Assurance-vie : comment les candidats peuvent facilement traiter le règlement des sinistres en cas de décès

Le règlement des sinistres en cas de décès est l’une des responsabilités les plus importantes qu’une compagnie d’assurance doit assumer envers ses assurés et ses demandeurs. Ce service a pris une plus grande importance dans le sillage de la COVID-19 pour toutes les compagnies d’assurance-vie. Les compagnies d’assurance-vie ont l’obligation de décider et de régler les sinistres rapidement.

Alors que les compagnies d’assurance offrent diverses options aux demandeurs d’assurance-vie en deuil pour déposer une réclamation en cas de décès, en particulier dans des moments comme ceux-ci, où la mobilité elle-même est une contrainte et un risque importants, les compagnies d’assurance offrent diverses options numériques pour faciliter la déclaration de sinistre par le demandeur. En règle générale, les sites Web des compagnies d’assurance-vie offrent la possibilité de déposer les avis de décès par voie numérique et ont également le formulaire d’avis de décès qui, si le demandeur l’exige, peut être imprimé et complété et envoyé par courrier à la compagnie d’assurance.

On peut également noter que l’assurance-vie fait partie des « services essentiels » et que la plupart des compagnies d’assurance-vie ont leurs succursales ouvertes (selon les conditions locales) pour fournir toutes sortes de services aux assurés, y compris l’enregistrement des sinistres par les demandeurs.

Pour qu’une compagnie d’assurance évalue rapidement la demande de décès et initie rapidement le processus, le demandeur doit communiquer la demande de décès au plus tôt avec les documents/informations requis. Les détails requis sur le formulaire numérique de déclaration de sinistre doivent être remplis avec précision et contenir des informations de base telles que le numéro de police, le nom de l’assuré, la date du décès, la cause et le lieu du décès et le nom du demandeur. Le demandeur peut compléter la demande de règlement par voie numérique via le site Web de l’entreprise, obtenir le formulaire auprès de la succursale locale la plus proche de la compagnie d’assurance ou par l’intermédiaire de son conseiller/agent en assurance.

En plus du formulaire de déclaration de sinistre, le demandeur doit également fournir le document de police original, le certificat de décès, le FIR de la police et le rapport post mortem (en cas de décès accidentel), la certification/les dossiers du médecin traitant/l’hôpital (en cas de décès dû à une maladie), KYC et les coordonnées bancaires du candidat, et la déclaration du demandeur. Si le décès est survenu en raison de COVID-19, vous devez fournir une preuve pertinente le confirmant ainsi que les documents mentionnés.

Règlement de la réclamation : Conformément aux exigences réglementaires, l’assureur doit régler une réclamation dans les 30 jours suivant la réception de tous les documents, y compris les éclaircissements demandés par l’assureur. Si la réclamation nécessite une enquête plus approfondie, l’assureur doit achever ses procédures rapidement, dans tous les cas au plus tard 90 jours à compter de la date de réception de l’avis de réclamation, et la réclamation doit être réglée dans les 30 jours qui suivent.

Services de réclamation pendant les périodes de COVID : Toutes les compagnies d’assurance-vie surveillent régulièrement les avis reçus, en particulier ceux dont la cause du décès est due à COVID, et veillent à ce que ces réclamations soient évaluées et décidées rapidement et, en tant que bonne pratique de gouvernance, l’état de toutes les réclamations de décès liées à COVID est partagée au quotidien par les compagnies d’assurance-vie avec l’IRDAI également.

Pour maintenir la sécurité des clients, les compagnies d’assurance sous la direction de l’IRDAI ont communiqué et publié sur leur site Internet toutes les options numériques disponibles à portée de main pour accéder à leurs assureurs et bénéficier des services, y compris les réclamations.

En outre, si d’autres éclaircissements sont nécessaires, les demandeurs doivent contacter le centre de contact/l’assistance téléphonique de la compagnie d’assurance ; écrivez un e-mail à l’équipe du service client ou utilisez n’importe quel point de contact du service client proposé par la compagnie d’assurance.

