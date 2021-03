Assurance maladie individuelle vs couverture d’entreprise vs fonds de prévoyance: lequel devriez-vous avoir?

La pandémie de Covid-19 a clairement montré que non seulement les personnes âgées, mais aussi les jeunes sont vulnérables à la maladie.

La pandémie de Covid-19 a clairement montré que non seulement les personnes âgées, mais aussi les jeunes sont vulnérables à la maladie. Non seulement Covid, mais la maladie à transmission vectorielle La dengue cause également plus de décès chez la jeune génération que chez la plus âgée.

Ainsi, personne ne peut prédire quand on peut tomber malade et avoir besoin d’une hospitalisation qui nécessite d’énormes dépenses. De plus, une fois qu’une personne est détectée avec une maladie qui nécessite une hospitalisation, aucune compagnie d’assurance ne lui fournirait une couverture d’assurance en particulier pour les maladies liées à cette maladie.

Ainsi, pour protéger les économies et éviter les tensions financières, il faut se prémunir contre les frais médicaux liés à l’hospitalisation.

Un bon plan financier est celui qui réduit les incertitudes quant à l’atteinte des objectifs financiers et fournit une couverture adéquate pour les imprévus de santé.

Mais pour couvrir vos imprévus santé, que devez-vous faire – créer un fonds de prévoyance, dépendre de la couverture santé de l’entreprise et / ou souscrire une assurance maladie individuelle?

Comparons les avantages et les limites du fonds de prévoyance, de la couverture d’entreprise et de l’assurance maladie individuelle:

Fonds de prévoyance

Pour les urgences imprévues, il faut avoir de l’argent liquide à portée de main. Cela peut être fait en gardant de l’argent liquide à la maison, certains dans un compte bancaire d’épargne et d’autres dans des FD cassables ou dans des fonds liquides.

Mais on ne peut pas estimer quand la personne elle-même ou les membres de sa famille tomberont malades, quel serait le coût de l’hospitalisation et à quel point le besoin d’hospitalisation sera récurrent.

La création d’un fonds de prévoyance est donc essentielle, mais en raison de nombreuses incertitudes liées à la maladie et aux besoins d’hospitalisation, on ne peut dépendre uniquement des fonds de prévoyance pour les dépenses de santé.

Couverture santé corporative

Il est devenu une pratique courante pour les entreprises de fournir une couverture d’assurance maladie collective minimale à leurs employés. Cependant, pour bénéficier d’une couverture supplémentaire, un employé doit payer la couverture supplémentaire.

Étant donné que les entreprises ont un pouvoir de négociation, ces couvertures d’entreprise sont généralement en mesure de fournir des prestations plus élevées par rapport à une couverture maladie individuelle.

Cependant, la couverture d’entreprise gratuite peut être moins que suffisante et, plus important encore, la couverture cessera dès qu’un employé quitte l’organisation après sa retraite ou pour un autre emploi.

Au fur et à mesure que les risques de tomber malade augmentent avec l’âge, il sera non seulement difficile pour un employé retraité d’obtenir une couverture santé globale après la retraite en raison de son âge, mais il peut également devenir inéligible pour obtenir une couverture au cas où il / elle déjà. commence à souffrir de certaines maladies.

Ainsi, on peut bénéficier de la couverture maladie fournie par l’employeur, mais ne doit jamais en dépendre uniquement et obtenir une couverture d’assurance maladie individuelle sans attendre l’apparition de certaines maladies.

Assurance maladie individuelle

Obtenir une couverture d’assurance maladie individuelle est une obligation pour tout le monde – surtout s’il n’y a pas d’autre couverture à vie comme le régime de santé du gouvernement central, etc. – même si l’on dispose déjà d’un fonds de prévoyance et d’une couverture maladie d’entreprise.

En effet, un fonds de prévoyance peut s’épuiser en une ou deux hospitalisations et une couverture d’entreprise cessera une fois que vous quitterez l’organisation, mais vous pourrez bénéficier des avantages d’une couverture d’assurance maladie individuelle à plusieurs reprises en renouvelant la police à vie.

Comme il n’y a pas d’âge spécifique pour tomber malade, il est préférable de souscrire une assurance maladie individuelle dès le plus jeune âge.

On peut soutenir que les chances de tomber malade sont plus faibles à un âge inférieur, alors pourquoi une personne devrait-elle payer une prime sans avoir besoin d’être hospitalisée très bientôt?

Outre le fait qu’il n’y a pas d’âge certain pour qu’une personne ne tombe pas malade, les autres avantages d’obtenir une couverture individuelle tôt sont:

Hausse des primes après la normalisation de l’assurance maladie: l’IRDAI modifie les normes pour mettre fin aux malversations

Avantages fiscaux: Les contribuables bénéficient d’avantages fiscaux sur la prime d’assurance maladie u / s 80D de la Loi de l’impôt sur le revenu. La limite de déduction fiscale u / s 80D est actuellement de Rs 25 000 pour soi et la famille pour les personnes de moins de 60 ans.

Aucun bonus de réclamation: De nombreuses compagnies d’assurance offrent une couverture améliorée jusqu’à la somme de base assurée sous forme de bonus sans sinistre pour chaque année sans sinistre. Ainsi, dans le cas où une prime de 10 pour cent aucune réclamation n’est fournie pour chaque année sans réclamation sur un produit d’assurance maladie individuelle, la couverture sera doublée s’il n’y a pas de réclamation pendant 10 ans.

Pour une noble cause: Les réclamations d’assurance sont payées à partir du pool d’assurance créé par la prime payée par les assurés. Ainsi, si vous souscrivez une couverture d’assurance maladie individuelle à un âge précoce sans cause apparente d’hospitalisation prochainement, vous feriez une œuvre de bienfaisance en payant des primes. En effet, la prime que vous avez payée serait utilisée pour régler la réclamation d’un autre preneur d’assurance qui a besoin d’une hospitalisation, aidant ainsi indirectement la personne.

À moins que les jeunes ne prennent également une couverture d’assurance, le montant de la prime d’assurance maladie deviendrait très élevé, car un nombre limité de personnes contribuerait au pool d’assurance, tandis que le nombre de réclamations resterait le même.

