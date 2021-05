Assurance: réclamer des dommages dus au cyclone est désormais plus facile

Les assureurs encourageront les assurés à utiliser la communication électronique pour déposer la réclamation et assureront des processus numériques pour l’évaluation des réclamations.

Afin d’atténuer les difficultés causées à la population assurée touchée par les cyclones Tauktae et Yass dans des États tels que le Maharashtra, le Gujarat, l’Odisha et le Bengale occidental, l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (Irdai) a publié des directives sur la vie, générales et autonomes les compagnies d’assurance maladie pour l’enregistrement et le règlement rapides des demandes de règlement éligibles

Directives d’Irdai

Les compagnies d’assurance devront nommer un cadre supérieur au niveau de l’entreprise qui agirait en tant qu’officier nodal pour les États concernés. L’agent coordonnera la réception, le traitement et le règlement de toutes les demandes admissibles. L’officier nodal établira un contact avec le secrétaire en chef ou l’officier concerné des gouvernements des États pour un suivi ultérieur.

Les assureurs généraux doivent veiller à ce que toutes les réclamations soient examinées immédiatement en engageant un nombre adéquat d’inspecteurs et que les paiements des réclamations soient déboursés au plus tôt. Les assureurs encourageront les assurés à utiliser la communication électronique pour déposer la réclamation et assureront des processus numériques pour l’évaluation des réclamations.

Pour les assureurs-vie, les lignes directrices du régulateur soulignent une action immédiate pour s’assurer que toutes les réclamations signalées sont enregistrées et que les réclamations éligibles sont réglées rapidement. Une attention particulière doit être accordée aux réclamations de Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY). En cas de décès, où il est difficile d’obtenir un certificat de décès en raison de la non-récupération du corps, le processus suivi dans le cas des inondations de Chennai en 2015 devra être envisagé. Irdai a demandé aux assureurs de soumettre un rapport d’étape hebdomadaire sur les sinistres réglés. Les données des réclamations PMJJBY doivent être soumises séparément dans le total des réclamations.

Comment déposer une réclamation d’assurance générale

Si une personne a une politique de propriétaire, une politique maison, une politique automobile, elle peut déposer une demande de règlement des sinistres. Le preneur d’assurance ne doit pas retirer les articles du lieu de l’événement, car l’assureur désignera un évaluateur des sinistres pour inspecter le site touché ou la propriété endommagée. Tous les articles doivent pouvoir être inspectés dans la condition «tel quel». S’il est incapable de localiser la police d’assurance, il doit intimer l’entreprise.

Les assurances habitation couvrent à la fois les biens de construction et les biens ménagers et le preneur d’assurance peut réclamer les frais de réparation du bâtiment ainsi que les meubles, les appareils électroniques, les vêtements, etc. Dans le formulaire de réclamation, le preneur d’assurance doit fournir des données personnelles et les détails des dommages. Un évaluateur de la compagnie d’assurance évaluera les dommages et le montant des réclamations sera fixé. Si le preneur d’assurance n’est pas satisfait de l’évaluation du sinistre faite par l’assureur, il doit alors insister pour que la compagnie d’assurance examine l’évaluation avant de signer le bon de décharge pour le règlement des sinistres.

Pour les réclamations d’assurance automobile, les assurés doivent informer la compagnie d’assurance dans un délai d’un mois, en fournissant tous les documents et photographies pertinents du véhicule endommagé ou submergé. L’entreprise enverra un personnel de service d’un garage où l’entreprise a un lien pour accéder aux dommages. Le technicien de service informera l’entreprise de l’étendue des dommages et du coût estimé de la réparation. La compagnie d’assurance fera remorquer le véhicule jusqu’à un garage du réseau pour la réparation et les réclamations sans numéraire.

Un preneur d’assurance doit noter qu’à moins d’une politique d’amortissement nul, le preneur d’assurance devra supporter certains frais de réparation tels que les pièces en plastique. Si la voiture a été immergée sous l’eau, le preneur d’assurance ne doit pas démarrer le moteur car la compagnie d’assurance ne paiera aucune perte si le propriétaire tente de démarrer le moteur du véhicule dans un état gorgé d’eau et l’endommage.

Comment déposer une réclamation d’assurance-vie

Pour l’assurance-vie, le mandataire du preneur d’assurance décédé devra contacter la compagnie d’assurance, soumettre un formulaire de réclamation, un certificat de décès, un document de police original (la plupart des assureurs n’insisteront pas sur le document de police original s’il est perdu pendant le cyclone). En cas de difficulté à obtenir un certificat de décès, le candidat peut enregistrer la réclamation sur la base d’un certificat de décès de toute autorité gouvernementale locale ou d’un rapport post-mortem. Les assureurs peuvent également se référer à la liste des personnes disparues ou des décès émise par le gouvernement lors de situations telles que cyclone ou inondation.

Dans PMJJBY, le prête-nom de l’assuré assuré peut réclamer Rs 2 lakh en cas de décès. La couverture des risques est offerte aux personnes âgées de 18 à 55 ans. Le prête-nom devra s’adresser à la banque où le preneur d’assurance avait un compte d’épargne et soumettre le formulaire de réclamation, le récépissé de décharge, le certificat de décès et un chèque annulé du compte bancaire du prête-nom.

Après avoir reçu l’avis de décès, la banque vérifiera si la couverture dudit membre était en vigueur à la date de son décès, vérifiera le formulaire de réclamation et les coordonnées du candidat à partir des registres disponibles avec elle, puis soumettra les documents à l’assurance. société pour le règlement des sinistres.

Savez-vous ce que c’est? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.