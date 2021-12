Assurance-maladie : pourquoi vous devez garder une trace de la période d’attente dans les régimes d’assurance

Le délai de carence est généralement appliqué aux maladies préexistantes par tous les assureurs. Pour mieux aider les assurés, peu d’assureurs ont commencé à proposer une assurance maladie avec un délai d’attente de 1 an pour les maladies préexistantes.

Un terme critique dans les polices d’assurance-maladie est la période d’attente. Vous pourriez soudainement ressentir le besoin d’un régime d’assurance et en acheter un dans l’espoir d’être couvert pour toutes sortes de maladies dès le lendemain, mais ce n’est pas ainsi que cela fonctionne. Il existe différentes périodes d’attente pour différents types de maladies, qui varient également d’une entreprise à l’autre.

La période d’attente est une durée fixe que le preneur d’assurance attend depuis le moment de l’achat de la police et ne peut pas se prévaloir de certaines prestations ou couvertures pour certaines maladies. Par exemple, avec une police d’assurance maladie complète, les délais d’attente pour différentes couvertures diffèrent généralement d’un assureur à l’autre. Le preneur d’assurance doit purger la période d’attente pour obtenir la couverture pour cette condition spécifique. Les experts disent que pour éviter tout type de fraude et d’utilisation abusive de l’assurance maladie pour des maladies préexistantes, les assureurs appliquent généralement un délai d’attente.

Quels sont les types de délais d’attente?

En règle générale, un nouveau régime d’assurance maladie complet s’accompagne d’un délai d’attente de 30 jours que le preneur d’assurance doit respecter avant de déposer une réclamation, appelé délai d’attente initial dans le cadre d’une police d’assurance maladie. Cela dit, un assuré n’aura à purger aucun délai de carence en cas d’hospitalisation suite à un accident. Une demande d’hospitalisation en raison d’un accident peut être déposée dès le premier jour après l’émission de la police à toute personne.

Pour certaines maladies spécifiées telles que la cataracte, la hernie et l’arthroplastie du genou, de nombreux assureurs appliquent un délai de carence de deux ans. Les experts disent que ces types de maladies évoluent lentement, ce qui entraîne une période d’attente dans tous les régimes d’assurance.

Quelles sont les maladies préexistantes (PED) qui entraînent des délais d’attente ?

Le délai de carence est généralement appliqué aux maladies préexistantes par tous les assureurs. Lors de l’achat d’un plan de santé, l’assuré sera interrogé sur toute condition préexistante telle que l’hypertension, le diabète, les affections rénales ou toute autre maladie pour laquelle ils sont sous traitement continu. Pour de telles conditions préexistantes, la plupart des compagnies d’assurance appliquent un délai d’attente allant de 2 à 4 ans à compter de la date d’émission de la police.

Pour mieux aider les assurés, peu d’assureurs ont commencé à proposer une assurance maladie avec un délai d’attente de 1 an pour les maladies préexistantes. Par exemple Digit Insurance, a récemment commencé à offrir des périodes d’attente d’un an pour les maladies préexistantes et les maladies spécifiques. De même, la politique de santé Star appelée tapis rouge et la santé d’argent Bajaj Allianz offrent également une période d’attente d’un an pour le PED.

De même, les régimes d’assurance maladie complets qui offrent des prestations de maternité s’accompagnent également d’un délai d’attente de 12 à 36 mois. Parallèlement à cela, des maladies telles que le VIH, l’hépatite B, les chirurgies esthétiques, les tumeurs malignes, etc. relèvent de la catégorie d’exclusion permanente et les assureurs ne couvrent jamais ces maladies. Diverses polices d’assurance offrent également des régimes spécifiques contre le cancer, les maladies graves et le cœur, qui peuvent être choisis pour éviter une longue période d’attente. De plus, on peut aussi choisir de réduire son délai d’attente en payant un petit supplément.

Lors du transfert de votre police à un autre assureur, si vous avez purgé le délai de carence auprès de l’assureur actuel, vous n’aurez pas à effectuer un nouveau délai de carence auprès du nouvel assureur. Cependant, si vous n’avez pas purgé la totalité du délai de carence auprès de votre ancien assureur, le délai de carence restant sera appliqué par le nouvel assureur.

