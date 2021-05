Assurance maladie: qu’arrive-t-il à une police après le décès d’un assuré?

L’hospitalisation, les réclamations, etc. ont un effet sur les prestations disponibles dans une police d’assurance maladie familiale.

Selon les documents officiels, la pandémie de Covid-19 en cours a coûté la vie à plus de 3 lakh Indiens jusqu’à présent et des milliers de personnes meurent encore chaque jour en raison de l’infection virale et des complications liées à la maladie hautement contagieuse.

Avec de nombreux titulaires de polices d’assurance maladie parmi les victimes, il est important de connaître l’effet du décès d’une personne assurée sur une police d’assurance maladie active.

Les polices d’assurance-maladie personnelle peuvent être de deux types: la police individuelle et la police familiale.

Police d’assurance maladie individuelle

Les prestations et le montant de la somme assurée restent fixes pour un assuré dans une assurance maladie individuelle. Cependant, si plusieurs personnes souscrivent conjointement une police individuelle, les compagnies d’assurance maladie offrent une réduction de prime.

Ainsi, l’hospitalisation, les réclamations, etc. d’un individu n’affectent pas les prestations des autres membres d’une police d’assurance maladie individuelle commune.

Police d’assurance maladie familiale flottante

Dans une police flottante familiale, la somme assurée flotte librement et tout membre peut obtenir le règlement de la réclamation en cas d’hospitalisation. Une fois le sinistre réglé, la somme assurée disponible est réduite pour la période restante de l’année d’assurance.

Par exemple, une politique de flotteur familial Rs 5 lakh est renouvelée en avril chaque année. Si l’un des quatre membres assurés de la famille est hospitalisé et qu’une réclamation de Rs 3 lakh est réglée en août, la somme assurée disponible pour les sept prochains mois sera de Rs 2 lakh.

Ainsi, il y a un effet de l’hospitalisation, des réclamations, etc. sur les prestations disponibles dans une police d’assurance maladie familiale flottante.

Mais que se passe-t-il lorsqu’un membre hospitalisé décède?

Assurance maladie: comment faire une demande de règlement en cas de décès d’une personne assurée à l’hôpital

En cas de décès d’un membre de la famille assuré pendant l’hospitalisation, d’autres membres survivants peuvent demander à la compagnie d’assurance de traiter la demande de sinistre et de régler le sinistre.

Qu’arrive-t-il à une police après le décès d’un assuré?

«En cas de décès d’un membre assuré, le proposant doit en informer la compagnie d’assurance. L’assuré décédé serait supprimé de la couverture et la prime serait remboursée selon les termes et conditions de la police », déclare TA Ramalingam, directeur technique de Bajaj Allianz General Insurance.

Que se passe-t-il lorsque l’auteur d’une politique décède lui-même?

«En cas de décès d’un proposant, la famille doit envoyer une communication à la compagnie d’assurance à ce sujet puisque le proposant doit être changé dans la police. Dans ce scénario, un nouveau formulaire doit être rempli avec un nouveau proposant. L’assureur change de proposant et continue avec la police pour les autres membres », explique Ramalingam.

Qu’arriverait-il à une politique si plus d’un membre (y compris le proposant) décédait à l’hôpital?

«Dans un tel scénario, s’il s’agit d’une demande de remboursement, le produit de la réclamation serait versé au prête-nom tel qu’inscrit dans la police. Pour chaque proposition de santé, nous recueillons les détails du candidat et sont imprimés sur la politique. Cependant, s’il s’agit d’une réclamation sans numéraire, les frais d’hospitalisation seraient payés directement à l’hôpital afin que les membres à charge ne soient pas chargés des frais médicaux », explique Ramalingam.

