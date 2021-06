Assurance-maladie pour les personnes âgées Vs Plans de santé réguliers : qu’est-ce qui est mieux pour les personnes âgées ?

Si vous avez plus de 60 ans, vous devez opter pour un plan d’assurance maladie complet qui vous aidera à planifier vos finances et à gérer toutes les dépenses de santé en toute simplicité.

La vie après l’âge de 60 ans est considérée comme une nouvelle manche avec le moins de responsabilités et un maximum de temps pour soi et sa famille. C’est cette phase de la vie où vous voulez tirer le meilleur parti de votre vie en vous livrant à vos passe-temps et en faisant les choses que vous aimez le plus. Cependant, l’augmentation de l’âge signifie également que vous serez plus sujet à divers problèmes de santé. Bien qu’il ne soit peut-être pas important que vous ayez certainement un revenu mensuel fixe même après la retraite, il est crucial de bien gérer vos finances pour mener une vie paisible et heureuse.

Si vous avez plus de 60 ans, vous devez opter pour un plan d’assurance maladie complet qui vous aidera à planifier vos finances et à gérer toutes les dépenses de santé en toute simplicité. Aujourd’hui, les assureurs-maladie ont mis au point des plans d’assurance-maladie complets impressionnants pour les personnes âgées qui sont organisés pour offrir une sécurité financière adéquate à des prix abordables.

L’assurance maladie – à tout âge – n’est pas seulement importante si vous avez régulièrement des factures médicales élevées à payer, mais il est important de toujours disposer d’un filet de sécurité financière. En Inde, toutes les 33 secondes, une personne meurt de maladies cardiaques tandis que la pollution provoque deux décès toutes les minutes. Avec des chiffres aussi effrayants, il devient essentiel d’être couvert par un régime d’assurance maladie complet, car un incident malheureux peut frapper n’importe qui, n’importe quand. De plus, en vieillissant, vous devenez sujet à des maladies ou à des affections graves qui s’accompagnent de coûts de traitement exceptionnellement élevés.

Souvent, les dépenses de santé pendant l’âge de la retraite peuvent peser sur l’ensemble de votre corpus de retraite et il est donc important d’avoir une police d’assurance maladie appropriée en place qui peut fournir une couverture financière adéquate pendant les jours de pluie. Avec une police d’assurance maladie adéquate, vous pouvez facilement vivre votre vie paisiblement sans aucune contrainte financière. Heureusement, de nos jours, il existe même des plans d’assurance maladie qui vous permettent de passer des examens médicaux de routine – un moyen efficace de garder une trace de votre santé et de votre bien-être.

Souvent, après l’âge de 60 ans, alors que la plupart des gens sont sûrs qu’ils doivent investir dans un régime d’assurance maladie, ils ne savent pas s’ils doivent investir dans un régime d’assurance maladie complet régulier ou acheter une couverture d’assurance maladie spécifique aux personnes âgées. C’était le cas de M. Harish Manchandani.

Lorsque M. Harish avait 37 ans, il était assez organisé avec son portefeuille financier car il a acheté divers types d’assurance, y compris un plan de vie et un plan de santé avec une couverture adéquate. Alors que sa couverture d’assurance temporaire allait jusqu’à 60 ans, son assurance maladie le couvrait jusqu’à l’âge de 50 ans. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, en tant que grand-père à la retraite de 62 ans, M. Harish est inquiet de voir les cas de COVID-19 en augmentation constante. Il ne veut devenir une charge économique pour personne et envisage maintenant d’acheter une couverture santé qui le couvre lui et sa femme. Cependant, il ne sait pas s’il doit souscrire un régime d’assurance maladie spécifique aux personnes âgées ou un régime d’assurance maladie ordinaire.

Si vous avez vous-même plus de 60 ans et envisagez d’acheter un régime d’assurance maladie ou si vous envisagez d’acheter un régime pour vos parents âgés, il est toujours conseillé d’acheter un régime d’assurance maladie complet régulier plutôt qu’un plan spécifique au citoyen. Habituellement, des plans d’assurance maladie spécifiques aux personnes âgées sont suggérés à ceux qui souffrent de maladies préexistantes ou de maladies chroniques. Ces plans sont disponibles à des prix relativement inférieurs à ceux des plans d’assurance maladie ordinaires, bien que les plans spécifiques aux personnes âgées aient leurs propres limites, comme le ticket modérateur obligatoire.

D’un autre côté, les plans de santé réguliers sont dotés d’une pléthore de fonctionnalités et d’avantages pour les individus. Le premier étant l’absence de ticket modérateur sur la facture d’hospitalisation. Habituellement, si vous souscrivez un plan spécifique aux personnes âgées, vous devez payer une quote-part obligatoire/un montant partiel de la facture d’hôpital, cependant, une telle clause n’existe pas dans les plans de santé réguliers. Même si vous avez déjà un régime d’assurance maladie et s’il dispose d’une clause de ticket modérateur, vous pouvez transférer votre contrat vers un autre assureur qui propose des couvertures santé sans aucun ticket modérateur.

Deuxièmement, avec plusieurs changements dans les règles de souscription, la période d’attente obligatoire pour les maladies chroniques comme le diabète, l’asthme et l’hypertension dans les régimes d’assurance-maladie réguliers a été considérablement réduite. Maintenant, il existe des plans disponibles sur le marché qui ont une période d’attente aussi faible que zéro à 30 jours, selon la politique à la politique. Troisièmement, des plans de santé réguliers sont disponibles pour une somme assurée aussi élevée que Rs 50 lakh à Rs 1 crore tandis que les plans spécifiques aux personnes âgées ne sont disponibles que jusqu’à une somme assurée limitée de Rs 10 lakh à Rs 20 lakh.

Si vous êtes jeune et que vous envisagez de souscrire un régime d’assurance maladie pour vos parents, il est préférable de les couvrir par une couverture d’assurance maladie distincte plutôt que par votre régime flottant familial. Cela les aidera à profiter d’une myriade de fonctionnalités et sera économique sur votre poche. De plus, vous pouvez également économiser de l’impôt en vertu de l’article 80D de la loi de l’impôt sur le revenu en payant les primes d’assurance maladie souscrites pour vous et vos parents.

(Par Amit Chhabra, responsable de l’assurance maladie, Policybazaar.com)

