l’hôpital et ne nécessitent aucune hospitalisation. Bien que la plupart des assurances maladie pour les personnes âgées couvrent les garderies, certains régimes limitent ce nombre. Avant d’acheter un plan de santé, connaître le nombre d’installations de garderie disponibles en vertu de la politique.

Singh est directeur et Kadyan est professeur adjoint, Amity School of Insurance Banking & Actuarial Science

Savez-vous qu’est-ce que c’est ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.