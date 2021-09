Assurance nationale : Boris en « mode invincible » alors que le Premier ministre affrontera les rebelles à propos de la hausse des impôts | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre devrait annoncer dès cette semaine son plan d’augmentation de l’assurance nationale afin de financer des dépenses sociales supplémentaires. L’augmentation devrait également aider à faire face à l’arriéré du NHS créé par la pandémie.

M. Johnson a passé l’été à travailler avec le chancelier Rishi Sunak et le secrétaire à la Santé Sajid Javid pour mettre au point le plan qu’il s’est engagé à mettre en œuvre lors des dernières élections.

On pense que plusieurs ministres du Cabinet et un grand nombre de députés d’arrière-ban conservateur sont exaspérés par le projet d’augmenter l’assurance nationale.

Le plan romprait l’engagement de ne pas augmenter la taxe pris par les conservateurs dans leur manifeste de 2019.

Mais face à l’opposition, M. Johnson a été accusé d’être en “mode invincible”, désireux de faire passer son plan de protection sociale malgré tout.

Il est entendu qu’il considère la réparation du système de protection sociale comme une partie importante de son héritage dans No10.

Le Premier ministre veut dévoiler un plan pour aider à financer le coût croissant des soins sociaux, mais empêche également ceux qui ont besoin d’aide de vendre leur maison pour couvrir le coût de la prise en charge.

On pense que M. Johnson et M. Sunak ont ​​convenu que les cotisations à vie sur les soins seront plafonnées à environ 80 000 £ et que l’assurance nationale sera augmentée de 1,25% pour augmenter entre 10 et 11 milliards de livres sterling par an.

“Le Premier ministre est en mode invincible lors des réunions”, a déclaré une source du Trésor au Times.

“L’équipe de Rishi a proposé une série d’alternatives moins chères mais aucune ne fonctionne pour le Premier ministre.”

Alors que la colère montait au sein du parti conservateur contre les plans, Jacob Rees-Mogg s’est publiquement prononcé hier contre la hausse de l’assurance nationale.

“Le Trésor ne devrait exiger aucune augmentation d’impôts sur la base de prévisions extrêmement pessimistes du déficit.

“Il l’a surestimé de 90 milliards de livres sterling pour l’année dernière et cette année, il est déjà inférieur de 26 milliards de livres sterling à ses prévisions.”

Lord Hammond, chancelier entre 2016 et 2019, a également attaqué les plans ce week-end.

Il a déclaré à Times Radio : « Je pense que si le gouvernement devait aller de l’avant avec l’augmentation proposée des cotisations à l’assurance nationale, rompant un engagement manifeste afin de couvrir les frais de soins des personnes âgées à domicile, je pense que cela provoquerait une très importante contrecoup.”

Il a promis de voter contre les propositions si la législation était mise aux voix à la Chambre des Lords.

Certains conservateurs ont également exprimé la crainte que les propositions touchent tous les travailleurs de la même manière, quel que soit leur salaire.

L’ancien Premier ministre conservateur Sir John Major a accusé les propositions d’être “régressives”.

Il a appelé M. Johnson à adopter l’approche “directe et honnête” consistant à augmenter la fiscalité générale.

Le parti travailliste a déjà critiqué le plan pour son manque d’équité, mais Sir Keir Starmer n’a pas expliqué comment son parti financerait la réforme du défi social.