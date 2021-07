Assurance maladie : s’assurer contre les maladies à transmission vectorielle

Certains assureurs offrent une couverture pour les soins de jour, une couverture des frais médicaux engagés jusqu’à 30 jours pendant la période pré et post hospitalisation et même une recharge automatique de la somme assurée si elle est épuisée en raison de sinistres multiples.

Pendant la mousson, il est important de faire le point sur les risques pour la santé auxquels vous êtes confrontés de diverses maladies à transmission vectorielle qui sont très courantes dans tout le pays. De telles maladies peuvent devenir mortelles si des soins opportuns ne sont pas pris. Si un individu ne dispose pas d’une police d’assurance maladie complète, il devrait idéalement souscrire une assurance antivectorielle spécifique pour lui-même et sa famille qui peut prendre en charge tout revers financier qui pourrait survenir en raison d’un traitement médical pour les maladies à transmission vectorielle telles que dengue, paludisme, etc.

Par exemple, le coût du traitement de la dengue peut varier entre Rs 30 000 et Rs 2 lakh. De plus, si l’on a une couverture d’assurance maladie complète avec une somme d’assurance faible, alors il peut acheter la police vectorielle spécifique en tant que couverture complémentaire, surtout s’il habite dans une région où la propagation de telles maladies est fréquente.

Outre les couvertures spécifiques à transmission vectorielle, communément appelées polices contre la dengue proposées par les assureurs généraux et les assureurs maladie, le régulateur des assurances a demandé à toutes les compagnies d’assurances générales de lancer une police sanitaire standard contre les maladies à transmission vectorielle pour couvrir la dengue, le paludisme, la filariose, le kala- azar, chikungunya, encéphalite japonaise et virus zika.

Assurance spécifique soins vectoriels

Dans les polices de soins aux vecteurs, les assureurs versent une indemnité forfaitaire au cas où l’assuré est diagnostiqué et hospitalisé pendant une période minimale de 24 heures en raison de maladies causées par des vecteurs. Pour souscrire la garantie, les assureurs ne demandent aucun examen médical pré-assurance, quels que soient le capital assuré et l’âge de l’assuré. La somme assurée peut aller de Rs 10 000 à Rs 1 lakh et est offerte à la fois sur la somme assurée individuelle et flottante. Les assureurs versent une indemnité forfaitaire correspondant à 100 % de la somme assurée si le preneur d’assurance est hospitalisé en raison d’une maladie particulière à transmission vectorielle. Il n’y aura pas de charge sur les primes en cas d’expérience défavorable des sinistres.

La durée minimale de la police est d’un an pour tous les assureurs et certains assureurs proposent la police pour une période de trois ans. Pour les polices à long terme, l’assureur offre des rabais allant jusqu’à 10 % sur la prime. En règle générale, la prime pour une couverture de police de Rs 10 000 somme assurée serait de Rs 150-250 par personne et par an selon l’inclusion et les exclusions effectuées par la compagnie d’assurance. De même, pour une somme assurée de Rs 1 lakh, la prime serait comprise entre Rs 1 200 et Rs 1 500 par personne et par an. L’âge maximum d’entrée est généralement de 65 ans et peut être renouvelé à vie. Ces polices ont une période d’attente initiale de 15 jours à compter de la date de début du risque.

Certains assureurs offrent une couverture pour les soins de jour, une couverture des frais médicaux engagés jusqu’à 30 jours pendant la période pré et post hospitalisation et même une recharge automatique de la somme assurée si elle est épuisée en raison de sinistres multiples.

Politique standard sur les maladies à transmission vectorielle

La couverture maladie à transmission vectorielle standard appelée Mashak Rakshak est une police d’assurance maladie à prestations fixes, qui verse une indemnité forfaitaire égale à 100 % de la somme assurée lorsqu’une réclamation est faite pour nécessiter une hospitalisation d’une durée minimale continue de 72 heures. La police standard est offerte à la fois sur une base individuelle et à capital assuré, où le minimum est de Rs 10 000 et le maximum est de Rs 2 lakh. La durée du contrat est fixée à un an et peut être renouvelée chaque année.

La police a une couverture de diagnostic où 2% de la somme assurée est payée sur un diagnostic positif de maladie à transmission vectorielle couverte par un examen de laboratoire et confirmé par un médecin. Un assuré n’est payé pour la couverture diagnostic pour chaque maladie qu’une seule fois par année d’assurance. Le prix est fixé par l’assureur et aucune franchise n’est autorisée dans ce produit. Bien que l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances ait mandaté toutes les compagnies d’assurance générale et maladie à proposer ce produit à utiliser et à classer d’ici le 1er avril, les assureurs ont mis du temps à le lancer.

Que devrais tu faire?

Alors qu’une couverture d’assurance maladie complète avec une somme d’assurance adéquate combinée à une police complémentaire rentable est idéale pour couvrir presque tous les types d’éventualités médicales auxquelles on peut être confronté, une couverture spécifique à une maladie comme une police à transmission vectorielle peut être utile dans le cas où un ne dispose pas d’une couverture complète avec une somme d’assurance suffisante.

