Assurance-maladie familiale contre assurance-maladie individuelle multiple : quelle est la meilleure option ?

Image représentative

L’assurance maladie est considérée comme la première chose qu’une personne gagnante devrait acheter, avant même de commencer le voyage d’investissement. Pourquoi? Parce que la vie est incertaine et qu’une crise sanitaire soudaine peut créer un énorme bouleversement – à la fois financier et émotionnel.

Un bon plan d’assurance maladie peut vous aider à surmonter la crise en douceur. Cependant, lorsqu’il s’agit d’acheter le bon plan, il faut décider si plusieurs polices de santé individuelles ou un plan flottant familial lui conviennent le mieux.

Contrairement au régime d’assurance-maladie familiale flottant, qui peut vous protéger, vous et les membres de votre famille, dans le cadre d’un régime unique, l’assurance-maladie individuelle ne couvre qu’une seule personne.

Pour fournir une couverture santé à la famille par le biais de plusieurs plans individuels, vous devrez souscrire des polices distinctes au nom de chaque individu. Dans ce cas, la prime dépendra de l’âge de la personne et de la somme assurée. Certaines compagnies d’assurance peuvent également vous offrir un rabais sur la prime totale si vous achetez des polices individuelles pour plus d’un membre de la famille simultanément.

Dans le cadre de la police flottante familiale, plusieurs membres de la famille peuvent bénéficier d’une couverture maladie dans le cadre du même régime. Et une seule prime devrait être payée. Généralement, la prime est basée sur le membre le plus âgé dans une police flottante familiale.

L’un des avantages d’avoir plusieurs régimes individuels pour les membres de la famille est que la somme assurée des autres membres ne serait pas affectée si quelqu’un est admis dans un hôpital ou suit tout autre traitement couvert par son régime individuel.

En revanche, tous les membres peuvent bénéficier de la totalité de la somme assurée dans une police flottante familiale. Cela signifie qu’une couverture santé complète ne serait pas possible si plusieurs membres devaient être admis simultanément dans un hôpital.

Ce qui est mieux?

Selon Deepak Yohannan, PDG de MyInsuranceClub, il serait préférable d’avoir plusieurs plans individuels en termes de couverture. Cependant, cela coûterait plus cher en termes de prime payée.

La police flottante familiale est rentable car elle couvre plusieurs membres d’une famille et tire parti du fait qu’il est peu probable que plusieurs membres bénéficient d’une couverture maladie en même temps. Mais si une réclamation est faite, il serait difficile de faire augmenter le montant de la couverture.

« Avoir plusieurs polices individuelles est certainement mieux du point de vue de la couverture. Les plans flottants familiaux sont certainement plus rentables en cas d’absence de réclamation. Mais une fois qu’un membre fait une réclamation, le coût de la police flottante pour toute la famille augmente. Dans les plans individuels, seul le plan faisant la demande sera impacté et pas les autres. Et une fois que vous avez fait une réclamation, il peut être difficile d’améliorer le montant de la couverture – le coût des installations médicales peut augmenter considérablement sur une période de 10 ans », a déclaré Yohannan à FE Online.

« Donc, si vous pouvez vous le permettre, prenez des plans individuels distincts. Si le coût est un facteur majeur lors de la prise du plan, optez pour des plans flottants familiaux », a-t-il ajouté.

Il faut choisir l’une des deux options d’assurance maladie en fonction de ses besoins. Par exemple, si le revenu de quelqu’un est inférieur et qu’il a des enfants en bas âge, une politique familiale flottante serait préférable. Mais si un membre de votre famille a des antécédents de mauvaise santé, il serait alors plus utile d’acheter des polices individuelles, car le coût du traitement peut être très élevé.

Savez-vous qu’est-ce que c’est ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.