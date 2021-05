Assurance maladie: conseils pour vous assurer que votre demande de règlement santé n’est pas rejetée

La plupart des polices d’assurance maladie comportent une clause de délai d’attente ou de refroidissement pour certaines maladies préexistantes ou maternité. De plus, les polices ont une liste exhaustive des exclusions qui ne sont pas couvertes.

Le rejet des réclamations d’assurance est courant, en particulier dans l’assurance maladie. Discutons des raisons courantes pour lesquelles les compagnies d’assurance rejettent les réclamations, comment les éviter et les recours disponibles pour le preneur d’assurance en cas de rejet des réclamations d’assurance maladie.

Fausse information

Le motif de rejet le plus courant consiste à fournir des informations incorrectes ou fausses dans le formulaire de candidature. Il est essentiel de fournir des informations correctes, en particulier des données telles que l’âge, le revenu, la profession et, surtout, les habitudes de vie telles que le tabagisme, la consommation d’alcool, en plus d’informations sur d’autres politiques et réclamations. Fournir des informations incorrectes est considéré comme une fraude car le montant de la prime est déterminé en fonction des informations fournies dans la demande.

Non-divulgation d’une maladie préexistante

Il est très important de divulguer l’une des maladies préexistantes telles que les maladies cardiovasculaires, la tension artérielle, les chirurgies subies, toute autre maladie héréditaire, etc., car certaines des maladies préexistantes ne sont pas couvertes et la couverture / réclamation pourrait probablement être refusée en période d’hospitalisation en raison de maladies préexistantes.

Période d’attente / refroidissement

La plupart des polices d’assurance maladie comportent une clause de délai d’attente ou de refroidissement pour certaines maladies préexistantes ou maternité. De plus, les polices ont une liste exhaustive des exclusions qui ne sont pas couvertes. Ainsi, toute réclamation formulée à partir de la liste d’exclusion ne sera pas prise en compte par les compagnies d’assurance.

Dépassement du délai de réclamation

Il est important que l’assuré demande / intime le remboursement dans un certain délai.

Quant à l’admission d’urgence, le délai imparti est de 24 heures après l’admission du patient, et dans d’autres cas, il peut changer en fonction du type de police choisi et du traitement utilisé par l’assuré. Si le preneur d’assurance n’a pas postulé / intime dans le délai spécifié, la réclamation peut être rejetée.

Comment éviter les rejets?

Il faut comprendre que l’assurance est essentiellement un contrat de bonne foi, il est donc important que les assurés fournissent des informations complètes, correctes, exactes et les plus récentes liées à la fois aux informations médicales et non médicales (informations financières) au moment de la demande. pour une police d’assurance pour éviter les refus de réclamation plus tard. Il est toujours conseillé de remplir vos formulaires de réclamation précis par le biais des administrateurs tiers (TPA) de votre compagnie d’assurance.

Mécanisme d’appel

Il existe des procédures élaborées et établies au sein des compagnies d’assurance avant de rejeter ou de rejeter des demandes. Dans un premier temps, lorsque la palourde est rejetée, l’assuré doit s’adresser à l’équipe qualité de service de la compagnie d’assurance pour une escalade. Il est très important de comprendre les raisons du rejet. Les assurés peuvent demander par écrit à la compagnie d’assurance de revoir sa décision de rejeter la réclamation. L’Autorité indienne de développement de la réglementation des assurances (IRDAI) a fixé un délai de 15 jours pour que les compagnies d’assurance résolvent le problème.

Si la compagnie d’assurance ne parvient pas à résoudre le problème dans le délai ci-dessus ou si l’assuré n’est pas satisfait de la résolution, le preneur d’assurance peut déposer une plainte via le système intégré de gestion des réclamations d’Irdai.

Si la compagnie d’assurance refuse de régler la réclamation après l’intervention du régulateur, le preneur d’assurance peut alors s’adresser à l’ombudsman des assurances pour le règlement des griefs.

Pour conclure, on peut facilement éviter le rejet de réclamation en évitant les erreurs courantes décrites ci-dessus.

L’écrivain est professeur de finance et de comptabilité, IIM Tiruchirappalli

Raisons de rejet

Une information incorrecte est considérée comme une fraude car le montant de la prime est déterminé en fonction des informations fournies dans la demande.

Une réclamation ou une couverture peut être refusée en période d’hospitalisation en raison de maladies préexistantes ou de réclamations faites dans le délai d’attente.

Si le preneur d’assurance ne fait pas la demande / intime dans le délai spécifié, la réclamation peut être rejetée.

Savez-vous ce que c’est? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.