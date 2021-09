Assurance maladie : les assureurs doivent posséder des hôpitaux afin de réduire les frais médicaux

Cela ne manquera pas de se produire lorsque la demande et l’offre pourront jouer librement dans le secteur de la santé. Le marché devrait toujours déterminer le prix d’une marchandise.

Par Tushar Chatterjee

L’assurance maladie et les soins de santé sont deux éléments indissociables pour le secteur de l’assurance. Si le coût des soins de santé est trop élevé, il sera difficile pour les assureurs de proposer une assurance maladie à un coût abordable. Lorsque les assureurs sont obligés de maintenir le prix bas, ils coupent les coins ronds en imposant de nombreuses exclusions dans les conditions de la police. C’est ce qu’est notre expérience. Le taux de rejets de sinistres reste élevé (sauf pour les couvertures santé collectives souscrites par les grandes entreprises). Dans de nombreuses situations, seule une fraction du coût total des soins de santé est remboursée. Les déboursés restent élevés. Cette impasse dure depuis des années. Pas étonnant que l’assurance-maladie indienne ait le taux de plaintes le plus élevé par rapport à d’autres pays.

Cela ne manquera pas de se produire lorsque la demande et l’offre pourront jouer librement dans le secteur de la santé. Le marché devrait toujours déterminer le prix d’une marchandise. Mais, dans un pays où les gens ne sont pas encore aussi prospères que les pays développés, les coûts élevés des traitements médicaux peuvent conduire même un ménage à revenu moyen à la pénurie.

Sécurité sociale

L’assurance maladie est davantage un dispositif de type sécurité sociale, conçu pour indemniser une personne des pertes financières subies en raison d’un traitement médical, y compris un traitement nécessaire après une hospitalisation. L’industrie de la santé et l’industrie de l’assurance maladie fonctionnent à contre-courant dans la plupart des situations. Les assureurs-maladie ne peuvent rester utiles à la société que si les hôpitaux ne surfacturent pas et évitent de recourir à des protocoles de traitement qui ne sont pas nécessaires.

En Inde, le résultat final est que les assureurs-maladie et les prestataires de soins de santé parviennent à maintenir leurs résultats aux dépens des clients et les clients acceptent cela comme un fait accompli. L’Inde ne peut prospérer que si les gens sont forts et en bonne santé. L’augmentation de la durée de vie en soi n’indique pas une bonne santé des citoyens. Un corps infesté de maladie ne peut ni faire un travail manuel ni intellectuel de qualité.

Utilisation de l’intelligence artificielle

Quelle est alors la sortie ? Une solution consiste à radier tous les hôpitaux qui prospèrent en exploitant les clients avec une couverture d’assurance maladie. L’intelligence artificielle devrait être utilisée pour découvrir les cas où des protocoles médicaux inutiles ont pu être utilisés pour extraire de l’argent. Pour rendre l’assurance maladie plus acceptable, il devrait y avoir des plans de santé plus simples avec des exclusions très limitées. Qu’il y ait plutôt une batterie de tests médicaux avant qu’une proposition ne soit acceptée. Qu’il y ait également une période d’attente de, disons, 90 jours qui peut empêcher les clients de demander un remboursement pour le traitement de maladies comme le cancer, les accidents vasculaires cérébraux, l’insuffisance rénale et même Covid-19. Mais, après 90 jours, les assureurs ne devraient plus avoir la possibilité de rejeter une quelconque partie de la réclamation.

Cependant, pour que l’assurance-maladie change vraiment le visage des soins de santé, les assureurs-maladie doivent peut-être aller plus loin. Comme il est pratiquement impossible de garder un œil sur le fonctionnement de chacun de leurs réseaux d’hôpitaux à travers le pays, un modèle adopté par de nombreux assureurs-maladie des marchés développés peut être examiné. Les assureurs acquièrent des hôpitaux dans les grandes villes et obligent leurs clients à être admis uniquement dans ces hôpitaux. Cet arrangement garantit que les factures médicales ne sont jamais gonflées et que les dépenses personnelles sont réduites au minimum. L’assureur-maladie américain Aetna possède non seulement des hôpitaux, mais s’associe également à des médecins spécialistes. Ce modèle peut réduire les coûts en Inde beaucoup plus que dans les pays développés. Le gouvernement doit également encourager davantage d’hôpitaux et de facultés de médecine à se développer.

L’auteur est un analyste du secteur des assurances

Savez-vous qu’est-ce que c’est ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.