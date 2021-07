Assurance maladie : voici tout ce que vous devez savoir sur les procédures de garderie

En tant que titulaire de police, vous devez lire attentivement les documents de la police pour connaître les procédures de garde d’enfants incluses dans votre police. Image représentative

Toute maladie et/ou blessure peut devenir un énorme obstacle à la réalisation des objectifs de la vie. Bien qu’il y ait des moments où ceux-ci ne peuvent pas être évités, le seul espoir dans une telle situation est un rétablissement plus rapide grâce à une médecine appropriée. Le facteur crucial ici est d’obtenir le bon traitement au bon moment. Heureusement, le secteur de la santé a tellement progressé que les procédures qui nécessitaient plusieurs jours à l’hôpital sont désormais traitées en une journée ou moins. Les polices d’assurance maladie couvrent également plusieurs procédures de garde d’enfants. Les procédures qui nécessitent des soins médicaux et sont terminées dans les 24 heures sont appelées procédures de garderie.

Nikhil Chopra, directeur commercial, Medi Assist Healthcare Services, a déclaré que ces procédures nécessitent des traitements avancés et sont coûteuses. Auparavant, les polices d’assurance maladie couvraient les hospitalisations et les traitements qui allaient au-delà de 24 heures seulement.

« Choisir la bonne couverture d’assurance maladie pour vous et vos proches peut vous aider à protéger vos finances contre d’énormes factures médicales. Il y a divers avantages à opter pour une politique de garderie, qu’il s’agisse d’un traitement planifié ou d’une urgence », a déclaré Chopra à FE Online.

Quelles sont les procédures/traitements de garderie?

Selon Chopra, les traitements de garderie font référence à des traitements médicaux et/ou à des interventions chirurgicales qui –

Doit être réalisé sous Anesthésie Générale ou Locale dans un Hôpital/Centre de Jour en moins de 24h en raison de l’avancée technologique. Sinon nécessite une Hospitalisation de plus de 24h.

Ces traitements peuvent également être suivis dans les garderies ‘AYUSH’. Chaque police d’assurance maladie contient généralement une liste de procédures considérées comme faisant partie des procédures de garderie et en mentionne très clairement la portée.

Procédures/traitements courants en garderie

Chopra a déclaré que choisir la bonne police vous permettra de bénéficier d’une meilleure couverture pour diverses procédures de garde d’enfants. La couverture est disponible pour un large éventail d’interventions chirurgicales indiquées ci-dessous :

Yeux : Cataracte, Excision et destruction des tissus infectés de la paupière, Incision des glandes lacrymales, Incision de la cornée, Chirurgie du décollement de la rétine, Interventions sur l’épicanthus et le canthus, Ablation de corps étrangers de la cornée, de la conjonctive, du cristallin, etc. Nez : Interventions sur les cornets, Excision et destruction des tissus infectés du nez, Aspiration des sinus Cœur : angiographie coronaireLangue : incision, excision, destruction des tissus malades de la langue, glossectomie, reconstruction de la langue et autres interventions chirurgicales Traitement du cancer : radiothérapie et chimiothérapieAutres chirurgies : Hémodialyse, coloscopie, ablation des lésions, appendicectomie de pieux, traitement de l’hydrocèle, lithotritie, sclérothérapie, thoracoscopie, chirurgies cutanées

« Il existe certaines procédures de garderie couvertes par de nombreuses polices d’assurance maladie. En tant que titulaire de police, vous devez lire attentivement les documents de la police pour connaître les procédures de garderie incluses dans votre police », a déclaré Chopra.

Il est important que vous passiez en revue et compreniez les procédures chirurgicales incluses dans les procédures de garderie avant d’acheter votre police. En outre, évaluez également le nombre de procédures incluses dans chaque catégorie, comme indiqué ci-dessus. Cela peut vous aider à éviter toute sorte de confusion à l’avenir.

Avantages des procédures de garderie

Traitement sans numéraire disponible : les procédures de garde d’enfants sont pour la plupart planifiées à l’avance, ce qui signifie que vous pouvez bénéficier d’un traitement sans numéraire transparent dans l’un des hôpitaux du réseau. et pratique. Des soins médicaux efficaces : La journée est un processus de traitement beaucoup plus simple qui peut vous aider à suivre un traitement et à commencer immédiatement votre parcours de rétablissement.

Quelle est la différence entre les procédures OPD et Daycare?

La principale différence entre l’OPD et les procédures de garderie est la nature des procédures couvertes. Alors que l’OPD comprend des dépenses médicales mineures, ces dernières concernent des procédures plus coûteuses qui auraient autrement entraîné une hospitalisation d’au moins 24 heures, sans les progrès de la technologie médicale. Les traitements dentaires relèvent de la catégorie OPD, tandis que la chirurgie de la cataracte relève des procédures de garderie

Choses à garder à l’esprit

Selon Chopra, les procédures de garde d’enfants sont couvertes à condition qu’elles soient prises en charge par la compagnie d’assurance concernée. Lorsque vous recherchez des politiques qui couvrent les procédures de garderie, il est conseillé de rechercher des politiques qui couvrent un large éventail de catégories au lieu de celles qui répertorient des procédures spécifiques, car les grandes catégories couvrent généralement beaucoup plus de chirurgies et de procédures.

Savez-vous qu’est-ce que c’est ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.