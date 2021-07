Assurance scooter électrique en Inde : Vous envisagez d’acheter un scooter électrique Ola ? Savoir quelle police d’assurance acheter pour une protection complète

Image représentative

Assurance pour scooters électriques: L’Inde est à l’aube d’une révolution des véhicules électriques (VE), y compris le segment des deux-roues avec plusieurs nouveaux et anciens acteurs déjà dans la mêlée. Selon un rapport de KPMG en association avec CII, la pénétration des deux-roues électriques en Inde devrait atteindre 25 à 35 % d’ici 2030.

Récemment, le fournisseur de services de covoiturage Ola a créé le buzz en donnant un aperçu de ses scooters électriques Made in India. Alors que ce deux-roues n’a pas encore été officiellement lancé, les immatriculations ont commencé. Avant Ola, plusieurs scooters électriques lancés par des sociétés comme Hero, Honda, Ather Energy, Bajaj, etc. suscitent rapidement l’intérêt des clients.

Les véhicules électriques sont considérés comme l’avenir du pays et la plupart des grands constructeurs automobiles s’efforcent d’améliorer leurs offres. Une étude du Center of Energy Finance (CEEW) estime que l’industrie indienne de l’automobile électrique atteindra 206 milliards de dollars d’ici la fin de 2030. Le gouvernement se concentre également sur l’amélioration des installations de recharge à travers le pays pour donner l’impulsion nécessaire à cet environnement. transports sympathiques.

À mesure que les scooters et les vélos électriques prennent de l’ampleur, les assurer a également gagné en importance. Dhirendra Mahyavanshi, co-fondateur de Turtlemint (An InsurTech Company), a déclaré que les régimes d’assurance pour les vélos/trottinettes électriques ont été conçus pour fournir une couverture complète, y compris la batterie, qui constitue un élément important du vélo.

Quelles sont les assurances pour les vélos/trottinettes électriques ?

Mahyavanshi a déclaré à FE en ligne que généralement, tous les types de vélos et de scooters électriques peuvent être assurés dans le cadre des mêmes régimes d’assurance automobile que ceux disponibles pour les deux-roues non électriques ordinaires pour un tiers ou une couverture complète.

Étant donné que la couverture au tiers est légalement obligatoire conformément à la loi sur les véhicules à moteur de 1988, elle couvre les responsabilités financières des tiers subies dans les cas suivants :

Si le deux-roues électrique cause la mort d’un individuSi le deux-roues assuré cause des dommages corporels à un tiersSi le vélo/scooter électrique cause des dommages matériels aux tiers

Couverture totale

Selon Mahyavanshi, pour un nouveau vélo ou scooter électrique, une couverture au tiers devrait être prise pour une période obligatoire de 5 ans.

La couverture au titre de la couverture au tiers est jusqu’à Rs 7,5 lakh pour les dommages matériels. En cas de décès et de blessures corporelles, cependant, la couverture est illimitée.

Cependant, un plan complet est recommandé pour les vélos/trottinettes électriques pour la couverture offerte car il couvre la responsabilité civile obligatoire comme l’exige la loi ainsi que :

Dommages subis par le deux-roues dus à des catastrophes naturelles telles qu’inondation, foudre, tremblement de terre, ouragan, cyclone, etc. transit par route, rail, air ou eau

Ajouts

Il existe également une gamme d’add-ons que vous pouvez opter pour la politique globale de protection complète du deux-roues. Mahyavanshi a déclaré que les modules complémentaires populaires incluent les suivants :

Module complémentaire sans amortissement qui élimine la dépréciation applicable au moment de la réclamation et améliore le module complémentaire Assistance routière (RSA) de règlement des réclamations qui fournit une assistance 24h/24 et 7j/7 en cas de panne. Module complémentaire de protection NCB qui protège la remise sans réclamation même en cas de sinistre Le complément RTI qui paie la valeur de la facture du deux-roues en cas de perte totale ou de vol Le complément Protection moteur et boîte de vitesses couvre tout dommage, notamment dû aux pluies et inondations au le moteur et la boîte de vitesses de votre vélo électrique seraient couverts.

« Si vous optez pour une couverture complète groupée pour un nouveau deux-roues électrique, la couverture dommages-intérêts serait disponible pendant un an, mais la couverture au tiers serait de 5 ans. Alors que la couverture au tiers durerait 5 ans, non-stop, vous devrez renouveler votre propre couverture dommages chaque année pour profiter d’une couverture ininterrompue », a déclaré le cofondateur de Turtlemint pour une protection complète.

