Assurance téléphone Verizon : tout ce que vous devez savoir

Verizon possède l’une des meilleures couvertures LTE que vous puissiez obtenir aux États-Unis et propose plusieurs forfaits de téléphonie mobile postpayés avec des vitesses de données rapides et des tonnes d’avantages qui répondront aux besoins de la plupart des consommateurs. Donc, si vous êtes chez Verizon depuis des années ou si vous venez de souscrire à l’achat récent d’un nouveau téléphone 5G pour profiter du réseau 5G mmWave en croissance rapide de Verizon, il est maintenant temps d’envisager une assurance téléphone Verizon pour protéger votre téléphone au cas où il est perdu, volé ou subit des dommages.

Après tout, les téléphones de nos jours ne sont pas bon marché et peuvent facilement vous coûter 1 000 $, mais un plan de protection téléphonique garantit que votre argent durement gagné ne sera pas gaspillé. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’assurance téléphone Verizon et si l’ajout supplémentaire à votre facture mensuelle est judicieux pour vous.

Qu’est-ce que l’assurance téléphone Verizon ?

Verizon a quelques options pour les clients qui souhaitent une assurance téléphone ou une protection de l’appareil. Quelle que soit la variante de l’assurance téléphone que vous choisissez, la plupart incluent une couverture pour la perte, le vol, la défaillance de la batterie, les dommages physiques (y compris les dégâts d’eau) et les dysfonctionnements électriques ou mécaniques post-garantie. Néanmoins, vous devrez vérifier les petits caractères avant de sélectionner votre plan de protection.

Verizon Mobile Protect est l’un des plans d’assurance téléphonique les plus complets de Verizon. Il comprend la livraison et la configuration le jour même des smartphones de remplacement achetés sur Verizon.com, ainsi qu’une réparation d’écran fissuré pour 29 $, peu importe le nombre de fois que vous en avez besoin. Ce plan comprend également le remplacement de la batterie, une assistance 24h/24 et 7j/7 via l’application Tech Coach et Security Advisor, ainsi que des actualisations illimitées de l’appareil pour optimiser les performances de votre téléphone.

Il s’agit de toutes les autres options de protection des appareils disponibles avec Verizon, y compris la protection des téléphones sans fil, l’extension de garantie Verizon et Mobile Secure (qui sont toutes incluses dans Verizon Mobile Protect). Gardez à l’esprit que si vous êtes un client de New York ou si vous vivez à New York, ces plans ne sont pas disponibles, mais il en existe des similaires, tels que Verizon Protect.

Qui peut souscrire à l’assurance téléphone Verizon ?

Pour profiter de l’assurance téléphone Verizon, vous devez vous inscrire dans les 30 jours suivant l’activation de votre nouvel appareil. Si vous avez récemment mis à niveau vers un nouvel appareil sur votre ligne existante, vous pouvez toujours vous inscrire tant que cela est dans cette fenêtre de 30 jours. Mais si vous décidez d’apporter votre propre téléphone à Verizon et que vous souhaitez protéger l’appareil, vous devrez vous assurer qu’il répond à quelques critères clés avant de vous inscrire. Par exemple, l’appareil doit être en très bon état et ne pas utiliser une ligne existante.

Combien coûte l’assurance téléphone Verizon ?

Verizon Mobile Protect coûte 17 $ supplémentaires par mois pour un smartphone de niveau 1 ou 50 $ par mois pour trois appareils. Si vous vous êtes inscrit à Verizon Mobile Protect Multi-Device, chaque ligne supplémentaire après trois est un supplément de 11,40 $. Pour les smartphones de niveau 2 et les téléphones de base, le coût mensuel de l’assurance téléphonique tombe à 14 $ par mois.

Quels sont les avantages de l’assurance téléphone Verizon ?

En plus de pouvoir remplacer votre appareil en cas d’endommagement, de perte ou de problème matériel sans avoir à payer le prix total d’un nouveau téléphone, l’assurance téléphone Verizon comprend des avantages tels que l’assistance technique, la sécurité et la confidentialité, le filtrage des appels indésirables. , et la sécurité Wi-Fi publique pour tous les appareils éligibles.

Et si vous achetez de nouveaux téléphones pour tous les membres du foyer, Verizon Mobile Protect Muti-Device est un excellent moyen d’assurer 3 à 10 lignes à la fois. Avec ce plan, vous pouvez déposer jusqu’à neuf réclamations pour une seule ligne (au lieu de trois) sur une période de 12 mois, car les réclamations sont regroupées par compte et non par ligne individuelle.

Comment déposer une réclamation au titre de l’assurance téléphone Verizon ?

Pour déposer une réclamation, vous aurez besoin du code PIN de votre compte Verizon. Si vous disposez de l’un des plans de protection des appareils de Verizon, vous pouvez déposer au moins trois réclamations par année civile. Si votre appareil a été perdu, volé ou endommagé, vous pouvez déposer la réclamation sur le site Web d’Asurion ou en appelant le (888) 881-2622.

En cas de dysfonctionnement post-garantie ou de remplacement de la batterie, vous pouvez appeler Verizon directement au (800) 922-0204. Vous avez également la possibilité de déposer une réclamation via l’application Verizon en accédant à « Gérer l’appareil ».

L’assurance téléphone Verizon en vaut-elle la peine ?

L’assurance téléphone Verizon peut être chère pour certains, surtout en plus d’un forfait de téléphone portable déjà cher. Mais si vous avez acheté un nouvel appareil et que vous vous sentez rassuré par une protection en cas de problème, l’assurance téléphone Verizon pourrait valoir le coût supplémentaire. Cela peut également valoir la peine si vous avez des enfants ou des adolescents et que vous devez assurer plusieurs téléphones dans le ménage, car le prix diminue une fois que vous avez ajouté plus de trois lignes sous la protection de l’appareil.

Bien que Verizon Mobile Protect soit le plan d’assurance téléphone le plus robuste de Verizon, c’est le plus cher. Si vous souhaitez une protection d’appareil mais que vous n’êtes pas tout à fait prêt à débourser 14 $ à 17 $ par mois, vous pouvez consulter d’autres plans de protection d’appareil offerts, tels que la protection de téléphone sans fil, qui coûtera moins cher à votre facture mensuelle (7,25 $ par mois). mois). En fin de compte, c’est à vous de décider si votre appareil a besoin d’une couverture d’assurance ou si vous préférez tenter votre chance.

