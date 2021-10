Assurance téléphone AT&T : tout ce que vous devez savoir

L’assurance téléphone n’est peut-être pas pour tout le monde, mais lorsque vous obtenez un tout nouvel appareil comme l’iPhone 13 Prox Max ou l’un des meilleurs téléphones Android, et qu’il met une belle brèche dans votre portefeuille, l’assurance téléphone ne semble pas mal du tout. Si vous vous êtes déjà fait voler, perdre ou endommager votre téléphone, c’est vraiment dommage de devoir payer de votre poche pour acheter un nouveau téléphone, mais l’assurance téléphone peut vous aider à récupérer une partie de cet investissement initial avec un appareil de remplacement. Bien que cela coûte plus cher chaque mois, AT&T propose deux plans de protection téléphonique parmi lesquels vous pouvez choisir, qui fonctionnent avec tous les budgets et vous permettent de décider de la couverture dont vous avez besoin.

Sauter à:

Qu’est-ce que l’assurance téléphone AT&T ?

Si vous avez récemment acheté un nouvel appareil chez AT&T, vous avez le choix entre plusieurs plans de protection, en fonction de vos besoins individuels. Chaque plan d’assurance pour téléphone protège votre téléphone contre la perte, le vol, les dommages et les dysfonctionnements hors garantie. Donc, si vous laissez accidentellement tomber votre téléphone dans la baignoire, vous serez couvert par une assurance téléphone. Pour obtenir un appareil de remplacement, il vous suffit de payer une franchise, qui est calculée en fonction de l’appareil que vous possédez et du niveau auquel il appartient.

L’assurance téléphone AT&T la plus solide est Protect Advantage, que vous pouvez obtenir pour un ou quatre appareils. Que vous vous inscriviez pour un ou quatre appareils, les forfaits sont presque identiques et offrent plusieurs avantages, tels que le remplacement de l’appareil et la réparation de l’écran le jour même. Vous pouvez déposer jusqu’à trois réclamations par an avec un seul appareil, tandis qu’avec le forfait à quatre appareils (qui comprend les tablettes, les montres intelligentes et les ordinateurs portables), vous pouvez en déposer jusqu’à huit.

Si vous ne cherchez pas à dépenser autant d’argent sur un plan d’assurance téléphonique, il existe également une option moins chère d’AT&T appelée assurance mobile. Vous ne bénéficierez d’aucune remise spéciale en fonction du nombre d’appareils inscrits, mais chaque appareil sera couvert contre les incidents mineurs de la vie. Sur ce plan, vous pouvez déposer jusqu’à deux réclamations par an, et vous pourrez également obtenir des réparations d’écran et le remplacement de l’appareil dès le lendemain.

Qui peut souscrire à l’assurance téléphone AT&T ?

Tout client d’un plan sans fil postpayé AT&T peut souscrire à l’un des plans d’assurance téléphonique d’AT&T à condition que ce soit dans les 30 jours suivant l’activation ou la mise à niveau de votre appareil. Si vous ne souscrivez pas immédiatement à l’assurance téléphone lorsque vous achetez votre téléphone, vous pouvez toujours souscrire plus tard (mais dans les 30 jours) via l’application AT&T en sélectionnant l’assurance comme « complément ». Parfois, il y a même une période d’inscription ouverte au printemps pour ceux qui ont raté la fenêtre de 30 jours, vous pouvez donc garder un œil sur cela.

Si vous apportez votre propre appareil à AT&T, vous êtes toujours éligible à l’assurance téléphone tant que votre téléphone est en bon état de fonctionnement et que vous vous inscrivez dans les 30 jours suivant l’activation de votre service sans fil.

Combien coûte l’assurance téléphone AT&T ?

AT&T Protect Advantage est disponible pour un ou quatre appareils. Si vous cherchez juste à couvrir un appareil, vous pouvez vous attendre à payer 15 $ par mois en plus de votre facture de téléphone. Cependant, vos frais mensuels grimpent jusqu’à 40 $ par mois si vous couvrez quatre appareils.

Si vous souhaitez économiser de l’argent sur votre assurance téléphone, l’option la plus économique d’AT&T est le plan d’assurance mobile, qui ne coûte que 8,99 $ par mois et par appareil, quel que soit le nombre d’appareils auxquels vous vous inscrivez.

Quels sont les avantages de l’assurance téléphone AT&T ?

AT&T Protect Advantage est le plan d’assurance téléphonique le plus complet d’AT&T et comprend les avantages suivants :

Couverture pour un ou quatre appareils Remplacement et configuration de l’appareil le jour même Jusqu’à trois (ou huit si vous êtes sur le plan de quatre appareils) réclamations annuelles Franchises de réparation d’écran de 29 $ Mises au point de l’appareil Prise en charge de la diffusion Stockage illimité de photos et de vidéos Remplacement illimité de la batterie IDnotify protection de l’identité, bien que cela ait un processus d’inscription séparé

En téléchargeant l’application ProTech, qui est incluse dans ce plan, vous pouvez obtenir une assistance technique et des conseils basés aux États-Unis par téléphone ou par chat. Malheureusement, le plan d’assurance mobile d’AT&T, qui est l’option la plus abordable, n’inclut pas les avantages de l’application ProTech, bien que vous puissiez l’ajouter pour 9 $ de plus par mois.

Voici les avantages de l’assurance mobile AT&T :

Couverture pour un appareil Jusqu’à deux réclamations par année Franchise de réparation d’écran de 49 $ Remplacement de l’appareil dès le lendemain

Comment déposer une réclamation au titre de l’assurance téléphone AT&T ?

Asurion gère toutes les réclamations d’assurance téléphone d’AT&T, quel que soit le plan de protection des appareils mobiles auquel vous avez souscrit. Pour démarrer le processus, vous pouvez vous rendre sur le site Web d’Asurion via phoneclaim.com/att et fournir le numéro sans fil de l’appareil concerné, ainsi que vérifier votre franchise estimée et votre éligibilité à la réparation. Une autre façon de déposer une réclamation est d’appeler le service client au 888.562.8662.

Assurez-vous que vous êtes dans les 60 jours suivant la perte ou les dommages avant de déposer votre réclamation et ayez la marque et le modèle de votre appareil à portée de main ainsi que votre code d’accès de sécurité sans fil ou les quatre derniers chiffres du numéro de sécurité sociale ou d’identification fiscale du titulaire du compte.

L’assurance téléphone AT&T en vaut-elle la peine ?

Que l’assurance téléphone soit ou non le bon choix pour vous est une décision personnelle et dépend de votre propre appareil et de vos habitudes. Mais si vous deviez acheter l’option d’assurance téléphone la moins chère d’AT&T, cela vous coûterait environ 100 $ de plus par an en plus de ce que vous avez budgété pour votre forfait de téléphone portable. Si vous possédez un appareil coûteux, cela pourrait valoir l’investissement supplémentaire, mais si vous êtes quelqu’un qui prend grand soin de son téléphone ou l’échange fréquemment contre des appareils plus récents, cela pourrait ne pas en valoir la peine pour vous.

Si vous avez décidé que vous voulez une assurance téléphone, le plan d’assurance mobile d’AT&T est l’option la plus abordable et vous protégera contre la perte, le vol, les dommages ou tout dysfonctionnement. Bien qu’il n’inclue pas autant d’avantages que Protect Advantage, la plupart d’entre nous n’ont pas besoin de fonctionnalités supplémentaires telles que la prise en charge du streaming ou le remplacement illimité de la batterie. Si, toutefois, vous souhaitez une assurance téléphone pour toute la famille ou tous vos appareils tels que les ordinateurs portables et les montres intelligentes, alors Protect Advantage est plus logique car il ne coûte que quelques dollars de plus pour quatre appareils.

L’un des avantages de Protect Advantage est que votre franchise pour les réparations d’écran est de 20 $ moins chère, donc si ce n’est pas la première fois que votre téléphone vous échappe et se fissure, cela pourrait être la meilleure option pour vous. En outre, ce plan comprend un stockage de photos gratuit via l’application AT&T Photo Storage, qui est une fonctionnalité utile si votre téléphone est volé ou perdu et que vous n’avez pas sauvegardé vos souvenirs depuis un certain temps. Si vous vous êtes déjà fait voler votre appareil photo numérique dans le passé, vous savez à quel point cela est douloureux. Mais quelle que soit l’option choisie, vous êtes entre de bonnes mains, et l’assurance téléphone AT&T est un excellent moyen de protéger votre appareil.

