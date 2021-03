Assurance maladie: Devriez-vous envisager une couverture santé de Rs 1 crore? Découvrir

L’achat d’une police avec une somme élevée assurée à un jeune âge signifie que vous la verrouillez à une prime inférieure à celle que vous achetiez la même police à un âge plus avancé.

L’année 2020 n’a pas été comme les autres. Ce fut une année qui a non seulement vu un petit virus changer le monde dans lequel nous vivons, mais aussi changé nos perceptions sur l’importance et la nécessité d’une assurance maladie. Jusqu’à la mi-mars 2021, près de 120 millions de personnes dans le monde avaient été infectées par le coronavirus mortel qui en a tué plus de 2,6 millions. Seulement en Inde, plus de 11 millions d’infections ont été signalées à la mi-mars, juste derrière les États-Unis.

Ce qui est choquant, c’est que moins de quatre pour cent des patients atteints de COVID-19 en Inde bénéficient d’une couverture d’assurance maladie. Et une majorité de ceux qui disposaient d’une couverture santé ont trouvé que leur couverture était inadéquate. Lorsque le coronavirus était à son apogée, le coût d’une hospitalisation de 15 jours dans un hôpital super-spécialisé de la capitale nationale aurait pu atteindre Rs 10 lakh par personne. Et le COVID-19 étant un virus hautement infectieux, il y a eu des milliers de cas où des familles entières ont contracté le virus et ont donc besoin de soins médicaux coûteux, portant les dépenses collectives à des dizaines de lakhs pour toute la famille.

Les plans de santé assurés à moindre montant ne sont plus suffisants

Avec une fausse perception commune en Inde qu’une police familiale avec une somme assurée de 7 à 10 lakh est suffisante pour répondre aux besoins médicaux d’une famille, beaucoup se sont retrouvés dans une situation où ils ont dû épuiser leurs économies à vie sur leur traitement, et a même dû emprunter de l’argent à la famille et aux amis pour couvrir les frais. Cependant, ce n’est pas seulement une pandémie qui pourrait le mettre dans une telle situation. Selon le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), le nombre de cas de cancer en Inde pourrait augmenter de 1,5 million d’ici 2025, contre 1,39 million en 2020. Non seulement cela, les cas de maladies cardiaques sont également en augmentation dans le pays et sa prévalence, avec les accidents vasculaires cérébraux, a augmenté de plus de 50 pour cent au cours des trois dernières décennies. De plus, de plus en plus de cas de diabète et d’hypertension sont signalés chaque jour, ce qui augmente le risque de développer des maladies rénales chroniques.

S’il est vrai qu’au fil des ans, la couverture et l’efficacité des établissements de santé s’améliorent dans le pays, le coût du traitement augmente également à un rythme rapide. Ainsi, avoir une police d’assurance maladie avec la somme assurée de Rs 5-10 lakh ne suffirait pas à couvrir les affections les plus graves. En fait, ce montant peut ne pas couvrir le traitement des maladies graves, même aujourd’hui, car ils coûtent généralement jusqu’à Rs 30-40 lakh en Inde. Si l’on tient compte de l’inflation médicale, qui augmente au double du taux d’inflation globale, ce coût devrait doubler en 9 à 10 ans. Compte tenu de ces probabilités, il est logique d’avoir une somme plus élevée assurée dans le cadre de votre police d’assurance maladie.

Couverture de santé Rs 1 Crore – Un changement de jeu

Pour répondre à ces préoccupations, il existe des régimes d’assurance maladie assurés de Rs 1 crore sur le marché qui offrent une couverture complète aux clients. Bien que vous vous demandiez peut-être que cela coûterait une bombe, ce n’est pas le cas. Ces politiques de crore de Rs 1 sont conçues comme une combinaison d’un plan de base couplé à une super recharge, ce qui réduit considérablement la prime de ces politiques. Les personnes qui achètent des plans d’assurance maladie avec une somme assurée plus élevée ont considérablement augmenté. Auparavant, la part des personnes achetant des plans d’assurance maladie avec Rs 20 lakh – Rs 1 cr somme assurée était inférieure à 5 pour cent. Cependant, cette part est maintenant passée à 50 pour cent au cours des 12 derniers mois. Ces politiques sont idéales pour les personnes ayant des antécédents familiaux de maladies graves comme les maladies cardiaques, le cancer et le diabète. Ils couvrent non seulement les frais d’hospitalisation, mais également les frais pré et post-hospitalisation, les frais d’ambulance et les frais de don d’organes. Et tout cela à un montant de prime raisonnable si vous achetez un tel plan à un âge précoce.

Achetez tôt pour économiser sur la prime

De nombreux jeunes se sentent en forme et n’ont pas besoin d’une couverture aussi élevée. Mais la plupart de ces polices ne coûtent qu’une prime légèrement plus élevée que les polices avec une couverture de Rs 25-30 lakh. En achetant également une police avec une somme élevée assurée à un jeune âge, vous la verrouillez à une prime inférieure à celle que vous achetiez la même police à un âge plus avancé.

Par exemple, une assurance maladie de Rs 1 crore peut coûter aussi bas que 10 680 Rs par an si vous l’achetez à 25 ans. Cependant, si vous souscrivez la même police à 45 ans, cela pourrait vous coûter près de 17 000 roupies par an. Ainsi, les gens devraient acheter une couverture d’assurance maladie de Rs 1 crore dans la vingtaine et la trentaine, plutôt que d’attendre d’avoir la quarantaine et la cinquantaine. Surtout à l’heure actuelle, où nos modes de vie deviennent de plus en plus sédentaires, il y a un risque accru de problèmes de santé à un âge plus avancé.

(Par Amit Chhabra, Head-Health Insurance, Policybazaar.com)

