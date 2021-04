Assurance vie: comment choisir une assurance temporaire

L’inflation dans le secteur de la santé est de 15% par an, contre une inflation globale de 6 à 7% au cours des dernières années.

Par AP Singh

Un bon conseiller financier discutera toujours de l’importance de l’assurance vie et maladie dans le cadre de la planification financière. En effet, si un individu tombe soudainement malade ou rencontre un accident et engage d’énormes frais médicaux, tous les investissements peuvent disparaître et il peut même s’endetter énormément. Et si un décès prématuré survient, toute la famille peut faire face à une détresse financière extrême.

Plan à terme pour la protection

L’assurance temporaire est un type d’assurance-vie qui fournit à un individu une couverture-vie pour une période définie. C’est la forme d’assurance-vie la plus simple et la plus pure. En cas d’événement malheureux, les candidats recevront la prestation de décès prédéfinie. Le principal objectif de l’assurance temporaire est de fournir une sécurité financière à la famille de l’assuré contre la perte de revenu résultant du décès de l’assuré.

Le besoin d’une assurance temporaire dépend des objectifs financiers de la famille, des responsabilités, des personnes à charge financières et des passifs tels que les prêts. Les facteurs pris en compte lors de la souscription d’une assurance temporaire sont les suivants:

Dès qu’une personne a des personnes à charge, des objectifs familiaux ou des responsabilités, elle devrait souscrire à un régime d’assurance temporaire. Les individus doivent acheter un plan à terme en ligne à un stade précoce de leur vie, dès qu’ils commencent à gagner et sont financièrement indépendants. Puisqu’un plan à terme est purement un plan d’assurance sans aucune composante d’investissement, les primes sont très faibles. L’individu peut obtenir une somme assurée élevée à une prime très faible en achetant un plan à terme en ligne. Par exemple, une personne non-fumeur de 25 ans avec un revenu annuel de Rs 5 lakh peut acheter un plan à terme en ligne d’une durée de 35 ans (jusqu’à 60 ans) d’une somme de Rs 1 crore assurée en payant une prime annuelle de 5000 Rs à 7000 Rs.

Il faut choisir la somme assurée appropriée en assurance temporaire en utilisant une méthode simple de multiple de salaire. Idéalement, une couverture d’assurance temporaire devrait être en place au moins jusqu’à l’âge de la retraite, ou jusqu’à ce qu’une personne ait des personnes à charge ou des passifs financiers comme des prêts. Si un individu pense qu’il devrait laisser un héritage à ses enfants, il peut choisir la durée de la police jusqu’à 85 ans. Il est conseillé de choisir l’assureur ayant le ratio de règlement des sinistres le plus élevé (98% ou plus).

Les plans d’assurance temporaire sont livrés avec des avenants / add-ons qui doivent être définitivement pris en compte lors de l’achat d’une police. C’est un avantage supplémentaire avec une prime supplémentaire. Certains des principaux avenants disponibles incluent une couverture supplémentaire en cas de décès dû à un accident, une couverture en cas de maladie grave, une exonération de prime en cas d’invalidité et une exonération de prime en cas de maladie grave. En dehors de ces coureurs, la renonciation à un avenant premium entraîne une faible prime. Ainsi, en fonction de vos besoins, vous pouvez choisir un cavalier.

Assurance santé

L’inflation dans le secteur de la santé est de 15% par an, contre une inflation globale de 6 à 7% au cours des dernières années. Il est donc très important pour une personne d’acheter un bon régime d’assurance maladie avec une somme assurée adéquate. Ensuite, il ou elle n’aura pas à se soucier d’organiser de l’argent pour les frais médicaux. Si l’individu n’est pas marié, il doit se couvrir lui-même et ses parents. S’il est marié, il ou elle doit se couvrir, lui-même, son conjoint, ses parents et ses enfants avec un régime de retraite familial. Si les parents sont des personnes âgées, il est conseillé de souscrire à un régime d’assurance maladie pour personnes âgées distinct, car la prime du régime familial flottant est calculée sur l’âge du membre le plus âgé. Avant de souscrire à un plan, comparez les polices en fonction de caractéristiques spécifiques telles que la couverture, les exclusions, la période d’attente, la limite de loyer de la chambre, la prime cumulative, la somme assurée, le type de plan, les procédures de garde, etc. À un jeune âge, l’individu doit payer moins prime.

En plus d’avoir le régime d’assurance maladie de base familial flottant avec les caractéristiques mentionnées ci-dessus, l’individu devrait augmenter sa somme d’assurance assurée à un stade ultérieur. Il peut envisager le plan complémentaire (franchise) séparé. Un plan complémentaire augmente la couverture d’assurance au-delà de votre police de base existante à un coût comparativement inférieur par rapport à l’augmentation de la somme assurée dans la police de base. Le plan complémentaire ou déductible viendra à la rescousse au cas où une réclamation d’assurance maladie franchirait un seuil.

