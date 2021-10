Assurance T-Mobile : tout ce que vous devez savoir

La couverture de T-Mobile s’est considérablement améliorée au fil des ans, et aujourd’hui, cet opérateur propose certains des meilleurs forfaits de téléphonie mobile. Il n’y a pas de meilleur moment pour rejoindre un-carrier, surtout si vous êtes un gros utilisateur de données et que vous souhaitez commencer à profiter de la 5G. En fait, T-Mobile est le leader national de la couverture 5G et a certains des plans les plus ambitieux pour continuer à développer son spectre 5G dans tout le pays avec une vitesse et une capacité accrues.

Si vous venez d’acheter un nouveau téléphone 5G comme l’iPhone 13 ou si vous envisagez de passer à T-Mobile, l’ajout d’une assurance téléphone T-Mobile est un excellent moyen de protéger votre nouvel appareil brillant en cas de problème. Bien que la plupart d’entre nous négligent les plans de protection téléphonique, voici ce que vous devez savoir pour prendre la bonne décision pour vous.

Qu’est-ce que l’assurance téléphone T-Mobile ?

Source : T-Mobile

Nous avons tous possédé un appareil qui, un jour, a cessé de fonctionner ou s’est fait voler de nos mains pendant nos vacances en Europe. Si cela ne vous semble pas familier, alors vous pouvez vous considérer chanceux. Les accidents se produisent plus souvent qu’on ne le pense, c’est là qu’intervient un excellent plan d’assurance téléphone. Si vous êtes nouveau sur T-Mobile et que vous avez récemment acheté un nouvel appareil, vous avez la possibilité de protéger votre investissement avec l’un de ses plans d’assurance téléphone. : Protection de l’appareil ou Protection 360.

Device Protection et Protection 360 protègent votre nouveau téléphone en cas de panne due à des problèmes matériels ou mécaniques, de dommages accidentels, de perte ou de vol. Un plan d’assurance téléphone est utile car il protège votre appareil même après l’expiration de la garantie du fabricant, ce qui pourrait vous faire économiser beaucoup d’argent au final.

Qui peut souscrire à l’assurance téléphone T-Mobile ?

Source : T-Mobile

Pour profiter de l’assurance téléphone T-Mobile, vous devez être un client T-Mobile postpayé et vous inscrire au plus tard 30 jours après l’achat d’un appareil T-Mobile qualifié. Si vous avez acheté votre appareil par vous-même (par exemple, directement auprès du fabricant) ou si vous souhaitez vous inscrire après ce délai de 30 jours, vous devrez apporter votre appareil dans un magasin T-Mobile pour être inspecté. S’il est toujours possible de s’inscrire, il est plus facile de se décider dès l’achat de l’appareil.

Combien coûte l’assurance téléphone T-Mobile ?

L’assurance téléphone T-Mobile, en particulier Protection 360, peut coûter de 7 $ par mois plus taxes à 18 $ par mois plus taxes selon l’appareil que vous possédez. Plus l’appareil est cher, plus vous pouvez vous attendre à payer en assurance téléphone. Si vous payez 18 $ par mois, cela représentera au moins 216 $ par an en assurance téléphone.

Quels sont les avantages de l’assurance téléphone T-Mobile ?

Source : Chris Wedel/Android Central

T-Mobile propose deux types de plans d’assurance pour téléphone : Protection des appareils et Protection 360. Si vous recherchez la meilleure couverture possible, Protection 360 est l’assurance la plus complète de T-Mobile. Si vous n’êtes pas sûr, les deux régimes d’assurance incluent les éléments suivants :

Dépôt de réclamation pratique Couverture étendue pour les problèmes d’entretien du matériel (panne mécanique), les dommages accidentels, les pertes et les gauches Couverture de garantie de remplacement d’au moins six mois Frais et franchises réduits pour un nouvel appareil de remplacement

En plus de cela, le plan Protection 360 comprend :

Services AppleCare JUMP! mises à niveau qui vous permettent de mettre à niveau un appareil financé par EIP plus souvent McAfee Security for T-Mobile avec ID Theft Protection Tech PHD by Assurant pour déposer une réclamation pour les appareils connectés tels que les routeurs, les consoles de jeux et les téléviseurs intelligents Remplacement illimité du protecteur d’écran dans T-Mobile magasins

Gardez également à l’esprit que Device Protection accepte un maximum de deux réclamations approuvées dans les 12 mois tandis que Protection 360 accepte un maximum de trois pour les dommages accidentels, la perte ou le vol et toutes les réclamations sont soumises à des frais de service ou à une franchise. Mais si vous rencontrez des problèmes matériels, il n’y a pas de maximum pour le nombre de réclamations que vous pouvez déposer dans le cadre de l’un ou l’autre plan.

Comment déposer une réclamation au titre de l’assurance téléphone T-Mobile ?

Si vous avez rencontré l’un des scénarios couverts par l’assurance téléphonique (perte, vol, dommages ou problèmes matériels), vous pouvez déposer une réclamation en ligne, via l’application Tech PHD, ou en appelant Assurant au 1-866-866-6285 ou Asurion au 1-866-268-7221. Pour toute réclamation pour dommage accidentel, perte ou vol, assurez-vous d’avoir noté la marque et le modèle de votre appareil, la date de l’incident et la dernière fois que vous avez utilisé l’appareil. Vous devez également être prêt à partager votre identifiant d’utilisateur et votre mot de passe, ainsi qu’à avoir votre identifiant à portée de main.

Si vous signalez un problème matériel tel qu’une panne ou un dysfonctionnement du téléphone, vous pouvez contacter directement T-Mobile en appelant le 1-800-T-MOBILE ou le 1-800-937-8997 pour demander un remplacement.

L’assurance téléphone T-Mobile en vaut-elle la peine ?

Source : T-Mobile

L’assurance téléphone T-Mobile peut en valoir la peine si vous avez récemment acheté un appareil coûteux et que vous voulez vous assurer que, si quelque chose arrivait à votre téléphone, vous ne perdrez pas tout cet argent. Après tout, les appareils d’aujourd’hui peuvent coûter un bras et une jambe, et payer 7 $ à 18 $ par mois est un prix raisonnable dans le grand schéma des choses, surtout si vous êtes connu pour être maladroit ou négligent avec votre téléphone.

Bien que les nouveaux appareils soient accompagnés d’une garantie du fabricant, cette garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents (et des accidents se produisent). Néanmoins, pour certaines personnes, l’assurance téléphone de T-Mobile peut ne pas valoir la dépense supplémentaire. Si vous souhaitez changer ou mettre à niveau vos téléphones fréquemment, vous pouvez vous désinscrire de l’assurance à vos risques et périls.

