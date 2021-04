Assurance maladie: les hôpitaux du réseau doivent offrir des services sans numéraire

L’ombudsman agit à titre de conseiller et de médiateur et parvient à une recommandation équitable fondée sur les faits du différend.

Avec des rapports selon lesquels certains hôpitaux n’accordent pas de facilités sans numéraire et insistent sur les paiements en espèces des assurés pour le traitement de Covid-19 alors que les assurés ont droit à des installations sans numéraire dans le cadre de leur police, le régulateur des assurances a ordonné aux compagnies d’assurance maladie générales et autonomes de porter plainte contre ces hôpitaux . Les assureurs doivent signaler la perception des frais excédentaires ou le refus des facilités sans numéraire aux gouvernements des États respectifs pour que les mesures appropriées soient prises.

Le régulateur a également demandé aux assureurs de garantir la disponibilité des installations sans numéraire auprès de tous les fournisseurs de réseau en mettant en place un canal de communication continue avec tous les fournisseurs de réseau pour des services sans numéraire rapides et pour la résolution des plaintes des assurés.

Pour le traitement sans numéraire, l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (Irdai) a conseillé aux assureurs de veiller à ce que les assurés soient facturés selon les tarifs convenus par les fournisseurs de réseau et de veiller également à ce que les hôpitaux ne prélèvent pas de frais supplémentaires pour le même traitement autre que ces tarifs convenus avec les assureurs. Le régulateur a ordonné aux assureurs de veiller à ce que les demandes de remboursement au titre d’une police d’assurance maladie soient réglées rapidement conformément aux termes et conditions du contrat de police respectif et de publier des directives appropriées à ce sujet à tous les administrateurs tiers (TPA).

Comment porter plainte

Si un hôpital refuse l’installation sans numéraire dans l’un des hôpitaux du réseau enrôlés, les assurés peuvent adresser une plainte à la compagnie d’assurance concernée. Les coordonnées et les identifiants de courrier électronique des agents de règlement des plaintes des compagnies d’assurance sont accessibles sur le site Web des assureurs ou à l’adresse https://bit.ly/3vhA1H.

Si le preneur d’assurance ne reçoit pas de réponse de l’assureur dans un délai raisonnable ou n’est pas satisfait de la réponse, il peut s’adresser à la cellule de redressement des griefs du département de la consommation d’Irdai. Seules les réclamations de l’assuré ou des réclamants seront prises en considération. Cependant, la cellule n’accepte pas les plaintes rédigées au nom des assurés par des avocats, des agents ou par des tiers. Les plaignants devront soumettre les détails complets de la plainte comme requis dans le formulaire d’inscription de plainte mis sur le site Web https://bit.ly/3vdPJTS.

Ombudsman des assurances

L’ombudsman agit à titre de conseiller et de médiateur et parvient à une recommandation équitable fondée sur les faits du différend. Les compagnies d’assurance fournissent les coordonnées de l’ombudsman des assurances dans chaque document de police qu’elles émettent. Récemment, le gouvernement a modifié les Règles de l’Ombudsman des assurances, 2017 afin de faciliter le règlement des plaintes concernant des carences dans les services d’assurance de manière opportune, rentable et impartiale. Les assurés peuvent déposer des plaintes par voie électronique auprès de l’ombudsman et peuvent suivre l’état de leurs plaintes en ligne. L’ombudsman accepte les plaintes concernant le retard dans le règlement des réclamations, la répudiation partielle ou totale des réclamations par tout assureur vie, général et maladie, les litiges concernant les primes et la fausse déclaration des termes et conditions de la police dans le document de police ou le contrat de police. Les assurés doivent fournir des pièces justificatives et mentionner le nom de la succursale ou du bureau de l’assureur contre qui la plainte est déposée.

La plainte doit être déposée dans un délai d’un an à compter de la réception de la décision de l’assureur rejetant la réclamation du représentant. L’assureur doit se conformer à la décision du médiateur dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception. Si le preneur d’assurance n’accepte pas la décision, il peut alors s’adresser au forum des consommateurs. Si le preneur d’assurance accepte la décision du médiateur, il en informera la société qui se conformera aux conditions.

La sentence adoptée par l’ombudsman des assurances lie l’assureur. Cependant, les tribunaux ont parfois autorisé les recours des assureurs contre les ordonnances rendues par l’ombudsman dans l’exercice de leurs pouvoirs constitutionnels. Chaque médiateur peut réparer les réclamations des clients concernant les contrats d’assurance sur les lignes personnelles lorsque l’indemnité demandée est inférieure à Rs 30 lakh.

