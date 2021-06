Assurance maladie : gardez un œil sur les sous-limites de votre police

Alors qu’opter pour une police avec des sous-limites réduira la prime à payer, cela entraînera une diminution du paiement des sinistres et augmentera les dépenses personnelles du preneur d’assurance.

Lorsque les gens achètent des polices d’assurance maladie pour assurer une protection financière en cas d’urgence médicale due à Covid-19, ils doivent examiner les différentes sous-limites mentionnées dans la police car elles peuvent réduire la couverture. Alors qu’opter pour une police avec des sous-limites réduira la prime à payer, cela entraînera une diminution du paiement des sinistres et augmentera les dépenses personnelles du preneur d’assurance.

Les compagnies d’assurance maladie imposent une sous-limite aux polices qui correspond généralement à un pourcentage de la somme assurée ou à un montant fixe. Les sous-limites sont mentionnées dans les termes et conditions du document de police. Dans les polices avec sous-limites, la compagnie ne paiera pas la totalité du montant réclamé et une partie des frais médicaux devra être payée par le preneur d’assurance.

Il existe différents types de sous-limites telles que les frais de chambre, le traitement de certaines maladies, post-hospitalisation, etc., et s’appliquent à la fois aux demandes sans numéraire et aux demandes de remboursement. Il est préférable de se faire admettre pour un traitement dans un hôpital du réseau répertorié par la compagnie d’assurance car la structure tarifaire est fixée mutuellement par les hôpitaux et les compagnies d’assurance.

Sous-limite sur le loyer de la chambre

Il s’agit de la forme la plus courante de sous-limite dans une police d’assurance. Habituellement, les assureurs fixent un plafond de 1% et 2% de la somme assurée pour le loyer des chambres et les frais de soins intensifs, respectivement. Si le loyer de la chambre choisi par l’assuré dépasse le loyer couvert par la police, alors le preneur d’assurance devra payer le loyer de la chambre supplémentaire de sa propre poche. Comme diverses dépenses hospitalières sont liées au type de chambre que l’on choisit et selon la sous-plafond sur le loyer de la chambre, il y aura un plafond sur les services connexes tels que les frais de consultation des médecins, les frais d’anesthésie, les tests de diagnostic, etc. l’assuré doit opter pour une chambre entièrement couverte par la police d’assurance, même avec des sous-limites.

Sous-limite de traitement

La plupart des assureurs ont des sous-limites pour les procédures médicales planifiées telles que l’ablation de la cataracte, la reconstruction des ligaments du genou, l’ablation des calculs rénaux, les amygdales, les sinus, ce qui est un montant fixe basé sur les emplacements géographiques. La liste des affections et le plafond des frais de traitement varient d’un assureur à l’autre. La sous-limite de soins n’est pas liée à la somme assurée, ce qui signifie que même si un assuré a une somme assurée élevée, il ne pourra pas réclamer l’intégralité des frais de soins en raison de la clause de sous-limite de la police. Les assurés doivent prendre connaissance des sous-limites avant de se rendre pour un acte médical pré-planifié et informer la compagnie ou le tiers-administrateur avant d’être admis pour les actes médicaux pré-planifiés. Cependant, il n’y a pas de sous-limites pour le traitement d’urgence comme le Covid-19 ou le pontage aorto-coronarien.

Sous-limite en post-hospitalisation

Dans de nombreux cas, les assurés après le traitement peuvent devoir rester à la maison pendant un certain temps sous surveillance médicale. De nombreux assureurs prennent en charge les frais post-hospitalisation avec des sous-limites où les assurés devront payer une partie des frais de sa poche selon les termes et conditions de la police.

Les polices d’assurance maladie sans sous-limites auront une prime plus élevée par rapport à une police avec des sous-limites dans diverses catégories. Si un preneur d’assurance a une couverture avec sous-limite, alors lui ou les membres de sa famille doivent s’assurer que les frais médicaux ne dépassent pas le seuil limite.

Ainsi, avant de souscrire une nouvelle police d’assurance maladie ou de renouveler votre existante, assurez-vous d’opter pour une couverture qui n’a pas de sous-limites ou bien vous vous retrouverez avec une couverture limitée, surtout à un moment où la pandémie de Covid-19 est fait rage dans tout le pays.

