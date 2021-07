Assurance-récolte : Centre ouvert à la « formule Beed », écrit aux États

in

Bien sûr, le gouvernement de l’État doit supporter le coût de toutes les réclamations supérieures à 110% de la prime perçue pour protéger l’assureur des pertes, mais un tel niveau de réclamations plus élevé se produit rarement, de sorte que les États estiment que la formule en vigueur réduit leur coût de fonctionnement le régime.

Par Prabhudatta Mishra

Le Centre a écrit aux gouvernements des États pour connaître leur point de vue sur l’inclusion de la « formule Beed » en tant qu’option dans le cadre de son programme phare d’assurance-récolte Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY). Cette décision intervient à un moment où plusieurs États ont pris froid aux yeux du PMFBY, citant le coût de la subvention de la prime qu’ils supportent.

Dans le cadre de la « formule Beed », également connue sous le nom de plan 80-110, les pertes potentielles de l’assureur sont circonscrites – l’entreprise n’aura pas à traiter des réclamations supérieures à 110 % de la prime brute. L’assureur remboursera l’excédent de prime (prime brute moins sinistres) dépassant 20 % de la prime brute au gouvernement de l’État. Bien sûr, le gouvernement de l’État doit supporter le coût de toutes les réclamations supérieures à 110% de la prime perçue pour protéger l’assureur des pertes, mais un tel niveau de réclamations se produit rarement, de sorte que les États estiment que la formule en vigueur réduit leur coût de fonctionnement le régime.

Dans le cadre du plan 80-110, si les réclamations atteignent 60 % des primes perçues, la compagnie d’assurance devra rembourser 20 % au gouvernement de l’État et si les réclamations sont de 70 %, le remboursement à l’État sera de 10 %. En cas de réclamations supérieures à 80%, l’État ne recevra aucun remboursement.

Le Maharashtra et le Rajasthan avaient précédemment écrit au Centre pour demander la formule Beed pour gérer le programme d’assurance-récolte pour la saison kharif en cours. Cependant, le Centre a dit aux deux États d’attendre car le plan 80-110 nécessitait une évaluation détaillée et probablement l’approbation du Cabinet. Les deux États ont déployé à contrecœur le programme PMFBY à la fin du mois dernier, ont indiqué des sources.

Deux années successives (en 2018 et 2019) d’une mousson bien inférieure à la normale dans le district central de Beed du Maharashtra, entraînant un taux de sinistres élevé, ont dissuadé les assureurs de couvrir les agriculteurs du district dans le cadre du PMFBY pour kharif 2020, et le Centre a ensuite demandé au secteur public Agriculture Insurance Company of India (AIC) à obliger. L’AIC a été assurée qu’elle n’aura pas à traiter des réclamations supérieures à 110 % de la prime brute. Il a également été dit que le gouvernement de l’État pourrait supporter le coût de toute réclamation au-dessus de la prime perçue pour protéger l’assureur des pertes. Le schéma s’est déroulé avec succès.

«Il est possible que les États modifient les données de l’expérience de coupe des cultures, ce qui détermine l’étendue des pertes, car ils n’ont pas les fonds pour payer leur part de la prime. Ainsi, le ratio sinistres à primes ne peut pratiquement pas dépasser 110 % », a déclaré un expert qui a participé à l’élaboration du « Plan 80-110 ».

Dans le cadre du PMFBY, la prime à payer par les agriculteurs est fixée à 1,5% de la somme assurée pour les cultures rabi et à 2% pour les cultures kharif, alors qu’elle est de 5% pour les cultures de rente. La prime d’équilibre est répartie à parts égales entre le Centre et les États. De nombreux États ont exigé que leur part de la prime payée par le gouvernement soit plafonnée à 30 %, le solde à 70 % étant pris en charge par le Centre.

Le Gujarat, l’Andhra Pradesh, le Telangana et le Jharkhand ont quitté le programme PMFBY l’année dernière. Alors que le Pendjab n’a jamais mis en œuvre le régime d’assurance-récolte, le Bihar et le Bengale occidental ont leurs propres régimes en vertu desquels les agriculteurs ne paient aucune prime, mais ils reçoivent un montant fixe d’indemnisation en cas de mauvaise récolte.

Comme indiqué pour la dernière fois par FE, les réclamations d’une valeur de plus de 1 800 crores de roupies (jusqu’à kharif 2019) n’avaient pas encore été réglées, les États n’ayant pas payé leurs parts de subvention à hauteur de 1 680 crores de roupies.

Alors que de nombreux États se plaignaient d’une «prime sans cesse croissante», le Centre en février de l’année dernière avait modifié les directives et leur avait permis d’opter pour un contrat de trois ans avec les assureurs sur la prime facturée en assurance-récolte. Les États peuvent également continuer avec le système existant d’appel d’offres pour les primes chaque année, conformément aux lignes directrices.

Le Centre paie la facture de subvention du PMFBY à hauteur de sa part formule tant que le niveau de la prime brute s’élève à 30 % de la somme assurée dans les zones non irriguées et à 25 % dans les zones irriguées. Il incombe aux États s’ils souhaitent mettre en œuvre le programme, même si les assureurs proposent une prime supérieure à 25-30%.