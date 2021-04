Assurance maladie: de la demande à la réception du document de police, entièrement en ligne

Maintenant que l’assurance maladie est devenue une nécessité, en particulier avec Covid et avec l’augmentation des frais médicaux, de plus en plus de personnes optent pour des polices d’assurance maladie en ligne.

L’achat d’une assurance maladie avec d’autres polices d’assurance est devenu entièrement en ligne, surtout depuis la pandémie. Avec la facilité d’accès et les compagnies d’assurance encourageant les gens à opter pour des polices en ligne, la traction numérique s’est accrue.

Le processus d’achat d’une police d’assurance est devenu entièrement numérique à partir du remplissage du formulaire de demande jusqu’à la réception des documents de la police. À la suite de la pandémie de Covid-19, l’IRDAI avait publié une circulaire à l’intention de tous les assureurs généraux et de la santé, pour émettre des polices électroniques et dispenser de l’obligation de publier un document de police physique et une copie papier du formulaire de proposition.

Maintenant que l’assurance maladie est devenue une nécessité, en particulier avec Covid et avec l’augmentation des frais médicaux, de plus en plus de personnes optent pour des polices d’assurance maladie en ligne.

Cela dit, tout en optant pour une politique en ligne, assurez-vous de certaines choses afin de ne pas être la proie d’une escroquerie ou d’une fraude numérique. Par exemple, après l’achat d’une police, l’assureur devra envoyer le document de police et une copie du formulaire de proposition en mode numérique, soit à l’adresse e-mail enregistrée, soit au numéro de téléphone portable fourni par le preneur d’assurance. En tant que preneur d’assurance, vous serez également informé par SMS que les documents de police ont été envoyés à votre adresse e-mail ou à tout autre mode numérique (WhatsApp).

Assurez-vous également que les documents de politique qui ont été envoyés numériquement contiennent tous les horaires, conditions générales, avantages, etc. qui sont autrement disponibles dans le document physique.

Gardez à l’esprit que vous ne pourrez peut-être pas mettre la main sur les documents de la police physique car en raison de difficultés opérationnelles à la suite de la situation de pandémie COVID-19 en cours, de nombreuses compagnies d’assurance ont temporairement cessé de délivrer des documents physiques ou il pourrait y avoir un retard dans l’envoi des documents. Cependant, le document de politique qui a été envoyé numériquement est valide en tant que document de politique physique, par conséquent, ne les supprimez pas.

Voici le processus de candidature sans signature sur le formulaire;

Lorsque les formulaires de proposition sont collectés pour les polices d’assurance maladie, au lieu d’exiger une signature humide sur la copie papier du formulaire de proposition, les assureurs sont également autorisés à obtenir le consentement du client sous réserve de ce qui suit:

– Le formulaire de proposition complété vous est envoyé, à vous un prospect, sur votre adresse e-mail ou numéro de portable enregistré au moyen d’un message avec un lien.

– Si vous souhaitez donner votre consentement à la proposition, en fournissant un lien de confirmation ou via One Time Password (OTP) dûment validé, vous pouvez donner votre consentement.

– Comme les assureurs auront besoin de preuves vérifiables et légalement valides pour votre consentement reçu pour le formulaire de proposition entièrement rempli, pour continuer.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.