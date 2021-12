Assurance-maladie de groupe Vs Assurance-maladie individuelle : laquelle choisir en premier ?

Dans l’océan de l’assurance maladie, en ligne et hors ligne, de nombreuses options différentes sont à la disposition de tous.

Après avoir traversé une pandémie mondiale, une chose que chaque individu a réalisé est l’importance d’avoir une assurance maladie. La nécessité d’assurer son avenir est devenue primordiale car les urgences médicales, de toute nature, peuvent frapper à sa porte à tout moment.

Il est indéniable que le fait d’avoir une assurance élimine le stress émotionnel et mental associé à une urgence médicale. Souffrir d’une maladie soudaine ou d’un décès dans une famille peut détériorer la santé mentale pendant une période plus longue. L’assurance peut être soit une assurance collective de l’employeur, soit une assurance maladie personnelle pour une personne seule ou une famille. Cependant, lequel choisir ?

Sanchit Malik, cofondateur et PDG de Pazcare, déclare : « L’assurance-maladie de groupe est une bien meilleure option que la couverture médicale personnelle. Les employeurs inscrivent souvent leurs employés à une assurance maladie de groupe, car elle est rentable et couvre de plus petits détails comme les ambulances et l’enregistrement sans numéraire à l’hôpital.

Il ajoute en outre : « La fonctionnalité de réclamation facile est également présente dans l’assurance-maladie de groupe, car l’employeur est responsable de la même chose. Dans le cas d’une assurance personnelle, les petits détails ne sont pas couverts et l’assurance n’est pas économique.

Par conséquent, selon les experts de l’industrie, lors de l’admission dans un hôpital, il faut préférer se prévaloir de la politique du groupe car le processus est rapide et le temps de réponse est efficace et passer à la politique personnelle plus tard si nécessaire.

De plus, si vous optez pour le paiement sans numéraire, lequel devriez-vous choisir ? Selon Malik, dans le cas où il existe à la fois des polices de santé de groupe et des polices de santé personnelles, l’option sans numéraire de santé de groupe devrait être envisagée. Pourtant, si nécessaire, vous pouvez ensuite vous connecter et bénéficier du cashless sous la couverture personnelle, alors que cela n’est envisagé que dans un scénario de sinistre élevé.

Si vous ne savez pas laquelle opter entre l’assurance collective et la police d’assurance-maladie personnelle tout en réclamant des remboursements, le choix appartient à l’individu et au montant de la réclamation. Cependant, s’il s’agit d’un montant inférieur et que la réclamation peut être effectuée avec la police d’assurance-maladie collective, il est alors idéal d’utiliser celle-ci au lieu de la police d’assurance-maladie personnelle.

Les experts soulignent que pour les petites réclamations, si possible, la police d’assurance-maladie personnelle doit être évitée afin que le bonus sans réclamation (PNE) ne soit pas touché. Lorsque vous ne faites aucune réclamation dans votre régime d’assurance-maladie, dans la plupart des polices, vous avez droit à une prime sans réclamation (PNE) l’année suivante, qui continue d’augmenter jusqu’à une certaine limite. Faire des réclamations moins importantes pourrait signifier perdre l’accumulation de NCB.

Si vous envisagez d’opter pour une police d’assurance maladie personnelle après une police de groupe de l’employeur, Malik dit: « Vous devriez envisager d’avoir une couverture d’assurance maladie totale entre Rs 6 lakhs et Rs 10 lakhs au total. »

