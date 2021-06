Assurance vie : Consultez les avenants avec votre couverture de base

Ainsi, après avoir consulté vos besoins, décidez des avenants spécifiques à acheter et faites de votre assurance-vie une couverture complète.

Étant donné que nous achetons une assurance-vie pour protéger notre famille à long terme, il est avantageux d’acheter certains avenants clés avec la police de base en payant une prime supplémentaire. Les avenants sont des prestations supplémentaires auxquelles un assuré peut opter en plus de la couverture de base pour étendre sa couverture d’assurance-vie. Les avenants peuvent aider à personnaliser la police d’assurance-vie, offrir une protection supplémentaire contre le risque en plus de la somme de base et peuvent être utiles en période de crise financière, en particulier à un moment où la pandémie de Covid-19 a coûté la vie à de nombreux soutiens de famille.

Alors que certaines compagnies d’assurance-vie proposent des plans qui ont des avenants intégrés dans les plans de base, d’autres ont des plans flexibles et un assuré peut choisir en fonction de ses besoins. Les assureurs-vie offrent divers types d’avenants tels que maladies graves, invalidité permanente, décès accidentel et exonération des primes. En effet, les invalidités accidentelles et les maladies mortelles, qui entraînent des traitements coûteux, peuvent causer un stress financier à l’assuré et à sa famille.

Les coureurs peuvent atténuer cela dans une large mesure.

L’achat d’un avenant est beaucoup plus abordable que l’achat d’une police d’assurance distincte et l’assuré peut obtenir des déductions fiscales en vertu de la section 80C, 10 (10D), 115BAC et d’autres dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, 1961. Les assurés peuvent acheter des avenants à n’importe quel régime d’assurance— plan à terme, plan de dotation ou encore plan en unités de compte. Cependant, la prime des avenants maladies graves ne peut excéder 100 % de la prime du produit de base et les primes de tous les autres avenants d’assurance-vie au total ne peuvent dépasser 30 % de la prime versée en vertu du contrat de base.

Avenant maladies graves

En vertu de cet avenant, la compagnie d’assurance paiera une somme forfaitaire ou versera des versements périodiques, en plus de la somme assurée, au cas où le preneur d’assurance serait diagnostiqué avec l’une des maladies graves spécifiées énumérées dans le document de police, telles que crise cardiaque, cancer, cerveau tumeur, insuffisance rénale, etc. Les assurés doivent consulter la liste complète des maladies graves couvertes par la police, car elle varie d’une entreprise à l’autre. La somme forfaitaire peut être utilisée pour un traitement médical et même pour les dépenses du ménage et le remboursement des prêts IME.

Comme le preneur d’assurance subira une perte de revenu en raison de la maladie grave, le versement l’aidera à payer les frais de traitement, à soutenir financièrement sa famille et à compenser immédiatement la perte de revenu. Après paiement de la somme forfaitaire, l’assureur résilie l’avenant complémentaire. Cependant, la politique de base de l’assuré se poursuit. Les experts disent que le coureur de maladies graves a gagné beaucoup de terrain après la pandémie de Covid-19 en raison de ses effets multi-organes.

Renonciation à l’avenant premium

En vertu de cet avenant le plus populaire, si une personne assurée décède pendant la durée de la police ou souffre d’une invalidité et est incapable de payer les primes futures de la police, l’assureur paiera toutes les primes dues si l’assuré avait opté pour l’exonération des primes avenant. A l’échéance, le bénéficiaire du preneur d’assurance décédé percevra l’intégralité des prestations à l’échéance selon les termes de la police. L’exonération de l’avenant prime est disponible avec l’avenant invalidité accidentelle et permanente ou l’avenant maladies graves. Cependant, si la compagnie d’assurance ne l’offre pas, l’assuré peut l’acheter séparément.

Avenant invalidité permanente

Cet avenant aide en cas d’invalidité permanente de l’assuré en raison d’un accident qui le rend incapable de travailler pour gagner sa vie. L’assureur paie une certaine somme assurée pour une période en fonction des termes de la police. En règle générale, la plupart des assureurs paient un pourcentage des prestations accumulées en raison de l’avenant chaque mois pendant un nombre d’années spécifié. De plus, toutes les primes futures de la police d’assurance de base sont annulées par la compagnie. Si le preneur d’assurance décède pendant la durée du contrat après avoir souffert d’une invalidité permanente, le capital assuré restant dû est versé au mandataire du preneur d’assurance.

Avenant de prestation de décès par accident

Si l’assuré décède des suites d’un accident, le prête-nom reçoit le capital décès assuré en plus du capital assuré de base de la police. Ainsi, si l’on n’a pas de police d’assurance individuelle contre les accidents, cet avenant peut être très rentable à acheter pour protéger financièrement la famille.

Si vous envisagez d’acheter une police d’assurance-vie, regardez les avenants offerts par votre compagnie d’assurance, comprenez les inclusions et les exclusions et la prime supplémentaire que vous devez payer. Examinez la période d’échéance des avenants, car certains avenants comme les maladies graves peuvent expirer avant l’échéance de la couverture d’assurance-vie de base. Ainsi, après avoir consulté vos besoins, décidez des avenants spécifiques à acheter et faites de votre assurance-vie une couverture complète.

