Assurance-vie : analyse de données pour des solutions personnalisées

Par la Tripathie de Prashant

Il est indéniable que la pandémie a été un véritable catalyseur de transformation dans tous les sens : économique, sociétal et personnel. Malgré toutes les incertitudes que cela posait, il est déjà clair que l’avenir est numérique. L’ampleur et la vitesse de la transformation numérique observées à l’échelle mondiale ont prouvé que le voyage numérique n’est pas une destination, mais une évolution. Il y a deux questions que les entreprises devraient toujours se poser : les clients exigent-ils plus de l’entreprise ? Comment pouvez-vous débloquer plus haut

valeur avec un modèle opérationnel plus agile numériquement ?

Le secteur de l’assurance croît à un rythme soutenu, accéléré par une augmentation de la sensibilisation et de la demande qui en découle. Mais cette croissance est également alimentée par des investissements importants dans la fourniture d’expériences client numériques de bout en bout, des produits flexibles et, surtout, l’obsession radicale du client s’est infiltrée dans chaque processus.

Les données mènent à l’innovation

L’évolution de l’expérience découle de l’utilisation intelligente des informations et des analyses de données pour éclairer la prise de décision. L’accès aux données peut aider les entreprises à atteindre leurs clients plus efficacement. L’utilisation de compétences analytiques améliorées et d’une modélisation client basée sur l’intelligence artificielle (IA) peut être développée et déployée à différentes étapes de la vie du client. Cela peut aider à acquérir une compréhension approfondie du pouls des clients. Un exemple de ceci est l’utilisation de l’analyse de données avec une base de données client existante pour créer des personnages prédéfinis avec moins de documentation. Les requêtes sur les types de polices d’assurance-vie, les détails personnels, l’expérience professionnelle et l’expérience passée en assurance-vie peuvent aider à développer un terrain solide pour innover et repenser les approches des polices.

Exploitez numériquement la puissance de la flexibilité

L’assurance est souvent confrontée à l’argument selon lequel il y a relativement moins de possibilités de personnalisation par rapport à d’autres produits. Les clients acquièrent leur assurance, souvent par l’intermédiaire d’un agent ou d’un courtier, les produits étant très similaires les uns aux autres. Au lieu d’une stratégie unique, les assureurs doivent utiliser le processus d’assurance numérique pour proposer des solutions d’assurance personnalisées. Je crois que nous avons changé la conversation avec le client d’aujourd’hui en passant d’un état d’esprit « pourquoi assurer » à un état d’esprit « quelle assurance », et il faut répondre à la question avec des solutions de style de vie tout-en-un à la demande, personnalisées basées sur l’utilisation télématique qui propose des offres pertinentes et flexibles.

Spécialement à l’écoute des besoins organiques des clients du millénaire pour lesquels les offres personnalisées sont une demande absolue, les assureurs devront devenir des adeptes du numérique et proposer des solutions adaptées à leurs étapes de vie spécifiques et à leurs demandes d’épargne et de protection. Un autre excellent moyen de s’assurer que le bon besoin du consommateur est satisfait avec la bonne solution est d’amener les startups créatives dans des domaines de jeu qui peuvent aider à la co-innovation.

Investissez dans un service plus efficace

Les consommateurs d’aujourd’hui n’hésitent pas à modifier leur fidélité à la marque si une entreprise n’anticipe pas ou ne répond pas activement à leurs besoins. La valeur en jeu est importante. Le défi fondamental auquel de nombreuses entreprises sont confrontées est de faire bouger l’organisation et d’avancer rapidement pour assurer des améliorations proactives dans la refonte des parcours clients. L’agilité peut être la clé, et maintenant chaque levier doit être parfaitement en place pour déployer des améliorations, planifier des séries d’améliorations continues, toujours à la recherche d’une meilleure efficacité et rapidité.

En fin de compte, n’oubliez pas que chaque interaction avec le client est un moyen de tenir votre promesse. Considérez votre expérience client comme un parcours continu, la technologie comme des accélérateurs et la transformation comme une opportunité fondamentale.

L’auteur est le directeur général et chef de la direction, Max Life Insurance

