Assurance-récolte: le centre repense la formule Beed alors que les États obtiennent d’importants remboursements de primes

Par Prabhudatta Mishra et Nanda Kasabe

Après avoir proposé la formule dite « Beed formule » comme modèle alternatif d’assurance-récolte pour conserver la participation des États, le Centre réexamine maintenant le plan 80-110, étant donné que certains États ont commencé à obtenir le remboursement d’une part importante des primes brutes. payés collectivement par le Centre et les États. Le Centre appréhende que les gouvernements des États et les assurances agissent de concert pour sous-estimer les réclamations d’assurance des agriculteurs. La formule est gagnant-gagnant pour les États et les assureurs, car les premiers obtiennent des remboursements de primes importants – jusqu’à 153 % de la prime payée par le gouvernement de l’État dans le district de Beed au Maharashtra pendant la saison kharif actuelle, par exemple – et les assureurs sont assurés remboursement de 20 % de la prime brute.

Selon des sources, le Centre a écrit au Tamil Nadu et au Madhya Pradesh, qui ont adopté la formule Beed dans de nombreux districts des États, déclarant que « les remboursements supérieurs à la part de l’État de la subvention seront également remboursés au gouvernement indien » en cas le ratio sinistres/primes est très faible. Le Centre, en juillet, avait écrit aux États pour leur demander leur point de vue sur l’inclusion de la «formule Beed» en tant qu’option dans le cadre du Premier ministre Fasal Bima Yojana au milieu de plusieurs États développant des pieds froids sur le programme phare.

Dans le cadre de la « formule Beed », également connue sous le nom de plan 80-110, les pertes potentielles de l’assureur sont circonscrites – l’entreprise n’aura pas à traiter des réclamations supérieures à 110 % de la prime brute. L’assureur remboursera l’excédent de prime (prime brute moins sinistres) dépassant 20 % de la prime brute au gouvernement de l’État. Bien sûr, le gouvernement de l’État doit supporter le coût de toutes les réclamations supérieures à 110% de la prime perçue pour protéger l’assureur des pertes, mais un tel niveau de réclamations plus élevé se produit rarement, de sorte que les États estiment que la formule en vigueur réduit leur coût de fonctionnement le régime.

Pendant ce temps, les assureurs ont approché des États comme l’Uttar Pradesh pour les exhorter à adopter la formule Beed pour la récolte de l’année prochaine et ont proposé de réduire leur part de prime garantie à 10 % contre 20 % actuellement dans le cadre du plan 80-110, selon des sources. Le taux de sinistres en UP était de 29 à 49 % au cours des cinq dernières années, sauf en 2019-2020 où il était de 76 %. En kharif 2020, le ratio sinistres à primes en UP est également estimé à près de 40 %.

En guise de soulagement temporaire pour le Madhya Pradesh et le Tamil Nadu, le Centre a autorisé le mois dernier ces États à déployer PMFBY sous la formule 80-110 avec un avenant selon lequel les États ne peuvent pas obtenir de remboursement des assureurs au-delà de leur part de subvention. « L’année dernière, le Madhya Pradesh a été autorisé à mettre en œuvre le plan 80-110 à la dernière minute après que l’État a retardé la souscription à l’assurance-récolte pour la saison kharif. Cette année également, il y a eu des retards similaires et l’État a été autorisé à déployer le programme bien au-delà de la date limite, c’est-à-dire jusqu’au 31 août. Le Tamil Nadu a également été autorisé à gérer le programme d’assurance-récolte dans le cadre du plan 80-110 où les inscriptions auraient considérablement diminué par rapport au niveau de la saison dernière, a indiqué une source.

Le Madhya Pradesh n’a pas encore finalisé les données de rendement du dernier kharif, retardant la compilation des réclamations, ont indiqué des sources, ajoutant que le ratio réclamations/primes au Tamil Nadu dépassait 70 %. La prime brute perçue par les assureurs dans le Madhya Pradesh était d’environ Rs 4 580 crore et Rs 156 crore au Tamil Nadu au cours de la dernière saison kharif. Alors que le taux de réclamation était de 157 % en MP en 2019-2020, il atteignait 181 % en 2018-2019 au Tamil Nadu, car les agriculteurs de l’État sont souvent confrontés à des dommages aux cultures.

Le ratio sinistres/primes pour les agriculteurs du district central du Maharashtra de Beed, en revanche, a chuté en kharif 2020 à 1,7 %, contre 245 % en kharif 2018 et 89,4 % en kharif 2019. Agriculture Insurance Company of India (AIC) va désormais doivent restituer au gouvernement de l’État près de 78% de la prime brute de Rs 798 crore collectée auprès du district pendant Kharif 2020, dépassant la part de subvention de l’État de Rs 406 crore, ont indiqué des sources.

Deux années successives de précipitations de mousson bien inférieures à la normale à Beed ont dissuadé les assureurs de couvrir les agriculteurs du district dans le cadre du PMFBY pour kharif 2020, ce qui a incité le Centre à demander à l’AIC de renflouer l’AIC. Pas une seule compagnie d’assurance n’a participé aux trois séries d’offres de Beed l’année dernière, invoquant des pertes passées.

Dans le cadre du PMFBY, la prime à payer par les agriculteurs est fixée à 1,5% de la somme assurée pour les cultures rabi et à 2% pour les cultures kharif, alors qu’elle est de 5% pour les cultures de rente. La prime de solde est répartie à parts égales entre le Centre et les États. De nombreux États ont exigé que leur part de la subvention des primes soit plafonnée à 30 %.