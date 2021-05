Assurance-récolte: les États recherchent la “ formule Beed ” pour réduire les coûts de la prochaine saison du kharif

Une bonne formule consiste à maintenir le droit à un niveau tel que le coût du pétrole importé ne soit pas inférieur au coût du pétrole national au MSP.

Par Prabhudatta Mishra

Au fil des ans, les États en difficulté budgétaire se sont opposés au paiement de la facture des primes du Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), ce qui a conduit les assureurs à ne pas honorer les réclamations des agriculteurs à temps – comme indiqué pour la dernière fois, des réclamations d’une valeur de plus de 1800 crore de Rs étaient encore à régler. Mais au moins deux États – le Maharashtra et le Rajasthan – ont maintenant écrit au Centre pour demander la «formule du district de Beed» pour gérer le régime d’assurance-récolte pour la prochaine saison du kharif. La raison: les États estiment que compte tenu de la mousson normale prévue pour cette année, il pourrait y avoir un “ surplus ” de primes brutes à collecter par les assureurs et la formule Beed, également appelée “ plan 80-110 ”, le ferait dans ce cas veiller à ce que la prime supérieure à un seuil soit remboursée au gouvernement de l’État.

Dans le cadre du plan 80-110, les pertes potentielles de l’assureur sont circonscrites – l’entreprise n’aura pas à accepter des réclamations supérieures à 110% de la prime brute. Le gouvernement de l’État doit supporter le coût de toute réclamation supérieure à 110% de la prime perçue pour protéger l’assureur contre les pertes. L’excédent de prime (prime brute moins sinistres) supérieur à 20% de la prime brute est remboursé par l’assureur au gouvernement de l’État.

L’année dernière, deux pluies de mousson bien inférieures à la normale dans le district de Beed, dans le centre du Maharashtra, ont dissuadé les assureurs de couvrir les agriculteurs du district dans le cadre du PMFBY pour kharif 2020, et le Centre a ensuite demandé à la Compagnie d’assurance agricole du secteur public de l’Inde (AIC) d’obliger. AIC a été assurée qu’elle n’aura pas à accepter des réclamations supérieures à 110% de la prime brute. Il a également été dit que le gouvernement de l’État pouvait supporter le coût de toute réclamation au-delà de la prime perçue pour protéger l’assureur contre les pertes. Le programme a fonctionné avec succès.

Selon des sources, le Centre n’est pas opposé à l’idée; il a cependant demandé aux deux États d’attendre car le plan «80 -110» nécessitait une évaluation détaillée et probablement une autorisation du Cabinet. “Depuis qu’il (plan 80-110) a été mis en œuvre dans le district de Beed et également dans le Madhya Pradesh en tant que cas particuliers l’année dernière, le résultat doit être analysé sur les primes collectées par l’assureur et les réclamations des agriculteurs”, a déclaré une source.

Par exemple, dans le cadre du “ plan 80-110 ”, au cas où les réclamations atteindraient 60% de la prime perçue, la compagnie d’assurance devra rembourser 20% au gouvernement de l’État et si les réclamations sont de 70%, le remboursement à l’État sera dix%. En cas de réclamations supérieures à 80%, l’État ne se fera pas rembourser.

Dans le cadre du PMFBY, la prime à payer par les agriculteurs est fixée à 1,5% de la somme assurée pour les cultures rabi et 2% pour les cultures kharif, alors qu’elle est de 5% pour les cultures commerciales. La prime d’équilibre est répartie également entre le Centre et les États. De nombreux États ont demandé que leur part de la prime payée par le gouvernement soit plafonnée à 30%, le solde étant à 70% supporté par le Centre.

«De nombreux États ne sont pas trop désireux de gérer le PMFBY en raison de contraintes financières, en particulier après la pandémie de Covid. En outre, puisque le département météorologique indien (IMD) a prédit une mousson normale, les États ne s’attendent pas à ce que les réclamations montent en flèche pendant cette saison kharif à moins qu’il y ait une calamité naturelle imprévue. Les chances de mauvaises récoltes en raison de la baisse des précipitations cette année sont très faibles », a déclaré un responsable de la compagnie d’assurance demandant l’anonymat.

Dans le but de réduire les dépenses d’assurance-récolte, le gouvernement du Maharashtra a annulé son contrat de 3 ans avec les compagnies d’assurance approuvé l’année dernière, tandis que le Rajasthan réfléchit également à une action similaire, selon des sources.

Alors que de nombreux États se plaignaient de la «prime toujours croissante», le Centre en février de l’année dernière avait modifié les directives et leur avait permis de conclure un contrat de trois ans avec les assureurs sur la prime facturée en assurance-récolte. Les États peuvent également continuer avec le système actuel d’appel d’offres pour les primes chaque année, conformément aux lignes directrices.

Le Centre paie la facture de subvention du PMFBY dans la mesure de sa part de formule tant que le niveau de la prime brute peut atteindre 30% de la somme assurée dans les zones non irriguées et 25% dans les zones irriguées. Il incombe aux États s’ils veulent mettre en œuvre le régime, même si les assureurs indiquent une prime supérieure à 25-30%.

